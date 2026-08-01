Thư Đan Nguyễn và chồng cũ: 1 tuần đấu tố cực căng, giờ xóa bài rồi “tha thứ”, sao từ đầu phải chọn tung hê hết lên?

Chiều tối 1/8, khoảng 1 tuần ồn ào nổ ra, chồng cũ Thư Đan Nguyễn (SN 1999) - B.A bất ngờ đăng tải bài viết dài, thông báo khép lại toàn bộ ồn ào tại đây. Anh cho biết sau khi bình tâm nhìn lại, cả hai nhận ra việc tiếp tục tranh luận chỉ khiến ồn ào đi xa hơn, nên quyết định cùng ẩn các bài đăng trước đó.

“Suy cho cùng, người lớn sai thì người lớn chịu, nhưng để con gái lớn lên phải nhìn cảnh ba mẹ bêu rếu nhau thực sự là một nỗi đau rất xót xa. Vì vậy, chúng tôi đã gạt bỏ cái tôi, ngồi lại nói chuyện thẳng thắn về tất cả những câu chuyện dẫn đến nhiều mâu thuẫn xảy ra trong những ngày vừa qua, gỡ bỏ những hiểu lầm, cùng nhau gác lại mọi uất ức và chọn cách tha thứ và thấu hiểu cho góc nhìn của nhau hơn trong từng câu chuyện để cùng khép lại sóng gió này”, B.A chia sẻ.

Chiều tối 1/8, B.A đăng bài thông báo khép lại ồn ào. Ảnh chụp màn hình.

Đồng thời, B.A gỡ toàn bộ các bài đăng tố vợ, ẩn ý trước đó.

Về phía mình, Thư Đan Nguyễn cũng chia sẻ một story với nội dung mang màu sắc tâm trạng, không nhắc trực tiếp đến B.A hay những ồn ào vừa qua. Song, cô cũng gỡ bỏ bài đăng lên tiếng về ồn ào vào tối 31/8 vừa qua. Status lên tiếng hôm 27/7 vẫn giữ nguyên, và giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Động thái mới nhất của Thư Đan Nguyễn là story này, kèm gỡ bài đăng ngày 31/7.

Động thái mới nhất của cả hai khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nếu sau cùng vẫn lựa chọn ngồi lại, vậy mục đích của việc đưa những câu chuyện riêng tư lên mạng ngay từ đầu là gì? Vì sao những drama hôn nhân kiểu này vẫn hay xảy ra, dù sau mỗi cuộc tranh cãi, người trong cuộc đều phải đối diện với không ít tổn thương?

Vì sao cuối cùng chọn ngồi lại, nhưng ban đầu lại "vạch áo cho người xem lưng"?

Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong chính status mới nhất của B.A. Anh viết rằng sau khi ngồi lại nói chuyện, cả hai nhận ra "ai cũng có những uất ức của riêng mình", không ai đúng hoàn toàn và cũng chẳng ai sai tất cả.

Chỉ một câu ngắn, nhưng lại phản ánh khá rõ tâm lý thường thấy trong những cuộc hôn nhân rạn nứt: Ai cũng mang theo phần tổn thương của riêng mình và đều muốn câu chuyện được nhìn từ góc nhìn của mình.

Khi một mối quan hệ đổ vỡ, điều khiến chúng ta khó chấp nhận nhất không chỉ là sự kết thúc, mà còn là cảm giác mình không được thấu hiểu. Những ấm ức tích tụ qua nhiều năm, những điều từng nhẫn nhịn hoặc không thể nói trong lúc còn chung sống bỗng có nhu cầu được giải tỏa. Lúc ấy, việc lên tiếng đôi khi không còn đơn thuần là để kể lại sự việc, mà còn là để tìm kiếm sự đồng cảm, một lời bênh vực hay đơn giản là cảm giác "ít nhất cũng có người hiểu mình".

Câu chuyện của Thư Đan Nguyễn và B.A cũng phần nào cho thấy điều đó. Ban đầu là những chia sẻ từ một phía, sau đó phía còn lại lên tiếng phản hồi. Mỗi người đều cố gắng đưa ra những thông tin, bối cảnh và lập luận để giải thích vì sao mình hành động như vậy. Nhưng khi một câu chuyện đã được đặt lên mạng xã hội, nó gần như không còn là cuộc đối thoại giữa hai người nữa. Mỗi bài đăng mới đều kéo theo hàng nghìn bình luận, những luồng ý kiến trái chiều và cả áp lực phải tiếp tục giải thích, chứng minh.

Cả hai liên tục đấu tố qua lại trong 1 tuần. B.A tố vợ "diễn vai độc thân", tung tin nhắn, so sánh ảnh mình đăng và vợ đăng, thậm chí có cả clip ghen tuông. Thư Đan Nguyễn cũng đáp trả, tố chồng nợ nần, bạo lực.

Nhưng chính suy nghĩ ấy lại khiến cuộc đối đáp kéo dài, bởi mỗi lần một người lên tiếng, người còn lại gần như đều cảm thấy mình cần phải nói tiếp để bảo vệ bản thân và hình ảnh của mình.

