Ngày càng nhiều người mắc ung thư phổi dù không hút thuốc, bác sĩ vạch trần 4 việc nhà đang "tiếp tay" nhưng ít ai ngờ đến

"Bác sĩ ơi, cả gia đình tôi không ai hút thuốc, tôi chưa từng uống rượu lại chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh sao lại mắc ung thư phổi được?"

Đó là những lời nghẹn ngào, xen lẫn nước mắt mà bà Trương, 45 tuổi (Thâm Quyến, Trung Quốc) nói với bác sĩ sau khi nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 3. Càng sốc hơn khi tìm ra nguyên nhân gây bệnh lại đến từ chính lối sống bà luôn cho là lành mạnh vô cùng.

Ảnh minh họa

Bà Trương kết hôn năm 24 tuổi và làm nội trợ toàn thời gian đã 20 năm. Phần lớn thời gian bà chỉ quanh quẩn trong nhà. Chợ/siêu thị hay trường học của các con đều rất gần nhà, không khí khá trong lành. Bà không thích đến những nơi quá đông người, hàng ngày ngoài chăm chút cho gia đình thì tập thể dục, thiền, tự chăm vườn hoa và vườn rau, đọc sách, học nấu ăn, xem vô tuyến. Ban đêm cũng đi ngủ sớm từ trước 11 giờ, sáng dậy trước 6 giờ đều đặn.

Bác sĩ nghe xong liền hỏi về thói quen nấu nướng của bà. Bà Trương vui vẻ nói mình rất thích nấu ăn, ngoài nấu cho gia đình thì còn thích làm món ngon cho bạn bè, người thân và còn bán trên mạng. Hỏi thêm mới phát hiện một ngày bà đứng trong bếp ít nhất 3 - 4 tiếng nhưng lại không bật máy hút mùi. Phần vì không thích tiếng ồn, phần lại muốn tiết kiệm và đặc biệt là "tôi không nghì khói bếp gây hại đến vậy, hơn nữa vệ sinh máy hút mùi thường xuyên cũng bất tiện" - bà nói.

Chính thói quen này đã khiến bà Trương mắc ung thư phổi dù quanh năm chỉ chủ yếu ở trong nhà. Bác sĩ thở dài nói: "Khói bếp, gồm cả khói dầu chứa rất nhiều chất gây ung thư, tác hại lâu dài khi hít phải cũng không kém gì hút thuốc lá".

4 việc nhà âm thầm "nuôi lớn" tế bào ung thư phổi dù ít ai để ý

Bác sĩ điều trị của bà Trương nhắc nhở, ngôi nhà tưởng rằng an toàn nhất của chúng ta hóa ra lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ung thư hơn mọi người thường nghĩ. Không ít người nội trợ như bà Trương, chẳng ngửi khói thuốc hay hít khói bụi, môi trường độc hại vẫn mắc ung thư vì chúng. Trong đó có 4 việc nhà cần đặc biệt chú ý khi làm, nếu không chẳng khác nào tự "nuôi" tế bào ung thư, nhất là ung thư phổi:

Nấu nướng mà không kiểm soát khói bếp

Ảnh minh họa

Khói bếp từ gas, than, củi hay từ dầu sôi đều là mối nguy lớn với phổi. Khi xào hoặc chiên ngập dầu, nhiệt độ dầu có thể vượt 200 độ C và tạo ra khói chứa benzo[a]pyrene và acrylamide. Đây đều là những chất có khả năng gây ung thư mạnh. Việc hít loại khói này trong thời gian dài khiến phổi bị kích ứng liên tục. Nguy cơ ung thư phổi có thể tăng gấp 2- 3 lần, gần giống như phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động.

Lạm dụng và kết hợp sai chất tẩy rửa

Việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa hóa học, đặc biệt là dạng xịt, gây ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại cho đường hô hấp. Nguy hiểm hơn, việc trộn lẫn thuốc tẩy clo và chất tẩy rửa có tính axit (như chất tẩy rửa nhà vệ sinh) sẽ tạo ra khí clo độc hại, có thể đạt đến nồng độ nguy hiểm trong không gian hẹp. Tiếp xúc lâu dài với khí này có thể gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp và tăng nguy cơ ung thư phổi.

Sử dụng nước xả vải sai cách

Việc dùng quá nhiều nước xả hoặc chọn loại có hương thơm hóa học dễ khiến hóa chất bám dày trên quần áo. Chúng tiếp xúc với da và bay hơi để hít vào. Một số sản phẩm chứa xạ hương tổng hợp có thể gây rối loạn nội tiết. Điều này làm tăng nguy cơ các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú hay ung thư tuyến tiền liệt. Lạm dụng nước xả vải vô tình khiến cơ thể hấp thụ hóa chất mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Thiếu thông gió và thói quen "tiết kiệm năng lượng"

Không bật máy hút mùi khi nấu ăn hoặc sử dụng thiết bị gia dụng ở chế độ yếu để tiết kiệm điện là một sai lầm lớn. Thói quen này giữ lại chất ô nhiễm trong nhà. Hậu quả là nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng khoảng 65% sau mười năm duy trì thói quen kém, chủ yếu biểu hiện là viêm phế quản mãn tính và có khả năng tiến triển thành ung thư phổi.