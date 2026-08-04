Ngày chồng cũ cưới, tôi không xuất hiện nên anh mỉa mai: Tôi chỉ gửi cho cô dâu đúng 4 chữ, vậy mà đêm tân hôn nhà anh náo loạn

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 2 năm, chuyện cũ chẳng còn gì để nói, cả hai đều đã có cuộc sống riêng, vì vậy khi nghe tin anh lấy vợ mới, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh tìm được người phù hợp thì tốt.

Đám cưới của anh, tôi không đến dù được mời bằng thiệp cả bản cứng (anh gửi chuyển phát nhanh) và bản mềm (gửi qua Zalo).

Không phải vì buồn, càng chẳng phải vì còn tình cảm, tôi chỉ thấy mình không có lý do gì để xuất hiện trong ngày vui của người cũ. Đến dự rồi ngồi một góc nhìn anh cưới người khác, người ta lại nghĩ tôi còn lưu luyến. Tôi ngại những lời bàn tán không cần thiết nên gửi lời chúc qua tin nhắn, vậy là đủ.

Vài hôm sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh. Đại ý là tôi buồn hay sao mà đến đám cưới cũng không dám đến, rồi bóng gió rằng chắc tôi vẫn chưa quên được anh nên mới tránh mặt.

Đọc xong tôi bật cười. Tôi không hiểu một người đã lấy vợ mới rồi còn để ý chuyện vợ cũ có đến dự đám cưới hay không làm gì? Tôi thấy anh quá trẻ con, nhưng cũng chẳng muốn đôi co. Nghĩ một lúc, tôi nhắn cho vợ mới của anh đúng một câu: "Quản chồng cho chặt".

Ảnh minh họa

Tôi nhắn xong cũng chẳng nghĩ nhiều, càng không ngờ câu nói đó lại khiến nhà anh náo loạn.

Tối hôm ấy, chồng cũ gọi điện cho tôi, giọng anh gay gắt, trách tôi đủ điều. Anh cho rằng tôi ghen, cố tình nhắn tin gây sự để vợ chồng anh mới cưới đã không được yên ổn. Anh còn nói tôi đã ly hôn rồi thì nên biết điều, đừng làm phiền cuộc sống của người khác.

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Nếu tôi thật sự muốn phá đám, tôi đã chẳng chỉ nhắn đúng 4 chữ. Hơn nữa, người khiến vợ anh nổi giận là tôi sao? Tôi có biết anh làm gì sau lưng cô ấy đâu. Biết đâu anh còn đang nhắn tin tán tỉnh với vài người khác thì sao? Tính anh thì tôi lạ gì.

Tôi cũng không hỏi anh đã làm gì, càng không quan tâm vợ mới của anh phát hiện chuyện gì. Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi thấy câu nói của mình có lẽ đã vô tình chạm đúng chỗ.

Người ta thường bảo ly hôn rồi thì nên dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời nhau. Tôi đã làm được điều đó, chỉ không hiểu vì sao chồng cũ cưới vợ mới rồi mà vẫn quan tâm xem tôi có buồn hay không?

Có lẽ điều khiến anh khó chịu nhất không phải câu “Quản chồng cho chặt”, mà là việc tôi thật sự chẳng còn quan tâm đến đám cưới của anh nữa.

Và nếu đúng là như vậy, tôi cũng chẳng biết nên thấy buồn cười hay thấy thương cho cuộc hôn nhân mới của anh.