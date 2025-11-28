Mùa đông, người bệnh tiểu đường nên ăn sáng với 3 món, không ăn 3 món để giữ ấm dạ dày, ổn định đường huyết cả ngày

Mùa đông năm nào cũng vậy, thời tiết lạnh khiến đường huyết của người mắc đái tháo đường dễ “nhảy múa” hơn bình thường. Không ít người ngủ dậy muộn, ngại ra khỏi chăn và bỏ qua bữa sáng - nhưng các bác sĩ khẳng định đây là sai lầm “chí mạng”. Một bữa sáng đúng cách không chỉ cung cấp năng lượng cho ngày mới mà còn giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ hạ đường huyết lúc sáng sớm và hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Điều quan trọng nhất mà các chuyên gia nhấn mạnh: Người tiểu đường cần bữa sáng đủ - đúng - ấm , tránh xa những món gây biến động đường huyết mạnh, đồng thời ưu tiên những thực phẩm giúp no lâu và tốt cho dạ dày trong thời tiết lạnh.

Ba nhóm thực phẩm “vàng” nên xuất hiện trong bữa sáng của bệnh nhân tiểu đường

Món đầu tiên được các bác sĩ khuyến nghị là yến mạch nguyên hạt hoặc các loại ngũ cốc nguyên cám

Một bát yến mạch ấm, nấu vừa chín tới, giữ được độ sánh nhẹ sẽ giúp đường huyết tăng chậm hơn so với cháo trắng hay cơm nếp. Chất xơ hòa tan trong yến mạch còn giúp tạo cảm giác no lâu, rất hợp cho những buổi sáng mùa đông dễ đói nhanh.

Món thứ hai là trứng

Một quả trứng luộc hoặc trứng hấp mềm luôn là nguồn protein sạch, ít chất béo xấu, lại giúp no lâu và hạn chế việc ăn quá nhiều tinh bột vào bữa sáng. Trứng cũng phù hợp với cả những người lớn tuổi hoặc có vấn đề tiêu hóa vì dễ ăn, dễ hấp thu và hoàn toàn không làm đường huyết tăng đột ngột.

Món thứ ba mà người tiểu đường nên duy trì mỗi sáng là một phần rau củ ấm

Đó có thể là một ít rau luộc, vài lát cà chua hoặc một chén nhỏ các loại nấm xào nhẹ. Rau không chỉ giúp làm chậm hấp thu carbohydrate mà còn giúp ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn trong thời tiết lạnh. Một bát yến mạch ấm, thêm trứng luộc và một ít rau là bữa sáng chuẩn giúp cơ thể vừa ấm vừa ổn định đường huyết suốt buổi sáng.

Ba món không nên ăn vì làm đường huyết tăng nhanh

Trái ngược với những lựa chọn lành mạnh đó, có 3 món rất phổ biến vào buổi sáng nhưng lại được xem là “kẻ thù đường huyết”.

Đầu tiên là các món chiên rán như quẩy, bánh rán, bánh nếp chiên

Tinh bột tinh chế kết hợp với dầu nóng khiến chỉ số đường huyết của các món này tăng vọt, làm đường huyết sau ăn khó kiểm soát hơn nhiều. Đặc biệt vào mùa đông, khi cơ thể vốn nhạy cảm hơn, những món chiên này càng dễ khiến đường huyết dao động mạnh.

Món thứ hai là xôi và các loại bánh từ gạo nếp

Gạo nếp có chỉ số GI cao, khi ăn vào sẽ khiến đường huyết tăng rất nhanh dù chỉ một phần nhỏ. Nhiều người vẫn quen nghĩ xôi là món “no lâu, ấm bụng” nhưng với người tiểu đường, đây lại là lựa chọn rất dễ gây tăng đường huyết đầu ngày.

Món thứ ba nên tránh là cháo trắng nấu quá nhuyễn

Do hạt gạo bị nấu đến mức gần như nát hoàn toàn, quá trình hấp thu tinh bột diễn ra nhanh hơn rất nhiều, tạo hiệu ứng tăng đường huyết tương tự uống nước đường. Dù là món ăn mềm, dễ nuốt, cháo trắng lại hoàn toàn không phù hợp với người tiểu đường vào buổi sáng mùa đông.

Ổn định đường huyết bằng những lựa chọn đúng ngay từ sáng

Một ngày của người tiểu đường có thể trôi qua nhẹ nhàng hay khó khăn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Lựa chọn đúng - với yến mạch nguyên hạt, trứng và rau củ - sẽ giúp dạ dày ấm, cơ thể no lâu và đường huyết ổn định. Ngược lại, bắt đầu ngày mới bằng những món chiên rán, xôi nếp hay cháo trắng sẽ khiến đường huyết tăng vọt ngay từ sớm, kéo theo mệt mỏi suốt cả ngày.

Mùa đông khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn, nhưng chỉ cần thay đổi một chút trong bữa sáng, người bệnh hoàn toàn có thể giữ cơ thể ấm áp và đường huyết ổn định từng ngày.