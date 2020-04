"Thế giới hôn nhân": Kim Hee Ae rơi nước mắt khi chứng kiến chồng mây mưa với "tiểu tam" ngay trong đám tang của mẹ

The World Of The Married - Thế giới hôn nhân với sự góp mặt của Kim Hee Ae là bộ phim gắn mác 18+, khai thác một trong số những vấn nạn gây nhức nhối xã hội: ngoại tình, thông qua đó làm phơi bày những mặt tối phổ biến trong cuộc sống hôn nhân - gia đình.

Trong tập 3 mới đây, một lần nữa, khán giả tiếp tục tức sôi máu trước độ trơ trẽn của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) đối với Sun Woo (Kim Hee Ae) khi ngay trong lễ tang của mẹ Tae Oh (Park Hae Joon), ả ta vẫn cố tình vác mặt tới để đẩy đưa với chồng Sun Woo ngay trên xe.

Ngay trong lễ tang của mẹ chồng, lại chứng kiến cảnh chồng mây mưa với người phụ nữ khác, Sun Woo đau đớn vô cùng, tuy nhiên một lần nữa, cô lại phải nén cơn đau, giữ thể diện cho chồng trước mặt bạn bè để lo hậu sự cho mẹ chu toàn.

Sun Woo đau đớn chứng kiến cảnh chồng mây mưa với bồ nhí ngay trong lễ tang của mẹ.

Không chỉ Yeo Da Kyung mà đến Tae Oh cũng bộc lộ bản chất trơ trẽn khi tiếp tục đóng vai một người chồng luôn yêu thương Sun Woo vì tưởng rằng cô không hề biết những chuyện tày trời mà anh đã gây ra ở bên ngoài.

Dù rất căm tức và muốn giết gã chồng bội bạc, nhưng Sun Woo tiếp tục nén cơn đau để làm theo lời luật sư là chuẩn bị kế hoạch thật kỹ càng, chiếm được tài sản cho con trai, thay vì để cho anh ta mang hết cho "tiểu tam" Yeo Da Kyung.

Sun Woo giả vờ như không biết chồng mình đã gây ra những chuyện tày trời bên ngoài.

Thật may cho Sun Woo là bên cạnh cô vẫn có sự giúp sức của một nữ bệnh nhân tên Min Hyun Seo (Sim EunWoo). Đây cũng chính là cô gái phát giác chuyện Tae Oh qua lại với người phụ nữ khác.

Trong những phút cuối cùng của tập phim, khán giả không khỏi bất ngờ khi cô gái này một lần nữa xuất hiện ngay trước nhà "tiểu tam" Yeo Da Kyung và tiết lộ là hàng xóm mới chuyển đến. Tại đây, Min Hyun Seo bắt đầu tiếp cận với Yeo Da Kyung. Đối với Min Hyun Seo, trừng trị Yeo Da Kyung cũng là một cách để cô đền đáp ơn nghĩa đối với Sun Woo.

Theo Nielsen Korea, tập 3 của phim Thế giới hôn nhân đã đạt được rating 11.9%, tăng 1.9% so với tập 2 lên sóng tuần trước. Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.