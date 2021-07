Náo loạn hình ảnh Song Hye Kyo kề vai trai trẻ trong phim mới, nhìn qua là biết đẹp đôi rồi!

Chiều ngày 27/7, mạng xã hội Twitter rầm rộ với bức ảnh giống nhau y hệt mà Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đăng tải. Được biết cặp đôi đang góp mặt cùng nhau trong dự án có tên Now, We Are Breaking Up và đây cũng chính là bức ảnh nhá hàng cho dự án truyền hình đang được dân tình ngóng chờ suốt nhiều tháng qua.

Mặc dù bức ảnh chỉ là trắng đen và 2 nhân vật đều quay vào bên trong, tuy nhiên vóc dáng của cặp đôi khiến dân tình không khỏi rần rần thích thú và đồng loạt cho rằng Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trông vô cùng đẹp đôi.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đồng loạt đăng cùng 1 tấm ảnh, báo hiệu cho dự án Now, We Are Breaking Up sắp sửa lên sóng.

Now, We Are Breaking Up là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

First look đầu tiên mà nhà sản xuất tung ra trước đó.

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay trên kênh SBS.