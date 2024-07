Nên bảo quản thực phẩm bằng hộp thủy tinh hay nhựa?

Đầu tư hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh thay vì hộp nhựa là một cách đơn giản để giảm lượng nhựa tiêu thụ. Lựa chọn này cũng được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bên cạnh đó hộp thủy tinh còn có tính thẩm mỹ, góp phần làm cho không gian tủ lạnh trở nên bắt mắt.

So với hộp nhựa, hộp thủy tinh có thể chịu sự thay đổi về nhiệt độ tốt và an toàn hơn do đó được khuyến khích để bảo quản thực phẩm hoặc đựng thực phẩm khi chế biến bằng lò vi sóng, lò nướng hay sử dụng trong các máy rửa chén bát.

Hộp thủy tinh được đánh giá cao ở khả năng dễ dàng vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng mà không để lại cảm giác khó chịu cho đôi tay hay những mùi lạ. Trong khi với hộp nhựa, công việc này trở nên phức tạp hơn khi đồ ăn có nhiều dầu mỡ, nước sốt.

Nhìn chung hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh thường có giá thành cao hơn so với hộp nhựa nhưng xét về lợi ích, tính hiệu quả và khả năng tái sử dụng lâu dài thì đây được xem là khoản đầu tư xứng đáng, góp phần giải rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, hộp thủy tinh cũng không phải không có nhược điểm như đắt hơn, khá nặng, không phù hợp để trẻ nhỏ sử dụng, không tiện bằng hộp nhựa khi cần di chuyển trong các chuyến đi như cắm trại, đi dạo.

Đối với hộp nhựa, điều rất cần lưu ý là đọc các thông tin, ký hiệu trên sản phẩm để sử dụng đúng cách. Bạn nên chọn đồ nhựa được dán nhãn không chứa BPA. Đây là một loại chất có thể gây rối loạn nội tiết dẫn đến các vấn đề như dậy thì sớm, ung thư vú và các vấn đề về tim và chuyển hóa...

Ngoài ra, không phải hộp nhựa nào cũng có thể tái sử dụng. Rất nhiều sản phẩm được ghi rõ, dùng một lần, nhưng vì nhiều lý do, vẫn tiếp tục được giữ lại. Đây là việc làm có thể tạo nên những ảnh hưởng không tốt đối với chất lượng đồ ăn và sức khỏe. Đồ nhựa nên bị loại bỏ khi nhận thấy có những dấu hiệu như bị cong vênh, biến đổi màu sắc, có mùi bất thường...