Sau ly hôn, tôi cố sống thật ổn còn từ chối cả tiền trợ cấp, nào ngờ khi gặp lại chồng cũ chính là ngày tôi mất mặt nhất

Tôi chưa bao giờ nghĩ lần gặp lại chồng cũ của mình lại diễn ra trong một tình huống khó xử đến thế. Hôm đó, tôi đang đứng trước bàn làm việc của sếp, nghe anh mắng vì một lỗi trong báo cáo. Chỉ là một con số bị nhập sai khiến phần tổng hợp lệch đi, nhưng đúng lúc công ty đang cần gửi báo cáo cho đối tác nên sếp khá gay gắt.

Tôi biết mình sai nên không cãi nhưng càng đứng nghe, tôi càng thấy nóng mặt. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Tôi quay lại và chết lặng, là chồng cũ của tôi.

Anh ấy đi cùng một người trong phòng kinh doanh, đến tìm sếp để trao đổi công việc. Tôi không ngờ họ biết nhau, thậm chí còn khá thân thiết đến mức cứ thế mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa hay chờ đợi.

Tôi chỉ không nghĩ có ngày anh lại nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi đang đứng trước mặt sếp, đầu cúi xuống, nghe từng lời trách móc. Còn anh thì đứng ngay ngoài cửa, có lẽ chẳng biết nên bước vào hay quay ra.

Tôi ước lúc ấy có cái hố nào dưới chân để chui xuống. Sếp vẫn tiếp tục phân tích lỗi của tôi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tôi. Đến lúc sếp quay sang thấy anh, không khí mới hơi thay đổi. Sếp mới phất tay cho tôi ra ngoài sửa gấp bản báo cáo. Tôi chỉ muốn biến mất.

Ảnh minh họa

Sau khi ra khỏi phòng, tôi đi thật nhanh về bàn làm việc. Chồng cũ cũng không nói gì ngay. Đến lúc anh đi ngang qua, chỉ hỏi một câu rằng dạo này tôi thế nào? Tôi quay sang cười nhạt, bảo vẫn sống tốt.

Thật ra trong lòng tôi lúc ấy chẳng tốt đẹp gì. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức. Tôi tức vì anh xuất hiện đúng lúc tôi bị mắng. Tức vì trước đây anh từng là người gần gũi nhất với tôi, bây giờ lại chứng kiến tôi lúng túng như một nhân viên mới mắc lỗi. Tôi càng tức hơn khi nghĩ đến việc sếp và anh là bạn.

Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi cứ có cảm giác ngại ngùng, lép vế so với chồng cũ. Tối về, tôi còn nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Tôi đã quá mệt với công việc này rồi, tuy lương khá, chế độ ổn, nhưng áp lực cũng không nhỏ. Nếu cứ gặp những chuyện như hôm nay, tôi thật sự muốn bỏ quách cho xong.

Nhưng rồi tôi nhìn sang đứa con 5 tuổi đang ngủ. Tôi là mẹ đơn thân, mỗi tháng có tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống và đủ thứ chi phí cho con. Tôi không thể chỉ vì một ngày mất mặt mà bỏ công việc đang nuôi sống hai mẹ con, huống chi lúc ly hôn, do tự ái nên tôi còn không chịu nhận tiền trợ cấp từ chồng cũ, giờ mà xin lại thì thật xấu hổ. Nhưng cứ làm ở công ty này lâu dài, kiểu gì tôi cũng sẽ tiếp tục gặp chồng cũ, tôi chẳng biết có nên đổi việc hay cứ phớt lờ mọi chuyện đi?