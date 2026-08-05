Gia đình tôi có cách chế biến bí đao này rất ngon: Không có trứng hay thịt, nhưng vẫn mềm và đậm đà hương vị như thịt

Vào tháng 7 và tháng 8 là thời điểm mà bí đao vào mùa ngon nhất. Loại nguyên liệu ít chất béo, giàu dinh dưỡng, giá cả phải chăng và ngon miệng, bí đao trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn của nhiều người. Theo quan niệm dân gian, mọi người thường truyền tai nhau rằng "bí đao tốt hơn cả thuốc trong những ngày hè nóng bức". Điều này khiến cho nó trở thành loại nguyên liệu được nhiều người sử dụng trong nấu ăn để giữ gìn sức khỏe vào những ngày hè oi ả.

Dùng bí đao để xào, nấu canh và làm món trộn có thể trở nên nhàm chán nếu bạn ăn quá thường xuyên. Gần đây, gia đình tôi đặc biệt thích ăn bí đao theo cách này: Không cần thêm trứng hay thịt, nó vẫn mềm và ngon như thịt, và mỗi miếng đều thơm lừng.

Món ăn này kết hợp độ giòn, hương thơm cay nồng, độ mềm và độ mọng nước, mang đến hương vị đậm đà và thơm ngon!

Nguyên liệu làm món bí đao tẩm bột chiên giòn

Lượng bí đao phù hợp khẩu phần ăn, một ít rau hẹ (hoặc hành lá), bột gạo nếp, bột mì đa dụng, bia, bột ngũ vị hương, bột tiêu.

Cách làm món bí đao tẩm bộ chiên giòn

Bước 1: Gọt bỏ vỏ và loại bỏ hạt cùng ruột bí đao sau đó rửa sạch. Tiếp theo cắt bí đao thành các dải rộng, khoảng ba ngón tay. Sau đó cắt thành từng lát dày khoảng 7mm. Lưu ý bạn không nên cắt bí đao quá dày để tránh món ăn chín không đều. Rau hẹ bạn cắt bỏ gốc, rửa sạch và thái nhỏ.

Bước 2: Cho 2 muỗng canh bột gạo nếp vào một tô lớn. Thêm 100-150g bột làm bánh hoặc bột mì đa dụng. Sử dụng bột làm bánh sẽ giúp lớp vỏ bánh giòn hơn (Nếu thích bạn cũng có thể sử dụng bột chiên giòn để không phải pha chế phức tạp). Sau đó nêm thêm một chút muối, bột gừng, bột ngũ vị hương và một chút bột tiêu rồi trộn đều.

Bước 3: Tiếp đó bạn đổ bia hoặc nước vào, khuấy đều cho hòa quyện. Sử dụng bia sẽ làm cho lớp vỏ bánh phồng lên và giòn hơn. Điều chỉnh hỗn hợp bột cho đến khi đạt được độ sệt như mong muốn. Thêm các lát bí đao và phủ một lớp hỗn hợp bột lên trên.

Bước 4: Đặt chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó cho lượng dầu ăn vừa đủ vào (lưu ý lượng dầu nên đủ ngập mặt bí đao trong lúc chiên). Khi nhiệt độ dầu nên ở mức 70-80% (nhúng đầu đũa vào dầu, nhiều bọt khí dày đặc sẽ ngay lập tức nổi lên xung quanh đũa) thì cho các miếng bí đao đã tẩm bột vào, chiên trên lửa vừa nhỏ. Hãy nhẹ nhàng lật khi lớp bột bắt đầu chín để lớp bột chín giòn đều và không bị bong ra. Chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Khi bạn có thể dễ dàng xiên qua miếng bí bằng đũa, nghĩa là nó đã chín. Nếu bạn thích bề mặt giòn hơn, bạn có thể tăng nhiệt độ dầu và chiên lại lần nữa.

Thành phẩm món bí đao tẩm bộ chiên giòn

Khi ăn, bạn có thể rắc thêm chút bột phô mai hoặc bột tiêu, chấm với sốt mayonnaise, tương cà. Nêus không dùng hết bạn có thể cất vào tủ lạnh và làm nóng giòn lại băng nồi chiên không dầu. Thành phẩm món bí đao sau khi hoàn thành có lớp vỏ ngoài giòn và thơm, trong khi phần bên trong thơm và mềm. Nếu muốn ăn kèm thịt, bạn có thể làm kiểu cắt thành những lát bí kẹp rồi nhồi nhân thịt vào sau đó tẩm bột và chiên giòn. Đó là món bánh mì bí đao ngon tuyệt với kết cấu mọng nước.

Chúc bạn ngon miệng với món bí đao tẩm bộ chiên giòn nhé!