Nhịn mẹ chồng suốt 2 năm, tôi bật lại đúng 1 lần đã bị chồng đuổi về nhà ngoại, tin nhắn xin lỗi sau đó khiến tôi càng phẫn nộ

Tôi sống cùng mẹ chồng được 2 năm và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Mẹ chồng tôi là người khó tính, thích mọi thứ phải theo ý bà, từ cách sắp xếp đồ đạc, nấu nướng đến giờ giấc sinh hoạt. 2 năm qua, tôi luôn tự nhủ phận làm dâu nên nhịn một chút gia đình mới yên ổn, nhưng càng nhịn, bà càng cho rằng tôi là người dễ bắt nạt.

Từ chuyện nhà cửa không sạch sẽ, món ăn không vừa miệng đến việc tôi đi làm cỗ giúp họ hàng mà không nhanh nhẹn, bà đều có thể đem ra trách móc. Có hôm tôi vừa đi làm về đã phải lao vào bếp nấu cơm, dọn dẹp, vậy mà bà vẫn đứng bên cạnh chỉ trỏ, chê bai đủ điều. Tôi đi làm văn phòng, công việc nhiều lúc phải tăng ca, có hôm về muộn hơn dự kiến. Bà không hỏi tôi có mệt hay gặp chuyện gì không mà chỉ trách móc vì ông bà phải chờ cơm, không có người phục vụ đúng giờ.

Chồng tôi biết tính mẹ nhưng gần như chưa bao giờ đứng ra bênh vực vợ. Anh thường khuyên tôi nhịn đi, bảo mẹ già rồi, tính tình khó thay đổi, đừng chấp nhặt những lời nói của bà. Tôi đã nghe theo suốt 2 năm, nhưng gần đây mọi chuyện ngày càng quá đáng. Mẹ chồng liên tục soi mói, dường như việc gì tôi làm cũng không vừa mắt. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã bị bà mắng vì nhà cửa chưa được lau dọn. Tôi bực quá nên đáp lại vài câu, nói rằng mình cũng đi làm cả ngày, không thể lúc nào cũng có mặt để phục vụ mọi người.

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Không ngờ bà lập tức làm ầm lên, nói tôi hỗn láo, không biết phép tắc. Chồng tôi nghe thấy liền nổi giận, yêu cầu tôi về nhà mẹ đẻ để đóng cửa suy ngẫm về chuyện dám cãi mẹ chồng. Tôi tức đến run người, chẳng muốn giải thích thêm nên thu dọn vài bộ quần áo rồi đi luôn.

Về đến nhà mẹ đẻ, tôi nhận được tin nhắn của chồng xin lỗi. Anh nói lúc ấy có mẹ ở đó nên buộc phải làm vậy, thực chất không muốn đuổi tôi đi. Anh còn dặn tôi cứ ở nhà ngoại vài hôm, đợi mẹ nguôi giận rồi hãy về.

Đọc những dòng ấy, tôi càng thấy chua chát. Hóa ra trong mắt chồng, việc tôi bị xúc phạm suốt 2 năm không đáng để anh lên tiếng, nhưng chỉ cần tôi phản ứng một lần thì lại trở thành người có lỗi. Anh có thể xin lỗi sau lưng mẹ, nhưng chưa từng một lần công khai bảo vệ vợ trước mặt bà thế cho nên mẹ chồng vẫn được đà mắng mỏ tôi tối ngày.

Hiện tại tôi quyết định ở nhà mẹ đẻ, chưa có ý định quay về. Tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi thực sự không muốn tiếp tục sống trong cảnh phải nhẫn nhịn để đổi lấy hai chữ yên ổn. Tôi có nên nhân cơ hội này mà ly hôn luôn không?