Nam chính 'Cheer Up' từng hé lộ 1 điều khiến ước mơ 'phim giả tình thật' của fan đổ bể

Thời điểm hiện tại, bộ phim Cheer Up đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong giai đoạn đầu phim, khá bất ngờ khi nam phụ Jin Sun Ho mới là cái tên đang gây thương nhớ. Tuy nhiên, cũng có không ít fan vẫn "u mê" nam chính Park Jung Woo, và nhân vật này được đảm nhận bởi mỹ nam trẻ tuổi Bae In Hyuk.



Bae In Hyuk thủ vai nam chính trong phim Cheer Up - nguồn: SBS.

Sự nghiệp thuận lợi, được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm My roommate is a Gumiho

Bae In Hyuk sinh ngày 4/4/1998 tại Jeonju, Hàn Quốc. Sở hữu tài năng, đam mê diễn xuất cùng gương mặt điển trai và khá góc cạnh, thế nên không bất ngờ khi sự nghiệp của ngôi sao 24 tuổi khá thuận lợi. Anh mới bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7 từ năm 2019 thông qua việc tham gia một số web drama. Vậy mà bước sang năm 2020, anh đã chính thức có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhờ vai phụ trong Was it love? (Phải chăng ta đã yêu) và The spies who loved me (Yêu chàng điệp viên).

Dù chỉ là đảm nhận vai phụ, thế nhưng nhờ được làm việc với những đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm hơn như Yoo In Na, Eric Mun, Song Ji Hyo hay Lim Ju Hwan, Bae In Hyul đã có được nhiều kinh nghiệm quý báu. Có lẽ cũng nhờ vậy mà khi thời cơ để có được bước ngoặt thực sự tìm đến, Bae In Hyuk đã tận dụng nó một cách không thể tốt hơn.

Bae In Hyuk trong phim My roommate is a Gumiho - nguồn: tvN.

Còn nhớ hồi năm ngoái, bộ phim My roommate is a Gumiho (Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho) đã tạo nên một cơn sốt lớn. Dù không phải nhân vật chính, thế nhưng Bae In Hyuk vẫn khiến nhiều mọt phim phải "xỉu up xỉu down". Khi ấy, rất nhiều fan đã "đẩy thuyền" Bae In Hyuk với Hyeri. Đáng chú ý, trong số đó có không ít người từng ủng hộ đôi Jang Ki Yong - Hyeri hết lòng.

Cũng trong năm 2021, Bae In Hyuk đã có vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình. Dấu mốc đáng nhớ này đến với anh chỉ sau 2 năm dấn thân vào điện ảnh, và đó là tác phẩm mang tên At a distance, spring is green (Chờ mùa xuân xanh).

Ngôi sao sinh năm 1998 "gieo tương tư" cho những khán giả xem phim At a distance, spring is green - nguồn: KBS2.

Thành tích của At a distance, spring is green khá ảm đạm với rating trung bình chỉ đạt 2,07% mà thôi. Tuy nhiên, chắc chắn là bộ phim đã mang lại cho Bae In Hyuk nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi mà anh phải hóa thân thành một nhân vật có tính cách trái ngược hoàn toàn với mình.

Trong phim, nhân vật Nam Soo Hyun là một chàng trai thông minh nhưng lạnh lùng và không mở lòng với những người xung quanh. Trong khi đó, theo chia sẻ của Bae In Hyuk trong một cuộc phỏng vấn với Hallyula thì ở bên ngoài, anh là người thích tụ tập cùng bạn bè:

"Tôi thích đi chơi với bạn bè và tự thấy bản thân mình rất năng động. Vì thế, ở khía cạnh tính cách thì tôi chẳng giống nhân vật Soo Hyun chút nào. Tuy nhiên, tôi phần nào hiểu được những vất vả của cậu ấy khi phải gánh vác gia đình. Có thể mọi người chưa biết, dưới tôi còn một em trai nữa. Bởi là con cả trong nhà, tôi luôn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với mọi người."

1001 điều thú vị về Bae In Hyuk: Thích tận hưởng niềm vui của sự cô đơn, cặp đôi Cheer Up khó nên duyên ngoài đời

Chia sẻ rằng bản thân thích tụ tập với bạn bè, thế nhưng bên cạnh đó, anh cũng rất vui nếu được tận hưởng những khoảnh khắc "chỉ mình ta với ta". Thực tế, việc dành thời gian để ở một mình chính là một trong số các sở thích của Bae In Hyuk. Khi ấy, anh có thể khám phá những nơi thú vị, đi bộ và suy ngẫm về tương lai.

Bae In Hyuk vừa thích gặp gỡ bạn bè, nhưng đồng thời anh cũng muốn có những khoảng lặng cho riêng mình - nguồn: Instagram diễn viên.

Là một diễn viên, việc thường xuyên phải xa nhà là chuyện khó lòng tránh khỏi. Bởi thế vào các ngày nghỉ, Bae In Hyuk muốn được ở bên cạnh người thân. Anh muốn cùng họ đi dục lịch, thế nhưng nếu không thể, nam diễn viên chẳng ngại tự mình "xách ba-lô lên và đi".

Một điều thú vị khác về Bae In Hyuk, đó là anh cực kỳ yêu chó. Nam diễn viên nuôi một chú chó tên Choco và anh xem nó giống như một đứa bé trong gia đình mình. Có thể bạn chưa biết, bức ảnh đầu tiên mà Bae In Hyuk đăng tải lên Instagram cá nhân và ảnh đại diện hiện tại của anh đều là hình của chú cún cưng này. Thậm chí ở một cuộc phỏng vấn, ngôi sao My roommate is a gumiho còn tiết lộ rằng lần cuối cùng bản thân nói "anh yêu em", đó chính là lúc anh thể hiện tình cảm với Choco.

Tấm ảnh đầu tiên Bae In Hyuk đăng tải lên trang Instagram cá nhân là hình của chú cún cưng Choco - nguồn: Instagram diễn viên.

Về chuyện tình cảm, giống như nhiều diễn viên khác, Bae In Hyuk rất kín tiếng và không muốn đời sống riêng tư của mình bị đưa lên mặt báo. Chính vì thế mà cho đến thời điểm hiện tại, lịch sử tình trường của anh vẫn là một dấu hỏi. Thông tin duy nhất mà nam diễn viên chia sẻ với truyền thông, đó là về hình mẫu lý tưởng.

Cặp đôi Cheer Up khó lòng phim giả tình thật vì những cô gái cao không phải gu của Bae In Hyuk, trong khi Han Ji Hyun cao tới 1m7 - nguồn: Instagram diễn viên.

Cụ thể, Bae In Hyuk tiết lộ mình thích những cô gái trông xinh xắn, trẻ trung, để tóc dài và không quá cao. Với những tiêu chí này, các fan đang đẩy thuyền cặp đôi chính Cheer Up sẽ phải thất vọng. Nói vậy là bởi nữ chính Han Ji Hyun sở hữu thân hình "chuẩn mẫu" với chiều cao lên tới 1m7.

Quay trở lại với bộ phim Cheer Up, lúc này các khán giả đang rất nóng lòng được thấy những phân cảnh "ngọt lụi tim" giữa hai nhân vật chính. Hy vọng rằng sau My roommate is a Gumiho, Bae In Hyuk sẽ có thêm một tác phẩm thành công trong sự nghiệp. Và nếu anh chàng bất ngờ "phim giả tình thật" với nữ chính Han Ji Hyun, dĩ nhiên đó sẽ càng là điều vô cùng tuyệt vời.

Đón xem phim Cheer Up của Bae In Hyuk và Han Ji Hyun vào buổi tối các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.