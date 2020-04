Ngày cách ly thứ 9: Hễ là phụ nữ, chớ bỏ qua top phim hài đình đám này!

Trong những năm gần đây, các nhà làm phim đã liên tục khai thác vấn đề nữ quyền lồng ghép với yếu tố hài tạo nên hàng loạt bom tấn. Các nữ diễn viên nổi tiếng như Anne Hathaway, Rebel Wilson, Melissa Mccarthy... đang dần thống trị dòng phim hài này. Trong thời điểm cách ly chống dịch bệnh hiện nay, các bộ phim hài mang nội dung nữ quyền trở thành món ăn tinh thần được khán giả ưa chuộng.

1. Life Of The Party

Life Of The Party kể về Deanna, một bà nội trợ trung niên luôn bận rộn với cuộc sống gia đình. Sau khi bị chồng phản bội, Deanna đánh liều thay đổi cuộc đời bằng cách trở lại trường đại học. Bà quyết tâm trải nghiệm cảm giác của những bữa tiệc nổi loạn và vui vẻ bên các chàng trai trẻ tuổi. Quý bà sinh viên quá tuổi lao đầu vào hành trình tự khám phá giá trị của bản thân theo một cách tự do nhất. Giữa thời điểm sống lại thời gian cuồng nhiệt tuổi trẻ, Deanna phát hiện ra rắc rối không thể ngờ đến khi con gái của bà cũng đang học tại đây.

2. Spy



Spy kể về nữ nhân viên phân tích Susan Cooper của CIA. Vì sở hữu ngoại hình xấu xí nên Susan Cooper không dám thổ lộ tình cảm với Bradley Fine - một đồng nghiệp tại CIA. Mọi việc trở nên tồi tệ khi điệp viên Bradley Fine bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ. Nguyên nhân cái chết liên quan đến tổ chức buôn bán bom hạt nhân. Sau khi cầu xin sếp, Susan Cooper được cho phép truy lùng kẻ đứng sau giết hại Bradley Fine. Thế nhưng, cô lại gặp khó khăn khi đặc vụ Rick Ford luôn đi theo cản trở. Với ngoại hình mập mạp, Susan Cooper thường xuyên rơi vào tình huống trớ trêu trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

3. The Heat

The Heat kể về cuộc đối đầu giữa hai nữ cảnh sát trong hành trình phá án. Nếu Sarah Ashburn là một đặc vụ FBI thông minh, điềm tĩnh thì nữ cảnh sát Shannon Mullins lại vụng về, bốc đồng. Thế nhưng, cả hai lại được ghép chung trong đội điều tra về tên trùm ma túy khét tiếng. Sự trái ngược từ tính cách đến ngoại hình đã tạo nên những tình huống hài hước cười ra nước mắt. Sau một thời gian hợp tác, tổ hợp sai trái này lại trở thành một cặp đôi ăn ý. Cả hai đã tóm gọn tên trùm ma túy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Pitch Perfect

Pitch Perfect được lấy ý tưởng từ cuốn truyện giả tưởng của Mickey Rapkin. Bộ phim kể về Beca, một cô gái trẻ có niềm đam mê ca hát. Thế nhưng, người bố làm giảng viên đại học lại bắt Beca phải hoàn tất chương trình ở Barden. Tại đây, Beca gặp khó khăn khi hòa nhập vào cuộc sống sinh viên. Nguyên nhân xuất phát từ tính cách quá độc lập khiến cô không có nhiều bạn bè. Giữa lúc chán nản về môi trường đại học, Beca gặp được nhóm nhạc A cappella. Kể từ đây, Beca và các thành viên trong nhóm nhạc bước vào hành trình tranh tài để giành ngôi vô địch Quốc gia.

5. Ocean’s Eight

Ocean’s Eight kể về phi vụ đánh cắp cắp sợi dây chuyền kim cương Toussaint của băng cướp thế kỷ. Mọi chuyện bắt đầu khi Debbie Ocean, một nữ tội phạm nhận được lệnh ân xá sau nhiều năm cải tạo. Ngay từ giây phút đầu tiên bước ra trại giam, dòng máu tội phạm chảy bên trong khiến Debbie Ocean quyết định lên kế hoạch thực hiện phi vụ mới. Sau đó, cô liên lạc với Lou - người bạn thân năm xưa chuẩn bị cho phi vụ đánh cắp.

Trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch, cả hai đã bắt đầu kết nạp thêm những thành viên mới: nhà thiết kế hết thời Rose Weil, nữ hacker Nine Ball, đạo chích Constance, chuyên gia trang sức Amita, thương gia chợ đen Tammy. Với tám chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, băng cướp thế kỷ cùng nhau thực hiện phi vụ đánh cắp sợi dây chuyền kim cương Toussaint trị giá hơn 150 triệu USD tại sự kiện Met Gala.

6. Isn't It Romance

Isn't It Romance kể về Natalie, một cô gái có sở thích xem phim lãng mạn và mơ mộng về một tình yêu đích thực. Thế nhưng, ngoại hình thừa cân khiến Natalie mất dần niềm tin tưởng đối với giấc mơ thời thiếu nữ. Thậm chí, cô còn ghét luôn các thể loại phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, tất cả đều thay đổi khi Natalie bất tỉnh trong lúc chiến đấu với một tên cướp.

Sau khi tỉnh dậy, cô nhận ra bản thân đang bị kẹt trong thế giới của những bộ phim sến súa. Natalie trở thành quý cô hậu đậu, giàu có sống một cuộc đời ngập tràn sắc hồng. Giống như những nữ chính khác, cô rơi vào lưới tình của cậu bạn “gay best friend” cùng anh bạn trai tỷ phú ngốc nghếch Blake. Cách duy nhất giúp Natalie thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này là tìm ra tình yêu đích thực.

7. How to Be Single

How to Be Single kể về cuộc sống độc thân của bốn cô gái Alice, Robin, Lucy và Meg. Nhân vật trung tâm là Alice - một cô gái thông minh, xinh đẹp và sở hữu tính tự chủ cao. Cuộc sống gần như hoàn hảo khi bạn trai Alice vừa tài giỏi vừa yêu thương cô. Thế nhưng, Alice dần mất đi định hướng vì không thể hiểu bản thân đang cần điều gì. Chính vì vậy, cô quyết định tạm thời chia tay bạn trai để tìm lại những giá trị đã mất. Sau khi chia tay, Alice chuyển đến sống ở New York sinh sống. Tại đây, cô gặp những người bạn mới và tận hưởng cuộc đời độc thân.