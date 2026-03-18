Cơm sườn heo rau củ thập cẩm: Chỉ cần nấu một nồi là có bữa ăn thơm nức cực ngon miệng mà nhanh gọn

Trong cuộc sống hối hả hiện nay, chúng ta luôn tìm kiếm sự thoải mái giản dị giữa nhịp sống bận rộn. Ngay cả trong bữa cơm hàng ngày cũng thế, chúng ta cũng luôn tìm kiếm sự đơn giản, nhanh gọn nhưng đủ làm hài lòng khẩu vị. Và món cơm sườn rau thập cẩm chính là câu trả lời nhẹ nhàng ẩn sâu trong căn bếp. Món ăn này không đòi hỏi quy trình phức tạp hay cách bày trí cầu kỳ; tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc nồi và vài nguyên liệu để nấu một bữa ăn hoàn hảo kết hợp giữa cơm, thịt và rau, mang đến hương vị hạnh phúc giản dị, gần gũi nhất cho các thành viên trong gia đình.

Sườn non luôn là một nguyên liệu được nhiều người yêu thích và không thể thiếu trên bàn ăn. Với phần thịt chắc, đậm đà hương vị kết hợp với vị ngon đặc trưng của xương, tạo nên món ăn ngon miệng phù hợp với mọi lứa tuổi. Sau quá trình ướp đơn giản, vị mặn và ngậy của nước tương, vị ngọt của dầu hào và hương thơm của bột ngũ vị hương thấm đẫm vào thịt, khử mùi hôi và để lại hương thơm dịu nhẹ, đậm đà của sườn. Rau củ ăn kèm càng làm cho món cơm thêm phần sống động: Nấm hương căng mọng và chắc, mang hương thơm tự nhiên của nấm rừng; cà rốt sau khi nấu chín trở nên mềm và ngọt; ngô căng mọng, ngọt ngào, thêm chút vị ngọt tự nhiên cho cơm. Những nguyên liệu bình thường này, không hề đắt tiền, lại sở hữu hương vị đích thực nhất, hòa quyện hoàn hảo với sườn non và cơm, đáp ứng khẩu vị của cả gia đình.

Đối với những người làm việc văn phòng bận rộn và các bà nội trợ, cơm sườn rau thập cẩm là một lựa chọn chu đáo, đảm bảo đủ đầy dinh dưỡng. Không cần phải nấu từng món riêng biệt hay lo lắng về nguyên liệu; cơm, thịt và rau được nấu trong một nồi, tiết kiệm thời gian và công sức. Cơm cũng giữ ấm được lâu, vì vậy ngay cả khi bạn về nhà muộn, vẫn có thể thưởng thức một bữa ăn nóng hổi làm ấm cả người lẫn tim.

Nguyên liệu để nấu món cơm sườn rau thập cẩm

Nguyên liệu chính: 200g sườn heo, 300g gạo, 5 cây nấm hương đã ngâm nở, 1 củ cà rốt, 30g hạt ngô ngọt, 3 lát gừng, một ít hành lá thái nhỏ.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê nước tương đen, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương.

Cách nấu món cơm sườn rau thập cẩm

Bước 1: Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành dạng hạt lựu. Cắt nhỏ nấm hương đã ngâm. Cho sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước rồi bật bếp để chần. Khi nước sôi, vớt hết bọt bẩn rồi vớt ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Tiếp theo bạn cho các nguyên liệu gia vị vào, trộn đều và ướp trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng rồi thêm gừng thái lát. Sau khi xào thơm, cho sườn đã ướp vào và xào đến khi sườn có mùi thơm hơi cháy cạnh. Đổ khoảng 300ml nước vào, đun sôi, sau đó tắt bếp. Vo sạch gạo và cho vào nồi cơm điện. Đổ sườn đã nấu chín và toàn bộ nước dùng vào nồi cơm điện, rồi thêm nước cho đến khi mực nước cao hơn cơm khoảng một đốt ngón tay.

Bước 3: Thêm nấm hương và cà rốt thái hạt lựu cùng hạt ngô vào. Tiếp đó chọn chế độ "Nấu chín kỹ" và nhấn công tắc để bắt đầu nấu cơm. Sau khi cơm chín, bạn cần đảo đều bằng đũa hoặc phới dẹt để các nguyên liệu được trộn đều. Sau đó rắc một chút hành lá thái nhỏ vào, lấy ra đĩa hoặc bát tô nhỏ đặt lên bàn ăn và cùng gia đình thưởng thức. Trước khi lấy ra bát,Món này rất tuyệt khi trời se lạnh.

Thành phẩm món cơm sườn rau thập cẩm

Những hạt cơm được nấu chín kỹ, tơi xốp, mềm, dẻo, không dính hay ngấy, hoàn toàn phù hợp với hương thơm của sườn và mùi thơm tươi mát của rau củ. Trong quá trình nấu, nước dùng sườn từ từ ngấm vào từng hạt cơm, tạo cho cơm trắng một màu vàng óng ánh và làm thay đổi vẻ đơn điệu của nó. Hương thơm của thịt, nấm, rau và cơm hòa quyện một cách hoàn hảo. Ngay khi mở nắp, hơi nước mang theo hương thơm nồng nàn lan tỏa, xua tan ngay lập tức sự mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm sườn rau thập cẩm!