Sao phim "Sex and the City" thường tận dụng 2 thực phẩm vào bữa sáng để giảm cân thần tốc

Cynthia Nixon nổi tiếng với vai diễn Miranda Hobbes - em út của bộ tứ đình đám phim "Sex and the City". Trong phim, cô ghi dấu ấn với mái tóc ngắn, năng lượng tươi trẻ và năng động. Ngoài đời, nhan sắc của Cynthia Nixon được đánh giá không quá khác biệt so với trong phim.

Ở tuổi 58, Cynthia Nixon vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung. Dù từng mắc chứng bệnh trứng cá đỏ, cô vẫn duy trì được làn da mịn màng, hồng hào nhờ chế độ chăm sóc và lối sống lành mạnh.

Nixon chia sẻ rằng cô rất chú trọng đến việc quản lý hình thể và sức khỏe, bao gồm các thói quen ăn uống giúp duy trì cân nặng, chống lão hóa. Điều này không chỉ thể hiện qua vóc dáng gọn gàng của cô mà còn là tinh thần năng động, tươi trẻ, phản ánh lối sống cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân.

Một trong những bí quyết quan trọng của cô đó là ăn sáng lành mạnh. Nixon nói: "Tôi thích bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách ăn một lượng trái cây vừa phải.

Ngoài trái cây, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ăn sáng bằng yến mạch. Trong trường hợp cần kiểm soát cân nặng của bản thân, tôi sẽ ăn các thực phẩm giàu protein như trứng hoặc một ít cá hồi hun khói”.

Qua chia sẻ của nữ minh tinh, có thể nhận thấy 2 món ăn rất quen thuộc mà cô tận dụng để giảm cân bao gồm trứng và cá hồi. Đây đều là 2 nguyên liệu rất quen thuộc của người Việt, đặc biệt là trứng gà.

1. Trứng gà

Trứng gà là một trong những thực phẩm mà Nixon yêu thích trong bữa sáng. Món ăn này cũng được bình chọn là một trong những món giúp giảm cân tốt nhất hành tinh. Lý do bởi: Chúng giàu protein và chất béo có lợi, giúp cơ thể cảm thấy no nhanh chóng, cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình giảm cân. Mặc dù trứng có thể làm tăng mức LDL-cholesterol (cholesterol xấu) ở một số người, nhưng với lượng hợp lý, chúng vẫn được coi là một lựa chọn tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trứng vào bữa sáng có thể thúc đẩy cảm giác no lâu hơn so với các thực phẩm khác như bánh mì, từ đó giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong suốt ngày hôm đó. Một nghiên cứu trên phụ nữ thừa cân cho thấy việc ăn trứng vào bữa sáng không chỉ tăng cảm giác no mà còn giúp họ giảm cân hiệu quả hơn trong chế độ ăn kiêng hạn chế calo.

Trứng cũng là nguồn giàu chất dinh dưỡng như vitamin B12, vitamin D, selen và các axit béo omega-3. Đây là những chất rất cần thiết trong chế độ ăn uống, đặc biệt là khi bạn đang hạn chế lượng calo. Tuy nhiên, để tránh các rủi ro liên quan đến cholesterol, bạn nên hạn chế tiêu thụ khoảng 3 quả trứng mỗi tuần.

2. Cá hồi

Không phải loại thịt nào khác, cá hồi chính là thực phẩm giàu protein mà Cynthia Nixon lựa chọn vào bữa sáng nếu muốn giảm cân nhanh chóng.

Vì sao lại như vậy? Với lượng calo tương đối ít nhưng lại chứa nhiều protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh, cá hồi giúp bạn no lâu, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Điều này làm cho cá hồi trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo cơ thể nhận đủ năng lượng.

Một trong những lợi ích chính của cá hồi là lượng iốt dồi dào, chất dinh dưỡng cần thiết cho chức năng tuyến giáp. Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn. Việc cung cấp đủ iốt cho cơ thể thông qua các loại cá và hải sản sẽ giúp duy trì chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ giảm cân, duy trì sức khỏe tổng thể.

Hơn nữa, cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, một loại chất béo lành mạnh đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm. Viêm mạn tính liên quan mật thiết đến các vấn đề như béo phì, các bệnh chuyển hóa, do đó omega-3 không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn hỗ trợ phòng ngừa các rủi ro liên quan đến béo phì và bệnh tim mạch.