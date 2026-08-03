Ly hôn 5 năm, chồng cũ bất ngờ xin sống với tôi như tình nhân, nhưng vừa nghe được một tin, anh lập tức đề nghị đăng ký kết hôn

Có những cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì hết yêu, mà vì lúc còn trẻ, người ta chưa biết cách giữ nhau nhưng khi liên quan tới tài sản, thì tình cảm ấy có chứa nhiều toan tính không?

Sống chung như tình nhân

Thanh Thúy chia sẻ:

"Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái 10 tuổi. Hai mẹ con sống trong căn chung cư tôi mua từ 6 năm trước, thời điểm đó tôi và chồng cũ vẫn đang ly thân, căn hộ mới chỉ có hợp đồng mua bán và vẫn đang trong quá trình xây dựng nên mình tôi đứng tên trong hợp đồng.

Sau này chúng tôi chính thức ly hôn, tôi và con ra ở phòng trọ, còn căn hộ vẫn do tôi tự mình đóng tiền, tự lo mọi khoản, sau 3 năm thì được nhận nhà và mẹ con tôi sống ở đó đến nay là 3 năm rồi. Cuộc sống của hai mẹ con tuy không dư dả nhưng khá ổn. Tôi đi làm, con đi học, cuối tuần hai mẹ con lại cùng nhau nấu ăn, xem phim.

Chồng cũ thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm con. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi ngắn, sau đó anh bắt đầu quan tâm đến cả tôi. Anh nói ngày trước cả hai quá bồng bột, nhiều chuyện đáng lẽ có thể bỏ qua thì lại cố chấp, cuối cùng đẩy nhau đến ly hôn.

Tôi không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy nếu ngày ấy cả hai trưởng thành hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng tôi không muốn cưới lại.

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Tôi nói với anh nếu thực sự muốn quay về thì cứ sống với nhau như trước, yêu nhau, chăm sóc nhau, cùng lo cho con, nhưng không cần đăng ký kết hôn. Anh ban đầu hơi hụt hẫng, sau đó vẫn đồng ý. Chúng tôi sống chung được khoảng 2 tháng thì chủ đầu tư thông báo căn hộ đủ điều kiện làm giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tôi vui lắm vì cuối cùng tài sản mình đã cố gắng bao năm cũng sắp có giấy tờ đầy đủ.

Không ngờ khi biết chuyện, thái độ của chồng cũ thay đổi hẳn. Anh chủ động đề nghị chúng tôi đăng ký kết hôn lại. Anh còn nói nếu tôi lo chuyện căn hộ thì cứ yên tâm, sau khi đăng ký, anh sẽ làm giấy tờ xác nhận từ chối quyền lợi đối với căn hộ để tôi đứng tên một mình.

Nghe đến đó, tôi im lặng. Nếu anh thật sự muốn quay lại vì còn yêu tôi, tại sao trước đó tôi không muốn đăng ký thì anh vẫn đồng ý, nhưng vừa nghe tin căn hộ sắp có sổ hồng, anh lại lập tức muốn cưới? Tôi bắt đầu thấy sợ rằng có thể mình đang nhầm lẫn giữa tình yêu và một ý định khác".

Đừng tin vào lời hứa

Các chuyên gia tài chính gia đình khuyên gì?

Trong tình huống của Thúy, cần xác định rõ mục đích thật sự của chồng cũ trước khi đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến tài sản.

Đừng vội đăng ký kết hôn chỉ vì một lời hứa

Nếu trước đó hai người đã thống nhất sống với nhau mà không đăng ký, nhưng vừa nghe tin căn hộ sắp được cấp sổ hồng thì chồng cũ lập tức muốn cưới lại, Thúy càng không nên quyết định vội. Chuyện đăng ký kết hôn liên quan đến nhiều quyền và nghĩa vụ pháp lý, không nên đánh đổi chỉ bằng câu nói “anh sẽ không lấy tài sản của em”.

Phải kiểm tra rõ nguồn gốc căn hộ

Thúy cần giữ lại toàn bộ hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh quá trình thanh toán và những tài liệu liên quan đến căn hộ. Vì căn hộ được mua từ 6 năm trước, trong thời kỳ hai người đang ly thân, việc xác định tài sản thuộc riêng ai còn phụ thuộc vào nguồn tiền, giấy tờ và hoàn cảnh cụ thể. Tốt nhất nên mang hồ sơ đến

luật sư hoặc công chứng viên để được kiểm tra trước khi ký bất cứ thứ gì.

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Đừng tin vào câu "cưới xong anh sẽ ký giấy từ chối"

Nếu chồng cũ thực sự muốn xác nhận mình không có quyền lợi đối với căn hộ, Thúy có thể đề nghị hai người làm rõ bằng văn bản và hỏi chuyên gia pháp lý về hình thức giấy tờ phù hợp. Không nên đăng ký kết hôn trước rồi mới chờ anh ta thực hiện lời hứa.

Hãy quan sát phản ứng của chồng cũ

Thúy có thể nói rõ rằng mình chưa muốn đăng ký kết hôn ngay và cần thêm thời gian để xem cả hai có thực sự thay đổi sau 5 năm ly hôn hay không. Nếu anh vẫn tôn trọng quyết định ấy, kiên nhẫn cùng Thúy chăm sóc con và xây dựng lại mối quan hệ thì đó là một tín hiệu đáng ghi nhận. Ngược lại, nếu anh liên tục thúc ép, nổi nóng hoặc chỉ xoay quanh chuyện căn hộ thì Thúy càng phải thận trọng.

Tách chuyện tình cảm khỏi chuyện tài sản

Thúy có thể còn yêu chồng cũ, nhưng tình cảm không nên trở thành lý do khiến mình bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Hai người có thể tiếp tục tìm hiểu, cùng chăm sóc con và xem liệu cuộc sống chung có thực sự tốt hơn trước hay không.

Cuối cùng, hãy nhớ một điều: căn hộ là tài sản Thúy đã tự mình vun vén trong nhiều năm, còn hôn nhân là một quyết định cả đời. Nếu chồng cũ thực sự muốn quay lại vì tình cảm, anh có thể cho Thúy thời gian. Còn nếu anh chỉ muốn đăng ký kết hôn ngay sau khi biết căn hộ sắp có sổ hồng, thì Thúy càng cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ và tuyệt đối không ký bất cứ giấy tờ nào khi chưa hiểu rõ quyền lợi của mình.