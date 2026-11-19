Củ niễng còn được gọi là "lúa hoang", thực chất là một cây thuộc họ lúa. Bình thường, cây niễng không hề có giá trị kinh tế gì. Nhưng nhắc đến những món rau củ đậm hương vị mùa thu đông, những dân sành ăn không thể bỏ qua, thường được gọi là "nhân sâm nước". Củ niễng là phần thân non của cây niễng, dáng giống cây sả, nhưng lại có hương vị và cách chế biến hoàn toàn khác.

Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm chính là khoảng thời gian củ niễng được thu hoạch. Đây trở thành nguyên liệu mọng nước, ngọt và giòn được nhiều bà nội trợ yêu thích. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn một cách chế biến mới với củ niễng - một món ăn chua ngọt ngon miệng, nhanh chóng và dễ làm. Chỉ cần xào nhanh trên lửa lớn vài phút là xong! Ngay dưới đây cùng tìm hiểu công thức mới này nhé.

Nguyên liệu làm món củ niễng xào ngô và đậu Hà Lan sốt cà chua

1 bó củ niễng, nửa bắp ngô ngọt (hoặc nửa bát nhỏ ngô hạt đã tách), một nắm đậu Hà Lan tươi, 2 lát gừng, 2 muỗng canh tương cà chua (hoặc cà chua cô đặc), một nhúm muối, nửa muỗng cà phê đường, một nhúm gia vị bột nấm hương (hoặc tinh chất nấm), và lượng dầu ăn cần dùng.

Cách nấu món củ niễng xào ngô và đậu Hà Lan sốt cà chua

Bước 1: Bóc lớp vỏ ngoài của củ niễng, cắt bỏ gốc già rồi rửa sạch. Sau đó thái củ niễng thành từng lát hơi dày theo đường chéo. Tách ngô ra khỏi lõi rồi rửa sạch cùng đậu Hà Lan, để ráo nước. Đun sôi nước trong nồi sau đó thả ngô ngọt và đậu Hà Lan vào chần nhanh trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho 2 lát gừng vào và xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi gừng thơm. Điều chỉnh lửa lớn rồi cho củ niễng thái lát, hạt ngô cùng đậu Hà Lan vào. Dùng phới đảo nhanh tay trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu được trộn đều. Vì củ niễng giòn và xốp, hút nước nhanh nên nếu thấy đáy chảo quá khô khi xào, bạn có thể rắc một ít nước dọc theo mép chảo để tránh củ niễng bị cháy đen và đảm bảo nhiệt độ được phân bố đều.

Bước 3: Xào củ niễng trên lửa lớn cho đến khi chín khoảng 70-80%, khi các cạnh mềm nhẹ và chuyển sang màu hơi trong. Thêm 2 muỗng canh tương cà chua, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê đường để tăng hương vị. Đổ khoảng 150ml nước vào dọc theo mép nồi. Tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn, đảm bảo nước sốt cà chua phủ đều củ niễng, ngô và đậu Hà Lan. Trước khi tắt bếp, rắc thêm một ít gia vị bột nấm hương để tăng hương vị, đảo nhanh, sau đó tắt bếp và lấy ra đĩa.

Thành phẩm món củ niễng xào ngô và đậu Hà Lan sốt cà chua

Cách xào này tạo ra món ăn với củ niễng có màu nâu đỏ bóng mượt, giòn, ngọt và mọng nước kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt của bắp và độ mềm của đậu Hà Lan. Hương vị cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua, ngon miệng mà không bị ngấy. Củ niễng được phủ lớp nước sốt đậm đà đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm; ngay cả trẻ em cũng sẽ vét sạch bát sau khi trộn vài thìa nước sốt chua ngọt còn lại với cơm.

Mẹo cần lưu ý:

1. Củ niễng ngon hơn khi được thái dày. Nếu thái quá mỏng, sẽ dễ bị mềm oặt, nhũn khi xào ở lửa lớn, mất đi độ giòn. Thêm nước từng chút một vài lần trong khi xào sẽ giúp củ niễng không bị nhũn, và giữ được màu trắng, giòn và mềm mà không bị thâm đen.

2. Việc thêm một chút đường không phải để làm cho món ăn ngọt hơn, mà để trung hòa axit trái cây trong sốt cà chua, tạo nên hương vị mượt mà, đậm đà, ngọt và chua dễ chịu.