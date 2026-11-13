Cứ nghĩ chồng bận rộn kiếm tiền vì tương lai gia đình, cho đến khi nhìn lại anh, tôi mới giật mình hoảng sợ

Chồng tôi làm kinh doanh, công việc vốn đã bận nhưng khoảng 7 tháng gần đây, anh gần như không có thời gian dành cho gia đình. Sáng nào anh cũng rời nhà lúc 6h30, nhiều hôm tôi còn chưa thức dậy hẳn thì anh đã đi. Tối khoảng 11 giờ anh mới về, có hôm vừa ăn qua loa chút gì đó đã vào phòng ngủ vì quá mệt. Hai vợ chồng gần như chẳng có thời gian trò chuyện, cuối tuần anh cũng thường xuyên phải xử lý công việc, gặp khách hàng hoặc giải quyết những vấn đề phát sinh.

Mỗi lần tôi than thở rằng vợ chồng sống với nhau mà chẳng khác nào người xa lạ, anh lại giải thích đang cố gắng tranh thủ thời điểm công việc còn tốt để kiếm tiền. Anh bảo thị trường lúc này còn có cơ hội, nếu không tận dụng thì sau này công việc chậm lại sẽ rất khó khăn. Anh hứa đến khi mọi thứ ổn định hơn, anh sẽ dành nhiều thời gian cho vợ con, đưa cả nhà đi chơi và bù đắp những ngày tháng bận rộn hiện tại.

Nghe chồng nói, tôi cũng hiểu và thương anh. Tôi biết anh không phải người ham chơi hay bỏ bê gia đình vì những thú vui riêng. Anh làm việc vất vả cũng chỉ mong kinh tế gia đình tốt hơn, có thêm tiền tiết kiệm và lo cho tương lai.

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Thế nhưng gần đây tôi thực sự hoảng khi thấy chồng thay đổi rõ rệt. Anh sụt cân nhiều, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm, người lúc nào cũng có vẻ thiếu sức sống. Trước đây anh ăn uống khá tốt, còn bây giờ nhiều hôm tôi chuẩn bị cơm nhưng anh chỉ ăn được vài miếng đã bảo không muốn ăn nữa. Có hôm tôi hỏi, anh còn nói dạo này thường xuyên mệt mỏi, ăn không ngon miệng.

Tôi đã khuyên anh giảm bớt công việc, ít nhất cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi và đi khám sức khỏe. Nhưng anh nhất quyết không chịu, cho rằng đây chỉ là giai đoạn áp lực, qua đợt này mọi thứ sẽ ổn. Tôi càng khuyên, anh càng cáu gắt vì nghĩ tôi không hiểu những khó khăn anh đang phải đối mặt.

Thực lòng tôi không cần chồng phải kiếm thật nhiều tiền đến mức đánh đổi sức khỏe. Tôi muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng muốn người cùng mình xây dựng gia đình vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Tiền kiếm được nhiều đến đâu mà chồng cứ kiệt sức như vậy thì tôi cũng chẳng thấy yên tâm.

Tôi đang rất bối rối, không biết nên tiếp tục động viên hay phải cứng rắn yêu cầu anh dừng lại. Tôi sợ một ngày nào đó, khi công việc thực sự chậm lại như anh mong đợi, sức khỏe của anh lại không còn đủ tốt để tận hưởng những gì đã cố gắng kiếm được.