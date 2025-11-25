4 bất thường ở chân là dấu hiệu ung thư phổi dù nói ra có nhiều người CHẲNG CHỊU TIN!

Khi nhắc đến ung thư phổi, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến ho, khó thở hay đau ngực. Ít ai ngờ rằng, đôi chân tưởng chừng không liên quan lại có thể trở thành nơi bộc lộ những tín hiệu "chuông báo" sớm nhất của căn bệnh này. Các dấu hiệu ở chân thường là hệ quả của rối loạn nội tiết, tuần hoàn máu hoặc phản ứng miễn dịch toàn thân do khối u gây ra. Chính vì sự xa lạ này mà khi nói ra, có nhiều người CHẲNG CHỊU TIN đó là dấu hiệu ung thư phổi, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội tầm soát.

Dưới đây là 4 bất thường ở chân mà bạn cần hết sức cảnh giác, bởi chúng có thể là dấu hiệu khối u phổi đang phát triển âm thầm:

1. Sưng phù, đau nhức chân đột ngột

Ảnh minh họa

Nếu một bên chân đột nhiên bị sưng phù, đau nhức, nóng đỏ và căng cứng, đặc biệt là ở bắp chân, đây là dấu hiệu cảnh báo Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). DVT là tình trạng cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu của chân.

DVT có mối liên hệ mật thiết với ung thư phổi, vì các khối u có thể giải phóng các chất gây tăng đông máu trong cơ thể. Tình trạng này được gọi là hội chứng Trousseau. Sự xuất hiện đột ngột của DVT mà không có tiền sử chấn thương hoặc bất động lâu là một tín hiệu cảnh báo ung thư phổi (và một số ung thư khác) đã bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn.

2. Ngón chân "dùi trống"

Hiện tượng ngón tay, ngón chân "dùi trống" là khi các mô mềm ở đầu ngón tay/ngón chân sưng phồng lên, khiến móng tay/móng chân bị cong xuống và dốc về phía trước, giống như hình dùi trống.

Sự thay đổi hình dạng này xảy ra do ung thư phổi (thường là ung thư phổi không tế bào nhỏ) giải phóng các hormone tăng trưởng hoặc chất hóa học vào máu, kích thích sự phát triển của các mô ở đầu ngón. Tình trạng này là một dấu hiệu cận ung thư (paraneoplastic syndrome) phổ biến và rất quan trọng, cho thấy cơ thể đang phản ứng với sự hiện diện của khối u phổi.

Ảnh minh họa

3. Đau khớp chân dữ dội và sưng to

Một số bệnh nhân ung thư phổi có thể phát triển Viêm khớp tăng sinh xương (HPOA), một hội chứng cận ung thư gây đau và sưng khớp ở các chi dưới (thường là đầu gối, mắt cá chân). Cơn đau thường dữ dội, đối xứng và có thể kèm theo cảm giác nóng rát hoặc khó chịu ở xương chày.

Đây là phản ứng bất thường của cơ thể với khối u. Tình trạng này không phải là viêm khớp thông thường mà là sự tăng sinh bất thường của xương dưới màng xương, thường liên quan đến ung thư phổi.

4. Yếu cơ hoặc tê bì một bên chân

Ảnh minh họa

Nếu bạn cảm thấy yếu cơ, tê bì hoặc ngứa ran ở một bên chân, đặc biệt là khi đi lại hoặc vận động vào buổi sáng, có thể là dấu hiệu ung thư đã xâm lấn hệ thần kinh.

Khối u phổi ở đỉnh phổi (khối u Pancoast) hoặc các khối u di căn có thể chèn ép các dây thần kinh quan trọng ở đám rối thần kinh cánh tay hoặc di căn đến cột sống, gây ra các triệu chứng thần kinh ở chi dưới hoặc chi trên. Sự tê bì, yếu cơ này là dấu hiệu khối u đang gây áp lực lên hệ thống thần kinh, không chỉ giới hạn ở khu vực ngực.