Sự tò mò của đám đông lại vô tình khuếch đại tâm lý đó. Chỉ sau một bài đăng, hàng nghìn bình luận xuất hiện, người đồng tình có, người phản đối cũng có. Với người đang ở trong khủng hoảng cảm xúc, việc nhìn thấy có người đứng về phía mình có thể mang lại cảm giác được an ủi và được công nhận. Nhưng đổi lại, họ cũng bước vào một vòng xoáy mới: Càng nhiều người quan tâm, càng nhiều câu hỏi được đặt ra, càng nhiều áp lực phải tiếp tục giải thích và chứng minh.

Đó cũng là lý do nhiều drama hôn nhân trên mạng xã hội thường đi theo một kịch bản khá giống nhau. Ban đầu chỉ là một lời giải thích, sau đó là phản hồi, rồi phản bác, rồi tiếp tục xuất hiện những thông tin mới. Cuộc tranh luận dần không còn xoay quanh việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, mà chuyển thành quá trình bảo vệ hình ảnh và tìm kiếm sự công nhận từ đám đông.

Đến khi cảm xúc lắng xuống, điều người ta muốn giữ lại thường không còn là việc ai đúng ai sai, mà là sự bình yên đã vô tình đánh mất. Chỉ lúc ấy, họ mới nhận ra mình đã để những mâu thuẫn riêng tư vượt quá giới hạn, biến câu chuyện hôn nhân thành một cuộc "vạch áo cho người xem lưng" trước công chúng.

Người trong cuộc chọn khép lại, nhưng bàn luận trên mạng xã hội vẫn còn

Có một nghịch lý khá phổ biến trong những drama hôn nhân trên mạng xã hội: Người trong cuộc có thể lựa chọn khép lại, nhưng câu chuyện thì không.

Mạng xã hội chưa bao giờ là nơi có thể giải quyết triệt để một cuộc hôn nhân. Bởi dù có bao nhiêu bài đăng, bao nhiêu đoạn tin nhắn hay bao nhiêu đoạn clip được công khai, công chúng cũng chỉ nhìn thấy từng mảnh ghép của một câu chuyện kéo dài nhiều năm. Người xem có thể đọc một đoạn tin nhắn nhưng không biết toàn bộ cuộc trò chuyện. Có thể xem một đoạn clip nhưng không biết điều gì đã diễn ra trước và sau đó. Có thể nghe lời kể của một người, nhưng không thể sống trong chính cuộc hôn nhân mà hai người đã trải qua.

Vì thế, những gì xuất hiện trên mạng thường chỉ đủ để tạo ra tranh luận, chứ rất khó mang đến một kết luận. Mỗi bằng chứng mới có thể khiến một bộ phận cư dân mạng thay đổi quan điểm, nhưng cũng đồng thời tạo thêm lý do để phía còn lại tiếp tục lên tiếng. Cuộc tranh luận vì thế cứ kéo dài, trong khi bản chất của mâu thuẫn lại ngày càng khó được giải quyết.

Cả hai lựa chọn khép lại ồn ào khi đang căng thẳng.

Câu chuyện của Thư Đan Nguyễn và B.A phần nào phản ánh điều đó. Khi chọn khép lại câu chuyện bằng cách ẩn các bài đăng trước đó, điều này không có nghĩa mọi khúc mắc đã được giải quyết. Nó chỉ cho thấy người trong cuộc đã chọn không tiếp tục biến mạng xã hội thành nơi xử lý những mâu thuẫn vốn thuộc về gia đình.

Phản ứng của cư dân mạng sau status này cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý. Có người bất ngờ vì drama khép lại quá nhanh: "Vậy là dừng lại đó hả, thấy đang căng mà ha." Có người nhìn nhận cả hai đều đã chịu quá nhiều tổn thương: "Ồn ào cũng làm tổn thương nhau thêm thôi. Tiếp tục phát triển và kiếm tiền, chứ thấy đôi này cãi qua cãi lại, ai cũng có cái sai luôn ấy." Cũng có ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi những chi tiết rất riêng tư từng được công khai, để rồi cuối cùng người trong cuộc lại lựa chọn khép lại: "Từ đầu tưởng có mục đích gì, chứ đăng cả clip 2 giờ sáng rồi giờ lại bảo như chưa có chuyện gì xảy ra."

Những bình luận ấy cho thấy một điều: Dân mạng luôn có quyền đưa ra góc nhìn của mình, nhưng họ cũng không thể thay người trong cuộc đưa ra câu trả lời cuối cùng. Sau tất cả, người phải tiếp tục sống với cuộc hôn nhân đã khép lại, với những tổn thương còn lại và với tương lai của con cái vẫn chỉ là chính hai người trong cuộc.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau tất cả, điều cả hai lựa chọn không còn là tiếp tục đưa thêm thông tin để bảo vệ góc nhìn của mình, mà là khép lại câu chuyện. Dù những bài đăng có thể được ẩn đi, cuộc tranh luận trên mạng vẫn cần thêm thời gian để lắng xuống.