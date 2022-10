Nhan sắc gây thương nhớ của 2 nữ phụ Cheer Up

Phim Cheer Up (Vũ điệu thanh xuân) đang có sự xuất hiện của nhiều trai xinh gái đẹp nhất thời điểm hiện tại. Nhan sắc của nữ chính Han Ji Hyun là chẳng cần bàn cãi. Thế nhưng bên cạnh đó, 2 nữ phụ Jang Gyu Ri cùng với Jung Shin Hye cũng gây thương nhớ không kém.



Trong phim, Jang Gyu Ri vào vai Tae Cho Hee, một thành viên của đội cổ vũ Theia. Ở chiều ngược lại, Jung Shin Hye đảm nhận vai Lee Ha Jin, đội trưởng đội cổ vũ thuộc trường đại học Hokyung.

Một vài hình ảnh "gây mê" của 2 nữ phụ Cheer Up. Nguồn: SBS.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất của bộ đôi diễn viên cũng nhận được những lời khen. Dưới đây là một số bình luận từ cư dân mạng:

Bình luận của netizen về Jung Shin Hye và Jang Gyu Ri - Trời ơi sốc với Gyu Ri vì phim này diễn quá ổn, thêm quả visual quá hợp để làm diễn viên vì xinh ứ chịu được. - Bà đội phó đẹp quá trời, mê bả lắm, nhất là lúc bả mặc áo crop-top trong tập 3 ấy mọi người. - Nhìn chị áo xanh có nét giống Jisoo nhỉ? - Lạy chúa chị gái Love Playlist sang phim này vibe đỉnh quá suýt không nhận ra, á á cứu tôi. - Bà áo đỏ trong Snowdrop đẹp kiểu Hongkong đỉnh lắm luôn. - Đã xinh đóng còn hay nữa, không ấy cho chị áo đỏ về với nam chính được không?

Cho những ai chưa biết, Jang Gyu Ri là một nữ ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc. Cô từng là thành viên của fromis_9, nhóm nhạc được thành lập thông qua chương trình Idol School trên Mnet vào năm 2017. Đây được coi là một trong những nhóm nhạc nữ "bất ổn" nhất KPOP với các scandal liên quan tới chuyện gian lận phiếu bầu và phát ngôn vạ miệng.

Jang Gyu Ri là thành viên nổi nhất nhóm khi ngoài Idol School, cô còn từng tham gia Produce 48 cũng như góp mặt trong bộ phim It's okay to not be okay (Điên thì có sao?) của Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun.

Về phần Jung Shin Hye, cô không phải cái tên quá xa lạ với các "mọt phim" chân chính. Nữ diễn viên gây được sự chú ý khi tham gia web drama Love Playlist (Playlist tình yêu) và dự án truyền hình đình đám Snowdrop (Hoa tuyết điểm) do Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In đóng chính.