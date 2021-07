Tranh cãi Song Hye Kyo, Son Ye Jin không phải là cái tên được NSX ưu ái mời đóng phim mà là cái tên kém nổi này

Son Ye Jin, Song Hye Kyo vốn là 2 cái tên luôn so kè ở địa hạt phim ảnh. Mới đây truyền thông xứ Hàn bất ngờ đăng tải bài viết hé lộ những nữ diễn viên được các nhà sản xuất ưu ái lựa chọn mời đóng phim, tuy nhiên Son Ye Jin và Son Ye Jin lại là 2 cái tên xuất hiện ở... top cuối.

Cụ thể theo như tờ YTN khảo sát các nhà sản xuất về những nữ diễn viên được ưu ái lựa chọn đóng phim truyền hình với các tiêu chí như diễn xuất, có khả năng xếp hạng tốt ở các bảng xếp hạng thương hiệu và mức độ nổi tiếng thì người đứng nhất lại thuộc về nữ diễn viên Kim Tae Ri. Bám sát đàn em chính là Gong Hyo Jin và xếp thứ 3 mới là Song Hye Kyo. Trong khi đó, vị trí thứ 4 lại bao gồm loạt cái tên: Jun Ji Hyun, Son Ye Jin, IU, Jeon Yeo Bin và Park Shin Hye

Truyền thông xứ Hàn cho biết Kim Tae Ri chính là nữ diễn viên được các nhà sản xuất ưu ái mời đóng phim truyền hình nhiều nhất.

Việc Song Hye Kyo và Son Ye Jin vốn đã quá nổi tiếng nhưng lại "lép vế" so với đàn em khiến nhiều fan bắt đầu tranh cãi về việc Kim Tae Ri kém nổi so với đàn chị, đóng phim cũng chưa có gì nổi bật nhưng vì có gì lại được ưu ái nhiều đến như vậy.

Trên thực tế Kim Tae Ri không được đào tạo bài bản về diễn xuất ngay từ đầu. Cô trải qua quãng đời sinh viên trên giảng đường trường đại học Kyung Hee, khoa Truyền thông và Báo chí. Thời điểm ấy, ngoài việc học, ngôi sao họ Kim còn tham gia nhiều dự án phim ngắn phi lợi nhuận, sân khấu kịch và làm người mẫu quảng cáo. Và tên tuổi của cô bắt đầu gây chú ý kể từ khi góp mặt trong bộ phim The Handmaiden (Người hầu gái).

Thành công của The Handmaiden là bệ phóng vững chãi cho con đường nghệ thuật dài hơi của Kim Tae Ri. Cô liên tiếp được mời tham gia những dự án lớn như 1987: When the Day Comes, Little Forest, Mr.Sunshine... và dần trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc.