Tôi luân phiên ăn 3 món hấp này trong 7 ngày và nhận thấy bụng mình dễ chịu hơn!

Người lớn tuổi trong gia đình tôi nói rằng dạ dày thích những thức ăn nhẹ nhàng, và các món hấp là bổ dưỡng nhất vì chúng không nhiều dầu mỡ cũng không bị khô, không gây kích ứng dạ dày và giữ được các chất dinh dưỡng của nguyên liệu.

Bởi thế tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng làm các món hấp này luân phiên ăn trong 7 ngày liên tục. Những món ăn này dùng các nguyên liệu đơn giản, và sơ chế nhanh chóng rồi chỉ cần hấp và chờ ăn. Kết quả thực sự khiến tôi kinh ngạc.

Điều quan trọng là những món hấp này thực sự rất dễ làm. Người mới bắt đầu học nấu nướng, nhân viên văn phòng, người già và trẻ em đều có thể làm được. Không cần gia vị phức tạp. Bạn có thể thưởng thức sự tươi ngon của chính các nguyên liệu. Chúng tốt cho dạ dày và sẽ không tạo sự khó chịu cho cơ. Hôm nay, tôi chia sẻ 3 món hấp đặc trưng mà gia đình tôi đã luân phiên ăn trong một thời gian. Chỉ cần làm theo công thức, và bạn sẽ biết dạ dày của mình dễ chịu như thế nào sau vài ngày.

1. Trứng hấp củ mài và thịt băm

Đây là món ăn mà tôi gần như ăn mỗi ngày. Nó mềm như pudding, nên gần như không cần phải nhai nhiều, rất dễ tiêu hóa. Món này phù hợp cho cả bữa sáng và bữa tối, cả người già và trẻ em đều thích.

Nguyên liệu: Một đoạn củ mài nhỏ, 150g thịt nạc vai, 2 quả trứng gà, nước ấm, một nhúm muối và một chút nước tương.

Cách làm món trứng hấp củ mài và thịt băm

Gọt vỏ và thái hạt lựu củ mài. Nên đeo găng tay khi gọt vỏ để tránh bị ngứa. Băm nhỏ phần thịt nạc và ướp với một chút muối trong 5 phút. Đập trứng vào bát và đánh đều bằng đũa. Vừa đánh vừa thêm lượng nước ấm gấp 1.5 lần lượng trứng. Vớt bỏ bọt nổi lên trên bề mặt. Điều này sẽ giúp trứng hấp được mềm mịn mà không bị vón cục. Cho củ mài thái hạt lựu và thịt nạc băm nhỏ vào đáy bát sâu lòng, đổ hỗn hợp trứng đã chuẩn bị vào, đậy kín bát bằng màng bọc thực phẩm và dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ để không khí lưu thông. Đặt đĩa nguyên liệu vào nồi hấp đã cho nước và hấp ở lửa vừa nhỏ trong 12 phút. Tắt bếp và để yên trong 2 phút. Rưới một chút nước tương lên trên để tăng hương vị trước khi dùng.

Món trứng hấp mềm, thơm lừng. Củ mài mềm mịn, ngọt thanh, thịt băm đậm đà hương vị. Món ăn này làm ấm bụng mà không gây khó chịu. Nếu bạn đang đói, một bát bánh này sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu đến mức phải thở phào nhẹ nhõm.

2. Bí đỏ hấp ức gà

Đối với những ai sợ ăn các món thịt nhiều dầu mỡ và lo lắng về việc tăng cân, bạn nhất định phải thử sự kết hợp này. Bí ngô có vị ngọt tự nhiên, còn ức gà hấp thì không hề bị khô. Món ăn nhẹ nhàng, thanh mát, và bạn sẽ không cảm thấy no căng hay đầy bụng sau khi ăn. Càng ăn, dạ dày của bạn sẽ càng cảm thấy dễ chịu.

Nguyên liệu: Một miếng bí đỏ nhỏ, 1 miếng ức gà, một nhúm muối, một nhúm tiêu và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món bí đỏ hấp ức gà

Gọt vỏ và bỏ hạt bí đỏ, cắt thành từng lát dày và xếp đều lên đáy đĩa sâu lòng. Không cần thêm gia vị vì bí ngô đã đủ ngọt rồi. Rửa sạch và cắt ức gà thành từng lát mỏng, thêm một chút muối và một nhúm tiêu, trộn đều và ướp trong 10 phút để các hương vị ngấm vào nhau. Không cần thêm bất kỳ gia vị nào khác; giữ nguyên hương vị ban đầu là tốt nhất cho dạ dày của bạn. Đặt ức gà đã ướp lên trên quả bí ngô, cho vào nồi nước lạnh và hấp trên lửa lớn trong 15 phút cho đến khi chín. Sau khi nấu xong, rắc thêm hành lá thái nhỏ để tăng thêm hương thơm. Bí ngô mềm, ngọt và dẻo, thịt gà mềm, không bị khô. Món ăn nhẹ nhàng, no bụng và không gây nặng nề.

3. Cải thảo non hấp miến

Ăn thịt thường xuyên có thể trở nên nhàm chán, nhưng món chay hấp này ngon đến mức sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Miến thấm đẫm nước dùng, cải thìa non mềm, và món ăn có vị nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhẽo. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy bụng mình nhẹ nhàng và sảng khoái.

Nguyên liệu: 1 cây cải thảo non, một ít miến, tỏi băm, một chút muối, một ít nước tương và vài giọt dầu mè.

Cách làm món cải thảo non hấp miến

Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm, sau đó đặt xuống đáy đĩa; rửa sạch cải thảo non, cắt thành miếng vừa ăn và xếp gọn gàng lên trên miến. Cho một chút muối, một ít nước tương và vài giọt dầu mè vào bát rồi thêm tỏi băm, trộn đều. Sau đó rưới nước sốt vừa trộn lên rau cải thảo non. Đặt đĩa nguyên liệu lên xửng, và bật bếp hấp ở lửa lớn trong 10 phút, sau đó tắt bếp và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món ăn với miến mềm mại, cải thảo ngọt thanh và tươi mát. Không hề gây khó chịu bởi dầu mỡ hay gia vị cay nồng. Sau khi ăn, miệng bạn sẽ cảm thấy sạch sẽ và dạ dày không bị khó chịu. Bạn có thể ăn kèm với các món thịt và ăn trong mỗi bữa ăn. Bạn sẽ không bao giờ thấy ngán dù ăn mỗi ngày.

Ưu điểm lớn nhất của các món hấp là chúng có vị thanh nhẹ và dễ tiêu hóa, không gây khó chịu cho dạ dày. Nguyên liệu có thể dễ dàng mua được và cách chế biến đơn giản đến nỗi bạn thậm chí không cần phải canh lửa. Bạn chỉ cần hẹn giờ từ 10 phút sơ chế rồi, cho vào nồi hấp, hẹn giờ là món ăn hoàn thành mà không tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng của bạn. Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng hoặc cảm thấy khó chịu sau khi ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, bạn thực sự nên thử. Hãy hấp những món ăn này trong vài ngày liên tiếp, và chắc chắn bạn sẽ quay lại cảm ơn tôi. Phản ứng của cơ thể bạn chính là kết quả rõ ràng nhất!