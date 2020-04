"Quân vương bất diệt": Màn môi kề môi lãng mạn của Lee Min Ho - Kim Go Eun “bay thẳng“ lên top tìm kiếm xứ Hàn

Bộ phim The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt đang ngày một nóng hơn khi gần ngày xuất xưởng. Tối 3/4, nhà sản xuất tiếp tục tung ra teaser mới, khiến cho khán giả vốn đã phấn khích nay lại càng đứng ngồi không yên.

Khác với đoạn trailer trước đó mang màu sắc u ám, trong đoạn teaser mới, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) xuất hiện trong một khung cảnh siêu lãng mạn. Thậm chí, Jung Tae Eul còn thơ thẩn đứng đợi Hoàng đế Lee Gon ngay trong rừng trúc - nơi có cánh cổng giao với hai thế giới.

The King: The Eternal Monarch tung teaser mới.

Jung Tae Eul thơ thẩn đứng đợi Hoàng đế Lee Gon.

Hoàng đế Lee Gon cưỡi bạch mã sang thế giới thực tại để gặp người yêu.

Trong những giây cuối của đoạn trailer, cặp đôi Lee Gon - Tae Eul khiến khán giả không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp đôi khi cả hai mắt nhìn mắt và suýt chạm môi nhau. Đặc biệt, câu thoại của Hoàng đế Lee Gon: "Cuối cùng, anh cũng gặp được em" càng khiến người hâm mộ thêm phấn khích trông chờ về màn chemistry của cặp đôi khi phim được lên sóng.

Hoàng đế Lee Gon và nữ cảnh sát Tae Eul suýt chạm môi nhau.

Nhanh chóng sau đó, đoạn teaser cũng leo lên top 3 video được xem nhiều nhất trên Naver.

The King: The Eternal Monarch khai thác đề tài thế giới song song, hứa hẹn nhiều tình tiết mới lạ, kịch tính. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Hoàng đế Lee Gon, tình cờ lạc đến thế giới hiện đại qua cánh cửa liên thông hai thế giới do Ác Quỷ mở ra. Tại đây anh gặp được nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) - người có diện mạo giống hệt nữ tội phạm Luna trong thế giới của Lee Gon. Và ý trời đã định, cả hai cần phải hợp tác đóng lại cánh cửa để bảo vệ cả hai thế giới.

Bên cạnh Lee Min Ho và Kim Go Eun, The King: The Eternal Monarch còn quy tụ dàn diễn viên phụ nổi trội như Woo Do Hwan, Jung Eun Chae, Kim Kyung Nam, Lee Jung Jin.

Dàn diễn viên chất lượng từ chính đến phụ của Quân vương bất diệt.

Sở hữu biên kịch đình đám, đề tài độc đáo, dàn diễn viên cực khủng, The King: The Eternal Monarch phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS.