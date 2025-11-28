Cô gái 24 tuổi bị ung thư tuyến giáp quyết định trữ trứng trước khi điều trị

Ở tuổi 24, N.T.V (quê Ninh Bình) vừa tốt nghiệp đại học. Cuộc sống của cô gái trẻ ấy đáng lẽ đang mở ra với những kế hoạch nghề nghiệp, những ước mơ phía trước. Thế nhưng, một lần đi khám sức khỏe tổng quát đã khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác.

Cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, một bệnh lý ác tính tương đối phổ biến ở phụ nữ trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thăm khám tại Bệnh viện K, bệnh nhân được giới thiệu sang Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để được tư vấn về bảo tồn khả năng sinh sản. Tại đây, cô được trực tiếp BSCKI Nguyễn Thành Trung (Trưởng khoa Khám bệnh) tư vấn kỹ lưỡng.

Quyết định cuối cùng của cô gái 24 tuổi là trữ trứng, trước khi bước vào điều trị K giáp để bảo toàn cơ hội làm mẹ trong tương lai.

"Trữ trứng xong rồi, em mới thật sự yên tâm điều trị"

Theo BS Nguyễn Thành Trung, ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt hơn nhiều so với các loại ung thư khác. Tuy nhiên, đây vẫn là bệnh lý cần can thiệp y tế, có thể liên quan đến phẫu thuật, điều trị ổn định nội tiết, phóng xạ… Những yếu tố này đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.

Với bệnh nhân 24 tuổi trong trường hợp trên, điều khiến bác sĩ trăn trở nhất không chỉ là chữa bệnh, mà là giúp cô gái trẻ không đánh mất tương lai làm mẹ chỉ vì bị K giáp.

Bệnh nhân chia sẻ, cô chưa có kế hoạch kết hôn trong tương lai gần. Tuy nhiên, việc nghe bác sĩ phân tích rõ ràng những rủi ro có thể xảy ra khiến cô nhận ra, sức khỏe sinh sản là thứ cần được bảo vệ ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi đến khi lập gia đình.

Sau khi hoàn tất quá trình trữ trứng, bệnh nhân mới thật sự an tâm bước vào điều trị ung thư tuyến giáp.

"Việc trữ trứng giúp chị em yên tâm điều trị bệnh, không còn nỗi lo tác dụng phụ của hóa chất hay xạ trị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này", BS Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Trữ trứng đang trở thành xu hướng mới của người trẻ

Theo ghi nhận từ thực tế khám chữa bệnh, BS Nguyễn Thành Trung cho biết trữ trứng đang dần trở thành xu hướng của phụ nữ trẻ.

"Nếu cách đây vài năm, trữ trứng chỉ xuất hiện rải rác thì khoảng một năm trở lại đây, số lượng tăng lên rõ rệt", bác sĩ chia sẻ.

BSCKI Nguyễn Thành Trung đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Nguyên nhân đến từ hai phía: Thứ nhất, nhiều chị em khi đi khám, phát hiện bệnh lý cần điều trị có nguy cơ ảnh hưởng đến buồng trứng, đã được bác sĩ chủ động tư vấn trữ trứng sớm. Thứ hai, bản thân phụ nữ ngày nay cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu, thăm khám và bảo tồn khả năng sinh sản của mình.

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trong khoảng 100 ca thụ tinh trong ống nghiệm, có khoảng 10 ca có mong muốn trữ lại noãn. Con số này phản ánh một sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức: Làm mẹ không chỉ là bản năng, mà còn là sự chuẩn bị có kế hoạch.

Trữ trứng là gì? Gọi sao cho đúng?

Theo BS Nguyễn Thành Trung, khái niệm "trữ trứng" rất quen thuộc và dễ hiểu, nên được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, thuật ngữ chính xác về mặt chuyên môn phải là "trữ noãn".

Hiểu một cách đơn giản, trong chu kỳ sinh lý tự nhiên của phụ nữ, mỗi tháng thường chỉ có một trứng phát triển vượt trội, rụng và phóng noãn. Noãn này có thể gặp tinh trùng để thụ tinh, tạo thành phôi.

Với trữ noãn, bác sĩ có thể lấy trứng tự nhiên, hoặc kết hợp kích thích buồng trứng.

"Ví dụ, trong một chu kỳ, buồng trứng có khoảng 10 trứng. Nếu không can thiệp, thường chỉ có 1 trứng lớn lên và rụng, các trứng còn lại sẽ thoái hóa. Khi kích trứng, bác sĩ sử dụng thuốc nội tiết để nhiều trứng cùng phát triển và lấy được toàn bộ. Nếu không, số trứng đó cũng sẽ mất đi", BS Trung lý giải.

Sau khi lấy, tế bào noãn sẽ được loại bỏ những tế bào xung quanh và đem trữ đông trong môi trường nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C.

Đó chính là bản chất của trữ noãn, gìn giữ tế bào sinh sản ở trạng thái gần như "đóng băng thời gian".

Ảnh minh họa: Internet

Những ai nên cân nhắc trữ trứng?

Theo BS Nguyễn Thành Trung, trữ trứng không chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhất định, mà phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau:

Phụ nữ muốn tập trung cho học tập, sự nghiệp, chưa có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con trong vài năm tới.

Phụ nữ có chỉ định y tế, mắc các bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến giáp… Do việc điều trị bằng hóa chất, phóng xạ có thể làm suy giảm dự trữ buồng trứng.

Phụ nữ có các can thiệp hoặc bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến buồng trứng như lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng…

Thực tế, phụ nữ hiện đại ngày càng có xu hướng trì hoãn hôn nhân và sinh con. Thế nhưng, khả năng sinh sản của người phụ nữ lại giảm dần theo tuổi tác – điều mà không phải ai cũng ý thức rõ.

Giữ "vốn liếng làm mẹ" là sự chủ động cần thiết

Theo các bác sĩ chuyên khoa, thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ để đánh giá dự trữ buồng trứng là bước vô cùng quan trọng.

Nếu kết quả cho thấy dự trữ buồng trứng đang suy giảm, hoặc bạn chưa có ý định lập gia đình trong nhiều năm tới, thì trữ đông trứng có thể là một giải pháp thông minh.

Đó không phải là sự lo xa quá mức mà là cách phụ nữ chủ động bảo vệ quyền làm mẹ của chính mình.

Như trường hợp cô gái 24 tuổi mắc K giáp kể trên, trữ trứng không chỉ là một quyết định y khoa, mà còn là cách cô trao cho bản thân mình sự yên tâm, niềm tin và lựa chọn cho tương lai.

Một lựa chọn trưởng thành, bản lĩnh, và rất đáng được lan tỏa.