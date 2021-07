Song Hye Kyo gây ngỡ ngàng vì bị khán giả quay lưng trong Top diễn viên được yêu thích nhất xứ Hàn, sốc nhất là thứ hạng của Lee Min Ho

Hôm nay 11/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố Top 5 diễn viên xứ Hàn được yêu thích nửa đầu năm 2021. Theo đó, phía Bộ Văn hóa đã có cuộc khảo sát và cho biết Lee Min Ho chính là diễn viên được yêu thích nhất năm 2021 với số lượt bình chọn lên đến 9,6 %. Điều đáng nói là cùng kỳ năm ngoái, lượt bình chọn dành cho nam diễn viên chỉ đạt 7,6%. Tuy nhiên với số lượng phần trăm cao ngất ngưởng thế này thì Lee Min Ho vẫn giữ vững vị trí số 1 trong lòng khán giả xứ Hàn.

Lee Min Ho chính là diễn viên được khán giả xứ Hàn yêu thích nhất.

Theo sau Lee Min Ho chính là nam tài tử Hyun Bin với 3.5 % và Gong Yoo với 2.3 %. Đặc biệt Song Hye Kyo chính là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong danh sách với 2.1% và Lee Jong Suk xếp cuối bảng với 2.0%.

Theo như Bộ Văn Hóa, số lượt phần trăm yêu thích của Song Hye Kyo đã có sự giảm đột biến, năm ngoái nữ diễn viên từng đạt 3,4% lượt bình chọn yêu thích của khán giả. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm, nhiều khán giả lại có lựa chọn khác mà không phải là nữ diễn viên.

Song Hye Kyo đang bị thụt lùi vì nhiều khán giả bắt đầu có lựa chọn khác.

Được biết trong thời gian tới, Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong 2 dự án phim truyền hình có tên Now, We Are Breaking Up và The Glory. Nhiều người hy vọng với màn tái xuất này, nữ diễn viên sẽ gỡ gạc lại hình ảnh để kéo lại sự yêu thích của khán giả dành cho mình.

Hiện tại bài đăng công bố Top 5 diễn viên được khán giả xứ Hàn yêu thích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.