Hôm nay ăn gì đây? 4 món ăn ngon và dễ làm, đảm bảo bạn sẽ muốn vét sạch đĩa!

Nếu bạn đang phân vân không biết ăn gì hôm nay, đừng lo nữa! Hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 4 món ăn gia đình nấu đơn giản nhưng ngon miệng! Từ những món ăn hấp dẫn và hoàn hảo khi ăn kèm cơm đến những món bổ dưỡng và ấm áp, mỗi món đều là món ăn yêu thích của những người thích ăn cơm.

Hãy lưu lại công thức này ngay bây giờ và nấu các món ăn này cho gia đình thưởng thức nhé. Đảm bảo khi các món ăn này được đặt trên bàn ăn, cả nhà sẽ ăn hết sạch!

1. Trứng bác cà chua và thịt bò

Món ăn này chính là "kẻ hủy diệt" đích thực của cơm! Thịt bò mềm được phủ trong nước sốt cà chua chua ngọt, ăn kèm với trứng bác chín tới. Chỉ cần một miếng thôi cũng đã thấy vị chua ngọt hấp dẫn, thịt mềm và mọng nước, đảm bảo cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ giành phần ăn hết sạch!

Nguyên liệu: 250g thịt thăn bò, 2 quả trứng gà, 2 quả cà chua, hành lá thái nhỏ và tỏi băm nhỏ tùy theo nhu cầu, 1 muông canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh bột bắp, một ít bột tiêu, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món trứng bác cà chua và thịt bò

Rửa sạch thịt bò và thái lát mỏng rồi cho vào bát. Sau đó thêm nước tương, nước tương đen, bột bắp, một ít tiêu và một ít dầu ăn vào rồi trộn đều và ướp trong 15 phút để thịt bò ngấm gia vị. Đập trứng vào một bát khác, đánh tan đều. Đun nóng dầu ăn trong chảo sau đó đổ hỗn hợp trứng vào, chờ đến khi trứng hơi đông lại thì dùng phới dẹt đảo đều, tạo thành các miếng trứng bác nhỏ, lấy ra để riêng.

Cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm thịt bò đã ướp vào, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi đổi màu. Sau đó lấy ra khỏi chảo ngay lập tức. Thêm một ít dầu vào nồi, phi thơm tỏi băm, cho cà chua thái hạt lựu và một chút muối vào, xào đều trên lửa vừa cho đến khi tiết nước màu đỏ đậm và sánh mịn. Cho trứng bác và thịt bò vào, thêm một ít nước nóng và nấu cho đến khi nước dùng sánh lại. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng!

2. Salad thịt bò trộn rau mùi

Vào thời điểm giao mùa, bạn mất cảm giác thèm ăn? Một đĩa salad thịt bò trộn rau mùi là giải pháp hoàn hảo! Thịt bò mềm, kết hợp với rau mùi tươi mát và ớt cay, cùng nước sốt tạo nên hương vị chua cay hấp dẫn, một món ăn tươi mát và no bụng chắc chắn sẽ là điểm nhấn của bữa ăn!

Nguyên liệu: 300gr thịt bò, 1 bó rau mùi, lượng hạt kê thích hợp, 5 tép tỏi băm, ớt băm, một ít mè trắng rang, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, một chút xíu muối.

Cách làm món salad thịt bò trộn rau mùi

Nhặt bỏ gốc, rửa sạch rau mùi và để ráo. Sau đó cắt rau mùi thành đoạn ngắn. Rửa sạch thịt bò và thái thành lát mỏng, thêm rượu nấu ăn ướp một lúc để khử mùi tanh. Sau đó xào nhanh thịt bò cho đến khi đổi màu.

Chuẩn bị một chiếc bát tô, thêm tỏi băm, ớt băm, mè trắng, nước tương, giấm, dầu hào, đường, chút xíu muối và một ít nước rồi khuấy đều cho hòa quyện. Tiếp đó bạn cho thịt bò đã xào vào tô nước sốt, thêm rau mùi thái nhỏ, đeo găng tay dùng một lần và trộn đều. Sau đó để ướp trong 5 phút cho ngấm gia vị rồi lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức!

3. Salad trứng bắc thảo và đậu phụ

Đây là món ăn đơn giản giúp bạn làm sạch vị giác khi đã ăn quá nhiều những món nhiều dầu mỡ. Đậu phụ mềm mại kết hợp với bắc thảo dẻo ngon, cùng với nước sốt cay nồng hấp dẫn. Mỗi miếng đều thơm ngon và thanh mát, lại chỉ mất vài phút để chế biến.

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non, 2 quả trứng bắc thảo, rau mùi, ớt hiểm, 1 thìa canh mè trắng rang, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh dầu hào, 1 thìa canh đường, một nhúm muối.

Cách làm món salad trứng bắc thảo và đậu phụ

Bóc vỏ trứng bắc thảo và cắt nhỏ. Chần đậu hũ non trong nước sôi khoảng 1 phút, sau đó vớt ra để nguội trước khi cắt nhỏ. Xếp các miếng đậu phụ và trứng muối lên đĩa.

Trong một bát, trộn đều tỏi băm, hành lá thái nhỏ, ớt băm, mè trắng rang, nước tương, giấm, dầu hào, chút xíu muối, đường thành hỗn hợp nước sốt. Rưới nước sốt đã chuẩn bị lên đậu phụ và trứng muối, rắc rau mùi thái nhỏ lên trên, trộn đều và thưởng thức!

4. Sườn heo hấp bí đỏ

Sườn heo được hấp cho đến khi mềm và dễ dàng tách khỏi xương, thấm đẫm vị ngọt của bí đỏ. Trong khi đó, bí ngô ngấm hương thơm và nước sốt từ sườn, trở nên mềm, ngọt và ngon tuyệt. Món ăn này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Cách làm nhanh chóng và dễ dàng!

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 500g bí đỏ già, hành lá thái nhỏ, gừng băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh tương đậu đen lên men, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, đường, bột tiêu, 1 muỗng canh bột bắp.

Cách làm món sườn heo hấp bí đỏ

Rửa sạch sườn và ngâm sườn trong nước sạch khoảng 20 phút để loại bỏ máu thừa. Cho hành lá thái nhỏ, gừng băm, tỏi băm và đậu đen lên men vào sườn. Sau đó thêm nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, dầu hào, một ít đường, tiêu và bột bắp. Trộn đều và ướp trong 30 phút.

Chuẩn bị một đĩa sâu lòng và xếp gọn gàng các miếng bí đỏ đã thái nhỏ xung quanh mép đĩa. Đặt sườn đã ướp vào giữa đĩa. Sau khi nước trong nồi hấp sôi, đặt đĩa sườn lên xửng hấp, đậy nắp và hấp ở lửa lớn trong 30-40 phút. Sau khi món ăn chín, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên. Sườn mềm, bí ngô ngọt, và ngay cả nước dùng cũng tinh túy - ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt!

4 món ăn này bao gồm 2 món trộn hấp dẫn, một món xào và một món hấp bổ dưỡng, rất phù hợp cho cả bữa tối hàng ngày và những buổi tụ họp cuối tuần.