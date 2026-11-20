Mùa đông là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức những món canh nhẹ nhàng và thanh mát. Không chỉ đơn giản là nêm nếm gia vị; mà còn là tận dụng tối đa hương vị tự nhiên của các nguyên liệu và kết hợp chúng để tạo ra những món ăn ngon miệng, vừa có nước dùng ngon, vừa có rau củ tươi ngon. Công thức hôm nay là một ví dụ tuyệt vời.

Món canh hôm nay gồm có rau cải bẹ, ngao, trứng và miến. Món ăn tận dụng hương vị umami tự nhiên của ngao và trứng, kết hợp với rau cải bẹ mùa đông để tạo thêm độ tươi mát và mềm mại. Món ăn này không sử dụng bột ngọt trong quá trình nấu; hương vị hoàn toàn đến từ vị tự nhiên của các nguyên liệu, làm cho món ăn trở nên thơm ngon và rất hợp với cơm.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh ngao nấu trứng chiên, cải thìa và miến. Món ăn ngon đến mức bạn sẽ ngạc nhiên vì độ tươi ngon của nó, và sẽ ăn hết sạch đến giọt nước dùng cuối cùng! Xem các bước chi tiết bên dưới để biết cách làm:

Nguyên liệu làm món canh ngao nấu trứng chiên, cải thìa và miến

1 bó rau cải bẹ xanh (loại dùng nấu canh), 500g ngao (hoặc tùy lượng phù hợp khẩu phần ăn), 3 quả trứng gà, một ít miến đậu xanh, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô (tùy lượng), muối, bột tiêu (tùy lượng), lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món canh ngao nấu trứng chiên, cải thìa và miến

Bước 1: Hãy chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Đầu tiên, rửa sạch rau cải, thái nhỏ hoặc cắt khúc ngắn và để ráo nước. Tiếp theo, đập trứng vào bát, thêm một chút xíu bột bắp rồi đánh đều và chiên thành một lớp dày. Bạn có thể thêm một chút hành lá thái nhỏ vào trộn cùng trứng trước khi chiên. Sau đó cắt trứng thành các miếng vừa ăn. Rửa sạch hành lá, sau đó thái nhỏ. Băm nhỏ tỏi. Nếu thích ăn cay, bạn cũng có thể thêm một ít ớt khô.

Bước 2: Rửa sạch ngao, sau đó cho vào nồi, thêm lượng nước vừa phải vào. Sau đó đặt lên bếp, đun sôi trên lửa lớn cho đến khi tất cả nghêu mở miệng. Sau đó tắt bếp. Vớt nghêu ra và nhanh chóng rửa lại bằng nước lạnh cho đến khi nguội. Sau đó tách lấy thịt nghêu và để riêng. Lọc nước luộc ngao, để lắng sau đó sẽ dùng làm nước nấu canh. Rửa sạch miến, để riêng.

Bước 3: Khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong thì bắt tay vào nấu món canh. Đun nóng nồi rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành lá, gừng, tỏi và ớt khô vào xào thơm. Sau đó cho rau cải bẹ vào và xào trên lửa lớn cho đến khi mềm. Đổ nước luộc nghêu vào nồi, cẩn thận không cho cặn vào. Nếu mực nước quá thấp, thêm nước sôi. Sau đó cho trứng và miến vào nồi, khuấy đều và đun sôi trên lửa lớn. Nêm nếm một chút muối và tiêu cho vừa ăn. Giữ lửa lớn và đậy nắp nấu khoảng 5 phút. Cuối cùng, cho thịt ngao vào nồi, khuấy đều và nấu thêm một phút nữa trước khi dọn ra.

Thành phẩm món canh ngao nấu trứng chiên, cải thìa và miến

Đây là một món canh với những nguyên liệu hết sức đơn giản và cách nấu lại dễ làm. Vị tươi mát và hương thơm tuyệt vời của rau cải kết hợp hoàn hảo với ngao và trứng. Nó là món canh kèm tuyệt vời với cơm, ngon miệng và hoàn hảo khi ăn cùng cơm. Nếu bạn thích những món canh và thay đổi khẩu vị cho gia đình thì nhất định phải thử sự kết hợp này.

Với món canh nấu nhanh mà ngon miệng này hi vọng bạn sẽ có bữa ăn đưa vị!