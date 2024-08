Có lẽ ai là "mọt phim Hàn" thì đều biết tới nữ diễn viên nổi tiếng Kim Go Eun. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn trong bộ phim "A Muse" (2012). Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm Giải Rồng Xanh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, đánh dấu sự ra mắt ấn tượng của cô trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Sau thành công ấy, Kim Go Eun tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua nhiều bộ phim và bộ phim truyền hình khác. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là "The Goblin" trong vai "cô dâu của yêu tinh" - một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Kim Go Eun là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh xứ Hàn.

Kim Go Eun được khen ngợi không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên và diễn xuất chân thực, mà còn bởi sự khiêm tốn, thái độ làm việc chăm chỉ trong sự nghiệp. Cô là một trong những nữ diễn viên của Hàn Quốc, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ cả về tài năng lẫn sự trẻ trung.

1 kiểu ăn giúp Kim Go Eun giảm cân tự nhiên và nuôi dưỡng da

Kim Go Eun luôn cố gắng tìm tòi và hiểu xem bản thân mình phù hợp với kiểu ăn kiêng nào nhất, chứ không mù quáng học hỏi những cách thức kham khổ của người khác. Với nữ diễn viên, một trong những cách ăn uống giúp giảm cân và duy trì sắc đẹp chính là việc ăn chậm – nhai kỹ.

Kim Go Eun thường ăn chậm nhai kỹ để đảm bảo giữ sức khỏe, hạn chế tăng cân.

Ăn chậm nhai kỹ là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Lúc này thức ăn được nghiền nhỏ hơn, giúp hệ tiêu hóa dễ dàng xử lý. Từ đó giúp dạ dày không phải làm việc quá sức để phá vỡ thức ăn, giảm nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa như khó tiêu, ợ nóng và đầy hơi.

Ngoài ra, khi thức ăn được nhai kỹ, các chất dinh dưỡng trong thức ăn sẽ được giải phóng và hấp thụ tốt hơn trong quá trình tiêu hóa. Điều này giúp cơ thể nhận được nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng từ thực phẩm, tối ưu hóa lợi ích sức khỏe của những gì bạn ăn.

Bên cạnh đó, lợi ích của việc ăn chậm nhai kỹ còn nhiều hơn thế, cụ thể như sau:

- Giúp giảm cân, kiểm soát cân nặng

Ít ai biết rằng, ăn chậm giúp cơ thể có đủ thời gian gửi tín hiệu no đến não. Giai đoạn này thường mất khoảng 20 phút để não nhận ra rằng dạ dày đã no. Khi ăn quá nhanh, chúng ta dễ dàng ăn nhiều hơn mức cần thiết trước khi nhận ra mình đã no.

Nếu ăn qua loa và ăn quá nhanh, cơ thể sẽ tiêu thụ quá nhiều calo hơn bình thường, gây tăng cân. Ngược lại, ăn chậm nhai kỹ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn với lượng thức ăn ít hơn, hỗ trợ quá trình kiểm soát và giảm cân. Đây là lý do mà Kim Go Eun thường ăn chậm dù lịch trình có bận thế nào đi nữa.

Ăn chậm nhai kỹ giúp nữ diễn viên giữ dáng trong nhiều bộ phim.

- Hỗ trợ sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ mắc bệnh

Việc nhai kỹ kích thích sản xuất nước bọt, giúp bảo vệ răng và lợi bằng cách trung hòa axit trong miệng, cuốn trôi các mảng bám thức ăn. Nước bọt còn chứa các enzyme kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sâu răng và bệnh nướu.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy, những người ăn nhanh có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính cao hơn như tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch. Ăn chậm nhai kỹ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giữ cho quá trình trao đổi chất ổn định, giảm nguy cơ phát triển các bệnh liên quan đến chuyển hóa.

- Giúp đẹp da, cải thiện làn da

Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng thực sự, việc ăn chậm nhai kỹ cũng có thể giúp đẹp da. Như đã đề cập, nhai kỹ sẽ giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm hiệu quả hơn. Nhờ đó, các vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa từ thực phẩm sẽ được nạp vào tốt hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh.

Hơn nữa, việc ăn chậm giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn, giảm nguy cơ ăn uống thái quá và hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường, chất béo, các yếu tố có thể gây ra mụn, làm da xỉn màu.

Làn da của Kim Go Eun luôn mịn màng, trắng sáng một phần đều nhờ thói quen này.

- Giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần

Ăn chậm và nhai kỹ cũng giúp bạn tập trung vào việc thưởng thức món ăn, nhận biết các hương vị, kết cấu của thực phẩm. Điều này không chỉ mang lại sự thư giãn, giảm căng thẳng, mà còn tạo ra sự hài lòng với thực phẩm đang ăn, giúp bạn thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn và hài lòng hơn.

Lưu ý khi ăn chậm nhai kỹ

- Tập trung vào bữa ăn: Để ăn chậm và nhai kỹ, hãy tạo thói quen tập trung vào bữa ăn mà không bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính hay TV.

- Nhai ít nhất 20-30 lần mỗi miếng: Một nguyên tắc đơn giản là nhai mỗi miếng thức ăn ít nhất 20-30 lần trước khi nuốt để thực phẩm được nghiền nhỏ.

- Ăn từng miếng nhỏ: Cắt thức ăn thành các miếng nhỏ hơn giúp việc nhai dễ dàng hơn và giúp bạn kiểm soát tốc độ ăn uống tốt hơn. Điều này cũng giúp hệ tiêu hóa xử lý thức ăn dễ dàng hơn.

- Dành thời gian cho mỗi bữa ăn: Cố gắng dành ít nhất 20-30 phút cho mỗi bữa ăn. Ăn từ từ giúp cơ thể có đủ thời gian để cảm nhận cảm giác no và giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Theo Kpopalert, Healthline