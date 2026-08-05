Món ăn đơn giản nấu toàn bằng nguyên liệu rẻ tiền nhưng cực ngon và giúp "thanh tẩy" vị giác

Vào những ngày hè, chúng ta luôn trong tình trạng chán ăn và mệt mỏi. Thứ chúng ta muốn vào thời điểm này không phải là một món ăn "cồng kềnh" cả về chất lượng lẫn phương pháp nấu ăn. Một món ăn đơn giản với những nguyên liệu tươi mát, dễ nấu mang đến hương vị ngọt ngào, nhẹ bụng sau khi ăn chính là lựa chọn hoàn hảo trong những ngày nắng nóng.

Như món ăn hôm nay mà chúng tôi chia sẻ với các bạn. Với nguyên liệu khá đơn giản gồm: ngô tươi, trứng gà, tinh bột củ sen và những viên bánh trôi nhỏ - tất cả đều là nhưng nguyên liệu thông dụng. Món ăn này có vị thanh nhẹ và ngọt, rất thích hợp để ăn trước hoặc sau bữa ăn. Nó giúp giảm độ ngấy của thức ăn, kích thích vị giác và cũng rất bổ dưỡng. Món ăn này dễ làm và chắc chắn rất đáng để thử. Ngay dưới đây chúng ta cùng xem chi tiết các bước làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu nấu món súp ngô, trứng và viên bánh trôi

2 bắp ngô ngọt tươi, 2 quả trứng gà, một lượng bột nếp vừa đủ (hoặc bạn có thể dùng củ mài hấp trộn với bột bắp để viên thành các viên bánh trôi nhỏ), một lượng đường trắng hoặc đường nâu vừa đủ, một lượng tinh bột củ sen vừa đủ và một nắm nhỏ kỷ tử đỏ.

Cách nấu món súp ngô, trứng và viên bánh trôi

Bước 1: Bóc vỏ, loại bỏ râu ngô rồi rửa sạch. Sau đó, tách hạt ngô ra khỏi lõi và để riêng. Bạn có thể chặt lõi ngô thành từng khúc nhỏ rồi dùng dao tách hạt. Nên giữ một nửa lượng ngô nguyên hạt, còn một nửa cắt các hạt làm đôi. Đối với những viên bánh trôi nhỏ, bạn có thể dùng bánh trôi đông lạnh mua ở siêu thị vì tiện lợi hơn. Nếu có đủ nguyên liệu, bạn có thể tự làm bằng bột gạo nếp, hoặc bạn có củ mài thì hấp chín rồi trộn với bột năng rồi tạo thành các viên tròn nhỏ. Bạn cũng cần chuẩn bị một ít tinh bột củ sen, hòa tan kỹ với nước lạnh trước và để riêng. Nếu không có tinh bột củ sen, bạn có thể dùng tinh bột khoai tây hoặc tinh bột bắp. Đập 2 quả trứng vào bát, đánh đều.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, cho hạt ngô vào nồi và đun sôi lại trên lửa lớn. Một ít bọt sẽ nổi lên trong quá trình nấu, vì vậy nên hớt bỏ bọt đó. Lúc này bạn có thể thêm một ít đường trắng hoặc đường nâu tùy theo khẩu vị. Nếu lo lắng về lượng calo, bạn có thể dùng đường không calo thay thế. Sau đó, đổ các viên trôi nhỏ vào nồi và tiếp tục đun trên lửa lớn cho đến khi tất cả các viên trôi nổi lên mặt nước và chín đều.

Bước 3: Lấy phần tinh bột củ sen đã pha loãng ra và khuấy đều. Vừa khuấy trên lửa lớn, vừa đổ nước tinh bột củ sen vào nồi. Khi súp sánh lại là món ăn đã sẵn sàng thì từ từ đổ hỗn hợp trứng đã chuẩn bị vào nồi, khuấy đều để tạo thành các vân trứng. Tắt bếp ngay và rắc một ít kỷ tử đỏ lên trên trước khi lấy ra bát thưởng thức.

Thành phẩm món súp ngô, trứng và viên bánh trôi

Món súp ngọt ngào, thanh mát và giúp làm sạch vị giác này rất thích hợp làm món khai vị trước bữa ăn. Súp có độ sánh mịn, vô cùng hấp dẫn, ngon miệng và dễ làm - chắc chắn đáng để thử! Việc bạn cắt nhỏ 1/2 lượng ngô giúp ngô giải phóng hết hương vị và cải thiện kết cấu khi nấu chín. Khi ăn sẽ có cảm giác thú vị hơn. Tuy nhiên trong quá trình nấu sẽ có rất nhiều bọt, vì vậy nên vớt bỏ bọt thật kỹ.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món súp ngô, trứng và viên bánh trôi!