Nam chính 'Cheer Up' xuất hiện trong phim mới của Kim Hye Soo khiến fan rần rần

Vừa qua, bộ phim Queen's umbrella của Kim Hye Soo đã lên sóng và nhận được sự đón nhận mạnh mẽ. Ở tập đầu tiên, một bất ngờ thú vị đã xuất hiện khi khán giả nhìn thấy Bae In Hyuk, người thủ vai nam chính trong Cheer up.



Bae In Hyuk tham gia đóng phim Queen's umbrella với vai trò khách mời - nguồn: tvN.

Bae In Hyuk và Kim Hye Soo trong phim Queen's umbrella - nguồn: tvN.

Được biết, anh đóng vai khách mời ở tác phẩm của Kim Hye Soo và hóa thân thành một vị thế tử. Lúc này, những bức ảnh trong tạo hình cổ trang của nam diễn viên sinh năm 1998 đang được lan truyền mạnh mẽ ở các hội nhóm yêu phim.

Bên cạnh những hình ảnh trong phim, các fan của anh chàng còn được "chiêu đãi" thêm những hình ảnh hậu trường do chính ngôi sao My roommate is a Gumiho chia sẻ lên Instagram cá nhân. Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều fan đang "rần rần" vì độ đẹp trai của Bae In Hyuk:

Netizen rần rần vì độ đẹp trai của Bae In Hyuk - Thời của anh bé tới hay sao mà nhiều phim quá vậy - Thế tử cute thật sự ôi trời ơi - Xinh quá chồng ơi - Thế tử đỉnh nhất hệ mặt trời đây rồi - Bae má lúm của tôi là số một

Những hình ảnh hậu trường được Bae In Hyuk chia sẻ - nguồn: Instagram diễn viên.

Quay trở lại với Queen's umbrella, nhân vật chính của phim là Hwa Ryeong (Kim Hye Soo), một vị hoàng hậu phải trăm khổ ngàn sở bởi có những cậu con trai không nên người. Chính vì thế, bà phải tìm cách uốn nắn, giáo dục nhằm giúp họ trở nên tài giỏi, xứng đáng là hoàng tử của một quốc gia.

Cho những ai chưa biết, lần gần nhất Kim Hye Soo tham gia một dự án cổ trang, đó đã là câu chuyện từ gần 2 thập kỷ trước với tác phẩm The face reader (2013). Chính vì thế mà thời điểm hiện tại, các khán giả đang dành nhiều sự kỳ vọng cho Queen's umbrella hơn bao giờ hết.