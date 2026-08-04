Tôi đăng ảnh bữa tối 4 món mà bạn gái nấu lên MXH, bạn bè đã sôi nổi bình luận "Cậu thật có số hưởng!"

Hôm qua tôi bận việc đến nỗi chiều không xem được tin nhắn của bạn gái. Mãi đến sau khi đã làm thêm ngoài giờ 1 tiếng và rời khỏi văn phòng, tôi mới thấy tin nhắn của cô ấy.

Buổi chiều, bạn gái tôi nhắn tin bảo: "Hôm nay tan làm về sớm nhé, tối nay em sẽ nấu cho anh món gì đó ngon ngon". Tôi kiểm tra điện thoại và đúng như dự đoán, vẫn còn cuộc gọi nhỡ từ cô ấy.

Tôi nhanh chóng lái xe máy điện về nhà. Kỹ năng nấu nướng của cô ấy thực sự tuyệt vời. Trong 2 năm qua, nhờ những bữa ăn ngon mà cô ấy nấu, tôi đã tăng đều đặn từ 62kg lên gần 70kg. Mỗi tối, khi tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, bạn gái tôi đều đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn. Hôm nay cũng thế, thấy tôi về, cô ấy nhanh chóng bảo tôi rửa tay và ăn. Tôi đã đăng ảnh bữa tối bạn gái tôi nấu gồm 4 món ngon, lên mạng. Bất ngờ thay, bức ảnh nhanh chóng được bạn bè tương tác nhiệt tình, họ bình luận rằng: "Cậu thật có số hưởng!"; "Cuộc sống thật hạnh phúc"...

Bữa ăn hôm nay gồm có những món ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng. Hãy cùng xem cô ấy nấu gì cho tôi ăn vào bữa tối hôm qua nhé.

Món đầu tiên: Sườn heo kho ngô

Trước khi gặp và hẹn hò với bạn gái, tôi từng rất thích ăn ở các nhà hàng. Và bạn gái tôi làm việc tại một trong những nhà hàng mà tôi thường đến ăn. Sau vài lần trò chuyện rồi dần dần quen biết và cuối cùng trở thành một cặp đôi.

Tôi không ngờ cô ấy lại có thể nấu ăn, và những món cô ấy làm thực sự có thể so sánh với đầu bếp ở nhà hàng mà cô ấy làm quản lý, ví dụ như món sườn heo kho ngô này.

Dù đây là lần đầu tiên tôi thử món này, nhưng cô ấy đã khéo léo kết hợp ngô, cà rốt và sườn heo. Món ăn không chỉ có vị ngọt của ngô mà còn có vị mặn của sườn heo, thực sự rất bất ngờ. Nó vừa có vị ngọt của rau củ, vừa có vị đậm đà từ thịt, hòa quyện hương vị vào nhau, đưa cơm vô cùng.

Món thứ hai: Thịt bò xào rau mùi

Khi tôi trở về nhà, căn bếp vẫn còn phảng phất hương thơm ấm áp của mùi thức ăn. Bạn gái biết tôi thích nhất món thịt bò xào rau mùi, cô đã tỉ mỉ chọn những miếng thăn bò tươi ngon nhất, thái mỏng rồi ướp vừa vặn với chút tỏi băm, dầu hào và tiêu xay.

Bạn gái tôi nói rằng thịt bò xào rau mùi là món ăn kinh điển mà cô ấy đã ăn từ nhỏ. Cô ấy thích thái thịt bò thật mỏng và ướp cùng gia vị, xào với ớt chuông tươi đã cắt dạng sợi to, và cuối cùng cho thêm rau mùi. cắt khúc. Món ăn này ngon tuyệt vời. Khi bát cơm nóng hổi được cô ấy đặt lên bàn, tôi gắp một đũa thịt bò mềm ngọt quyện xen lẫn là những miêng ớt ngọt đỏ rực cùng vị thơm nồng đặc trưng của rau mùi. Món ăn tuy giản dị nhưng tôi nhận thấy nó chứa đựng trọn vẹn sự chăm chút, dịu dàng và tình yêu sâu sắc mà cô ấy dành cho mình. Với món này, tôi ăn một bát cơm vẫn chưa đủ; phải ăn đến hai bát vì nó ngon quá.

Món thứ 3: Dưa chuột xào tía tô

Khi nhìn thấy món ăn này trên bàn, tôi hơi tò mò vì thực sự chưa thấy sự kết hợp thế này bao giờ. Bạn gái tôi đã nói rằng: Trong những tháng hè nóng ẩm, tôi cũng giống với rất người, dành nhiều giờ trong phòng điều hòa và thường xuyên uống đồ lạnh, dẫn đến tích tụ hàn và ẩm trong cơ thể. Tía tô là loại rau gia vị rất tốt với tính ấm và vị cay nồng, không chỉ được dùng để pha trà mà còn được dùng trong nấu ăn để trừ hàn và ẩm, dần dần loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Bạn gái tôi đã khéo léo kết hợp các nguyên liệu trong món ăn với lá tía tô. Ví dụ, món dưa chuột xào tía tô này là món tôi chưa từng thử trước đây. Cô ấy cho dưa chuột vào nồi, thêm một ít tỏi và một ít ớt, rồi xào cho đến khi dưa mềm.

Tiếp theo, cho lá tía tô, một ít dầu hào, một chút muối và một chút bột nêm vào để nêm gia vị. Món dưa chuột xào tía tô này ăn kèm với cơm ngon đến bất ngờ.

Món thứ 4: Rau bina xào

Rau bina vốn là nguồn cung cấp sắt tốt, nhưng nhiều người thấy rằng rau bina tươi dễ bị úa vàng, nhão và mất vị khi nấu chín. Tuy nhiên dưới bàn tay khéo léo của cô ấy, món rau bina xào vẫn xanh mướp, thơm lừng hương tỏi phi. Cô ấy bảo rằng biết tôi dạo này bận rộn công việc và cần bổ sung dinh dưỡng, nên đã làm món ăn này cho tôi. Từng lá rau bina xanh mướt xen lẫn là những miếng tỏi đã được phi vàng nhạt thơm lừng, nêm nếm chút gia vị vừa vặn để giữ trọn độ ngọt thanh và màu xanh ngọc bích của từng chiếc lá.

Bữa tối với 4 món giản dị được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng rất ngon và quan trọng nhất là chứa đựng trọn vẹn sự chăm sóc ân cần và tình yêu ngọt ngào mà bạn gáidành cho tôi sau một ngày dài mệt mỏi.