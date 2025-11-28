Hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn buồng trứng suy kiệt và chìm trong bệnh tật!

Buồng trứng vừa sản xuất trứng vừa tạo hormone nữ. Chúng thường suy yếu khi phụ nữ trên 45 tuổi. Hiện nay suy buồng trứng sớm trước 40 lại xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng này gây khó thụ thai, lão hóa nhanh, giảm ham muốn và tăng nguy cơ tim mạch, loãng xương. Nhiều người còn mất ngủ và rối loạn cảm xúc nên dễ nhầm với tiền mãn kinh.

Tiến sĩ He Yanbing từ Phòng khám sản phụ khoa Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết lối sống và thói quen hàng ngày là nguyên nhân chính khiến buồng trứng suy yếu sớm. Đây là thật sự là lời nhắc nhở cho nhiều phụ nữ đang vô tình tự gây hại cho sức khỏe sinh sản của mình. Nhất là 7 thói quen dưới đây:

1. Căng thẳng quá mức và suy nghĩ tiêu cực

Ảnh minh họa

Rất nhiều người không biết rằng trạng thái tinh thần có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động và tốc độ lão hóa của buồng trứng. Theo Tiến sĩ He, phụ nữ nếu rơi vào tình trạng stress hay tức giận kéo dài, lâu dần có thể làm rối loạn chức năng thần kinh thực vật. Điều này ảnh hưởng xấu đến sự điều tiết nội tiết trong cơ thể, làm suy giảm chức năng buồng trứng và giảm lượng hormone estrogen sản xuất ra.

Áp lực không chỉ khiến bề ngoài của phụ nữ nhanh già mà còn làm buồng trứng lão hóa sớm hơn, đẩy nhanh tốc độ tiến gần đến tiền mãn kinh bất thường.

2. Ăn hoặc uống quá nhiều đường

Phụ nữ thường có xu hướng yêu thích đồ ngọt, nhưng việc dung nạp quá nhiều đường, đặc biệt là đường hóa học từ thực phẩm chế biến sẵn, lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy buồng trứng sớm.

Chế độ ăn nhiều đường dễ gây rối loạn nội tiết tố nữ, ảnh hưởng xấu tới hormone trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc hấp thụ quá nhiều fructose và glucose có thể làm tắt gene chịu trách nhiệm điều chỉnh estrogen và testosterone, làm tăng nguy cơ rối loạn buồng trứng, hội chứng buồng trứng đa nang và suy buồng trứng sớm.

3. Thức khuya thường xuyên

Ảnh minh họa

Thức khuya là thói quen xấu khiến buồng trứng phải làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi và hoạt động theo đúng đồng hồ sinh học. Thói quen này gây ra các rối loạn về nội tiết tố, khiến chức năng buồng trứng dễ bị suy giảm sớm. Ngoài ra, việc thức khuya lâu ngày còn làm hệ miễn dịch suy yếu, khiến buồng trứng dễ bị viêm nhiễm và các mầm bệnh dễ "tấn công" hơn.

4. Lạm dụng các chất kích thích

Bia rượu, thuốc lá, caffeine và các chất kích thích khác là "kẻ thù" lớn của buồng trứng. Nicotine và benzen trong thuốc lá đã được chứng minh là ảnh hưởng xấu tới nội tiết tố, làm suy giảm chức năng, thậm chí làm hỏng trứng.

Tương tự, dung nạp quá nhiều caffeine có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy estrogen, dẫn đến lượng estrogen không đủ, gây rối loạn chức năng buồng trứng và ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, rối loạn giấc ngủ.

5. Lười vận động và ngồi lâu một chỗ

Theo Tiến sĩ He, việc ngồi nhiều, ngồi lâu một chỗ trong thời gian dài sẽ cản trở quá trình lưu thông máu ở chi dưới và vùng chậu. Điều này khiến buồng trứng không được cung cấp máu và dinh dưỡng đầy đủ, nhanh chóng bị suy yếu và đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Thói quen này cũng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, vốn là yếu tố hàng đầu dẫn tới rối loạn nội tiết tố và suy buồng trứng sớm.

6. Giảm cân hoặc tăng cân quá mức

Cân nặng là một yếu tố nhạy cảm đối với buồng trứng. Nếu ăn kiêng, giảm cân quá mức, cơ thể không đủ protein sẽ ảnh hưởng đến chức năng tuyến yên, dẫn đến không tiết đủ gonadotropins, gây suy giảm chức năng buồng trứng.

Ngược lại, ăn quá nhiều dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, gây rối loạn nội tiết tố và có thể dẫn đến các bệnh nội tiết như hội chứng buồng trứng đa nang, làm tăng nguy cơ suy buồng trứng sớm.

Ảnh minh họa

7. Ăn quá nhiều

Việc ăn uống không kiểm soát, xem ăn uống là cách đẩy lùi mệt mỏi có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe buồng trứng. Ăn quá nhiều dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, kéo theo rối loạn nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng. Kiểm soát lượng thức ăn nạp vào là cách đơn giản nhất để bảo vệ buồng trứng khỏi các bệnh nội tiết.