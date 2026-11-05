Ngay cả canh gà cũng không ngon bằng món canh nấu rất dễ này, ăn đến đâu "bừng tỉnh" đến đó

Trời đang trở lạnh, và nấu một nồi canh sườn heo, canh gà hay canh cá thì tốn thời gian và có thể hơi nhiều dầu mỡ. Sao không thử một bát canh theo công thức đơn giản này nhỉ? Hương thơm độc đáo của nó rất hấp dẫn, nước dùng thanh mát mà không hề ngấy, ăn vào bữa cơm ngày se lạnh thì thật ấm áp.

Món canh trứng và thịt viên rau mùi là một món ăn đơn giản từ nguyên liệu đến cách nấu nhưng hương vị thì ngon tuyệt. Rau mùi là một trong những nguyên liệu chính. Việc trộn rau mùi vào thịt băm và vo thành viên tạo nên hương vị độc đáo. Thêm trứng tráng rồi thái sợi làm tăng thêm hương vị và độ tươi mát. Nước dùng thanh mát, còn thịt viên thì mềm và ngon. Thưởng thức một bát canh ấm nóng trước bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện vị giác, ăn ngon miệng hơn ngay lập tức.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh trứng và thịt viên rau mùi này. Món canh tươi ngon, mềm mại và đầy màu sắc chắc chắn sẽ thu hút bạn ngay lập tức và khó có thể cưỡng lại việc phải ăn thêm một bát cơm nữa.

Nguyên liệu nấu món canh thịt viên, trứng và rau mùi

1 bó rau mùi, 250g thịt nạc vai, một ít hành lá và gừng, 2 quả trứng gà, 1 thìa canh bột bắp (tùy khẩu vị), nước tương, dầu hào, muối, một ít tinh chất cốt gà, bột tiêu, dầu mè, một ít tép biển khô.

Cách nấu món canh thịt viên, trứng và rau mùi

Bước 1: Rửa sạch thịt nạc vai, sau đó thái miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, xay thành dạng thịt băm nhỏ. Nhặt bỏ gốc rau mùi, sau đó rửa sạch rau, để ráo nước và thái nhỏ. Sau đó cho vào máy xay thịt và bật máy, xay đều với thịt băm. Như vậy là phần nhân thịt rau mùi đã sẵn sàng.

Bước 2: Tiếp theo bạn đập trứng vào bát, thêm một ít bột bắp rồi đánh tan. Sau đó chia trứng làm 2 phần, chiên thành 2 lớp trứng mỏng. Sau đó thái trứng chiên thành dạng sợi. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát sứ, cho trứng thái sợi, một ít rau mùi thái nhỏ, một chút bột tiêu, 1 muỗng canh dầu mè, một ít tép biển khô, một muỗng canh nước tương vào.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bắt đầu nấu thịt viên. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, sau đó tắt bếp. Lấy phần nhân thịt ra, vo thành viên tròn, rồi thả từng viên vào nồi. Khi nước sôi trở lại, các viên thịt đổi màu và trở nên cứng hơn, bật lửa lớn và nấu cho đến khi chúng nổi lên mặt nước. Sau đó nêm thêm muối và tinh chất cốt gà vào, khuấy nhẹ cho hòa quyện rồi tắt bếp. Đổ nước dùng và thịt viên vào bát sứ đã chuẩn bị trước đó, khuấy đều là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món canh trứng và thịt viên rau mùi

Đây là một món canh nấu rất nhanh với những nguyên liệu đơn giản. Một thìa nước canh thanh mát và một viên thịt, cùng với hương thơm tươi mát của rau mùi, hòa quyện vô cùng hấp dẫn. Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh, một bát canh này sẽ giúp bạn làm ấm cơ thể, ăn đến đâu là ấm bụng đến đó, lại rất hợp với cơm.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh trứng và thịt viên rau mùi!