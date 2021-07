Phim 19+ Nevertheless: Han So Hee và Song Kang lại để lộ "hint" hẹn hò, công khai "đánh yêu" khiến dân tình rần rần

Nevertheless - Dẫu biết là bộ phim đang được "mọt phim" Hàn quan tâm nhất hiện nay, dàn diễn viên trong phim cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn nhất là cặp đôi chính Han So Hee và Song Kang. Chính nhờ chemisty không chút gượng gạo của cặp đôi đã khiến fan không khỏi nghi ngờ Song Kang và Han So Hee đang ở trên mức tình bạn chứ không hẳn chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung ra một đoạn video hậu trường của cả hai khiến dân tình rần rần thích thú. Theo đó trong đoạn video, Han So Hee và Song Kang liên tục có những màn động chạm, đánh yêu nhau. Dù biết đang có máy quay, tuy nhiên cặp đôi vẫn liên tục có những hành động cử chỉ đầy tình tứ.

Có thể thấy trong đoạn video, Song Kang liên tục pha trò khiến Han So Hee cười tít mắt và cứ đánh yêu anh chàng.

Song Kang đắm đuối nhìn Han So Hee không rời mắt.

Trước đó trong tập 6, Na Bi (Han So Hee) đã quyết định nói lời chia tay với Jae Eon (Song Kang). Tuy nhiên điều này càng khiến cả hai liên tục chìm đắng trong sự đau khổ, dằn vặt. Thậm chí, Jae Eon còn tuyên chiến với Do Hyuk để lại trái tim của Na Bi.

Liệu rằng sau tất cả, trái tim của Na Bi sẽ lựa chọn Jae Eon hay lý trí sẽ mách bảo phải chọn Do Hyuk? Đón xem Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.