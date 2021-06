Son Ye Jin chính thức quay lại màn ảnh nhỏ sau Hạ cánh nơi anh, fan háo hức chờ đợi màn đối đầu với Song Hye Kyo

Sáng ngày 30/6, Son Ye Jin chính thức xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ với dự án mới có tên 39. Đây sẽ là lần hợp tác tiếp theo của Son Ye Jin với đài jTBC sau ba năm kể từ bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm cho tôi và 2 năm sau sự thành công của Hạ cánh nơi anh đóng với Hyun Bin.

Theo như thông tin chia sẻ 39 là bộ phim truyền hình gồm 12 tập do Lotte Cultureworks và JTBC Studio đồng sản xuất. Trong phim, Son Ye Jin vào vai Cha Mi Jo, một phụ nữ giàu có, có trong tay mọi thứ mà cô ấy mong ước, hiện cô đang là bác sĩ da liễu của một phòng khám ở Gangnam.

Thông tin Son Ye Jin quay lại đóng phim nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Như vậy với màn trở lại này, Son Ye Jin sẽ chính thức đối đầu với Song Hye Kyo. Được biết nữ diễn viên này cũng đang chuẩn bị trở lại với 2 dự án có tên Now, We Are Breaking và The Glory.

Song Hye Kyo cũng đang có 2 dự án truyền hình dự kiến lên sóng cuối năm nay và đầu năm 2022.

Hiện tại, cốt truyện của 39 vẫn chưa được phía nhà sản xuất tiết lộ. Được biết phim sẽ do đạo diễn đình đám Kim Sang Ho và biên kịch Yoo Young Ah - Encounter, Kim Ji Young, Born In 1982 chỉ đạo.