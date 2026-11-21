Những ngày gió lạnh thế này, một tô mì nóng hổi chính là chân ái. Đây là món ruột của gia đình tôi mỗi dịp đông về bởi sự thơm ngon, ấm bụng, dễ tiêu và chiều lòng được khẩu vị của cả nhà.

Hôm nay, cùng tôi đổi vị cho gia đình với món mì chua cá thu viên nhé! Không kho hay chiên như thường lệ, tôi dùng thịt cá thu - loại cá giàu protein, axit béo tốt cho tim mạch và giúp bồi bổ khí huyết, để làm thành những viên chả ngọt thịt. Vị chả cá dai ngon hòa quyện cùng nước dùng chua dịu chắc chắn sẽ khiến bạn xuýt xoa ngay từ miếng đầu tiên. Với món ăn này, bạn có thể dùng cho bữa sáng, bữa trưa, hay bữa tối lười nấu nướng.

Nước dùng được làm từ cà chua, tạo nên hương vị tươi mát, đậm đà và hơi chua ngọt rất ngon miệng. Chả cá thu thơm, mềm, dai và giàu chất dinh dưỡng. Cho dù là người già hay trẻ em, một bát mì cà chua chả cá thu nóng hổi quả là một món ăn tuyệt vời. Dưới đây là công thức chi tiết, hãy theo dõi và nấu món ăn này cho gia đình bạn thưởng thức nhé!

Nguyên liệu nấu món mì cà chua chả cá thu

Một thịt cá thu nhồi đông lạnh khoảng 240g (phần thịt đã được nhồi cùng giò sống), 3 quả cà chua, một ít mì gạo, vài lá xà lách, gừng, hành lá, dầu ăn, muối, nước sốt hàu và nước tương nhạt.

Cách nấu món mì cà chua chả cá thu

Bước 1: Rã đông phần thịt cá thu nhồi. Nếu bạn không mua được phần thịt cá thu nhồi thì có thể dùng chả cá tươi chưa chiên cũng được. Bạn có thể dùng nó để nấu mì, lẩu hoặc canh. Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi chỉnh về mức lửa nhỏ. Cắt một lỗ vừa ở cạnh túi, bóp từng phần thịt cá thu nhồi vào thìa có phết dầu ăn, dùng thêm một chiếc thìa để vê phần thịt cá qua lại, tạo thành viên tròn, rồi thả vào nồi nước đang sôi. Sau khi đã tạo hình hết phần nguyên liệu, chỉnh mức lửa lớn, đun sôi. Sau khi nước sôi, luộc 3 phút nữa cho đến khi chả cá nổi lên thì vớt ra, thả vào bát nước lạnh. Vậy là phần chả cá thu thơm, mềm mại và dai ngon đã sẵn sàng.

Bước 2: Tiếp theo, chúng ta sẽ nấu nước dùng. Đun nóng nồi trên bếp, sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành lá thái nhỏ và gừng thái sợi vào xào thơm. Tiếp theo cho cà chua đã bóc vỏ và thái nhỏ vào, xào một lúc rồi thêm chút xíu muối, đảo đều để chúng tiết ra nước, mềm mịn. Trong khi xào, cho một ít nước tương và dầu hào vào. Tiếp tục xào để cà chua trở thành hỗn hợp sệt mịn. Sau đó thêm một lượng nước sôi vừa đủ vào và đun sôi trở lại.

Bước 3: Thả các viên chả cá thu đã luộc vào nồi. Thêm muối cho vừa ăn. Lưu ý rằng bạn có thể thêm ít hoặc không thêm muối ở bước này, vì nước tương và dầu hào đã có muối. Mì cũng sẽ có muối ở bước sau, vì vậy bạn có thể điều chỉnh lượng muối theo khẩu vị của mình. Sau đó thả mì gạo (hoặc mì khoai môn) vào. Loại mì này rất nhỏ và chín nhanh. Do đó bạn hãy cho vào cuối cùng, nấu thêm khoảng 1 phút. Cuối cùng, cho lá xà lách đã thái nhỏ vào, đảo đều. Tắt bếp, lấy ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món mì cà chua chả cá thu

Mì sợi nhỏ, mềm và dễ nấu, sau khi ngấm nước dùng chúng rất ngon và dễ tiêu hóa. Chả cá thu mềm, thơm, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp nguyên liệu này khiến món ăn ngon và phù hợp với hầu hết mọi người. Với phần thịt cá thu nhồi đã đóng gói sẵn bạn có thể chuẩn bị bữa ăn rất nhanh chóng. Dù là ăn món này vào bữa sáng, bữa trưa, hay bữa tối thì đều thích hợp và khiến bạn no bụng, ăn sạch đến giọt nước dùng cuối cùng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn thơm ngon này nhé!