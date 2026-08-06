Ngày 7 tháng 8 là mùa thu, hãy nhớ ăn 2 món từ "2 loại rau vàng", nếu không bạn sẽ phải đợi đến năm sau!

1. Củ niễng - Thịt bò xào củ niễng

Củ niễng - loại rau dân dã mà ai cũng ngóng trông mỗi khi tiết trời vào thu chớm lạnh. Không giống như các loại rau củ công nghiệp có quanh năm, củ niễng chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong khoảng một tháng mùa thu. Suốt cả năm dài, cây niễng tích tụ tinh túy đất trời để rồi phình to thành những củ niễng mập mạp đúng vào dịp mùa thu. Thời gian thu hoạch của loại rau "nhà quê" này cũng rất ngắn. Do đó nếu không tận dụng ăn vào mùa thu này thì bạn chỉ có thể đợi đến năm sau mới lại được thưởng thức củ niễng tươi giòn ngon. Dù chỉ là loại nguyên liệu bình dân nhưng khi đem xào với trứng hay thịt bò, hương vị củ niễng được nâng thêm tầng hương vị, cực ngon miệng và đưa cơm.

Nguyên liệu: Thịt bò, củ niễng, bột tiêu, ớt ngọt xanh và đỏ, tỏi băm, ớt hiểm (tùy thích), 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, một chút bột ngũ vị hương, 1g muối, bột bắp pha nước.

Cách nấu món thịt bò xào củ niễng

Bước 1: Cắt củ niễng thành từng sợi mỏng, thái ớt ngọt xanh và đỏ thành dạng sợi và băm nhuyễn tỏi. Rửa sạch thịt bò và thái thành từng lát mỏng, ướp với một chút gia vị, nước tương, dầu hào trong khoảng 15 phút. Xào thịt trong dầu nóng cho đến khi chín khoảng 80%, sau đó vớt ra để riêng.

Bước 2: Phi thơm tỏi và ớt hiểm thái khoanh, sau đó cho củ niễng vào xào khoảng 1 phút. Thêm một chút bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, muối để nêm nếm. Cho thịt bò và ớt xanh, ớt đỏ vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm, sau đó đổ hỗn hợp bột bắp vào và xào nhanh trong vài chục giây. Sau đó lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức.

Thành phẩm món củ niễng xào thịt bò

Món củ niễng xào thịt bò hoàn thành với màu sắc bắt mắt, củ niễng trắng ngà được phủ một lớp màu vàng nâu từ nước tương và dầu hào, bóng mướt giòn ngọt tự nhiên, thịt bò mềm thơm đậm đà không bị dai, hòa quyện cùng mùi thơm của hành lá, ớt ngọt, tỏi và tiêu xay. Món ăn này rất đưa vị khi ăn nóng cùng cơm trắng.

2. Củ sen - Canh sườn heo hầm củ sen

Mùa hoa sen tàn khi thu sang cũng là lúc những củ sen ngon nhất bắt đầu vào mùa thu hoạch. Không giống như các loại rau củ có thể phát triển và thu hoạch quanh năm, củ sen tươi đạt độ chín muồi và chất lượng đỉnh cao nhất là vào mùa thu hằng năm. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian vàng này, bạn sẽ khó có thể tìm lại được những củ sen tươi ngon, chất lượng tốt nhất đúng nghĩa. Củ sen trái mùa thường bị già, xơ, ngả màu hoặc mất đi vị ngọt tự nhiên. Thậm chí, bạn sẽ phải chấp nhận dùng củ sen đông lạnh, củ sen muối hoặc kiên nhẫn chờ đợi suốt một năm dài để đón mùa thu năm sau mới được thưởng thức lại hương vị trọn vẹn nhất của loại sản vật thanh tao này.

Nguyên liệu: Lượng củ sen vừa đủ, 400g sườn heo, gừng thái lát, hành lá, rượu nấu ăn, muối, bột tiêu trắng, hành lá thái nhỏ và rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món canh sườn heo hầm củ sen

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch củ sen, dùng sống dao thái thành từng miếng lớn, cho vào bát, rắc một lượng muối vừa đủ, trộn đều và ướp. Rửa sạch sườn heo, cho vào nồi nước lạnh chần sơ, thêm gừng thái lát, hành lá buộc nút và rượu nấu ăn (thêm đủ muối cho vừa ăn), đun sôi, hớt bọt rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm.

Bước 2: Làm nóng nồi trên lửa vừa, cho một ít dầu ăn vào, phi thơm gừng thái lát, sau đó cho sườn vào xào đến khi thịt chuyển màu nâu và săn lại. Đổ đủ nước sôi vào, đun sôi ở lửa lớn và nấu trong 3-5 phút rồi tắt bếp.

Bước 3: Đổ toàn bộ nước dùng và sườn heo vào nồi áp suất điện, cho củ sen đã ướp vào, đậy nắp nồi và nấu trong 30-45 phút. Trước khi dọn ra, thêm một lượng bột tiêu trắng vừa đủ, rồi rắc hành lá và rau mùi thái nhỏ lên trên. Như vậy là món ăn thơm ngon bổ dưỡng đã hoàn thành.

Thành phẩm món canh sườn heo hầm củ sen

Sau khi hoàn thành, món canh sườn heo hầm củ sen thơm lừng với nước dùng trong, vị ngọt thanh tự nhiên từ sườn non và củ sen. Sườn heo mềm nhừ nhưng không nát, củ sen chín bùi, giòn nhẹ và thấm gia vị. Toàn bộ món ăn được bổ sung hương thơm từ các loại rau gia vị như hành lá và rau mùi cùng chút tiêu trắng cực kích thích vị giác.

Mỗi món ăn trong 2 món ăn trên đều có hương vị độc đáo riêng: Củ niễng xào thịt bò mềm, còn canh củ sen và sườn heo đậm đà, ngon miệng. Muốn ăn 2 món ngon này với những nguyên liệu chất lượng nhất, bạn chỉ có thể thưởng thức vào mùa thu mỗi năm, nếu không phải chờ đợi đến tận năm sau. Do đó khi chúng vào mùa, hãy nhớ tận dụng nguyên liệu để nấu món ngon cho gia đình thưởng thức nhé!