Mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Nhan sắc na ná Han So Hee - Shin Se Kyung, diễn xuất ấn tượng

One dollar lawyer hiện đang là tựa phim có rating cao nhất nhì màn ảnh Hàn. Bên cạnh nam chính Nam Goong Min gây sốt bởi diễn xuất tuyệt vời, phim còn được chú ý nhờ sự góp mặt của mỹ nhân xinh đẹp Kim Ji Eun. Diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là ngoại hình quá cuốn hút trong phim khiến Kim Ji Eun trở thành cái tên được quan tâm hơn bao giờ hết. Thậm chí nhiều người còn ưu ái cho rằng cô là mỹ nhân đẹp nhất trong số những phim Hàn đang lên sóng thời điểm hiện tại.



Tạo hình xinh đẹp của Kim Ji Eun ở "One dollar lawyer"

Từ ngoại hình đến diễn xuất của cô đều được ngợi khen

Xem One dollar lawyer, nhiều khán giả cảm thấy ngờ ngợ vì không nhận ra mình đã bắt gặp Kim Ji Eun ở bộ phim nào. Sinh năm 1993, cô bắt đầu đóng phim từ năm 2015 tuy nhiên chỉ toàn đảm nhận các vai phụ mờ nhạt. Thứ khiến khán giả nhớ về cô đa phần là bởi cô từng xuất hiện ở loạt MV của các nhóm nhạc đình đám bao gồm cả 2PM và FT Island. Mặc dù chỉ là sản phẩm âm nhạc nhưng lúc này, diễn xuất của Ji Eun đã được đánh giá cao. Thêm vào đó nhan sắc của cô cũng là chủ đề được quan tâm.

Nhan sắc diễm lệ của Kim Ji Eun

Sau một thời gian chuyên đóng vai phụ và MV, phải đến năm ngoái, năm 2021, Kim Ji Eun mới thực sự được biết đến khi đảm nhận vai nữ chính ở The veil bên cạnh nam thần đình đám Lee Jun Ki. Sau The veil và hiện tại là One dollar lawyer, khán giả yêu thương gọi cô với cái tên đoá hoa nở muộn của màn ảnh Hàn. Có cả nhan sắc lẫn diễn xuất ấn tượng, cô xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

Ngoài diễn xuất, Kim Ji Eun còn được chú ý khi nhan sắc của cô được cho là sở hữu nét tương đồng với một loạt mỹ nhân khác như: Seolhyun, Naeun, Yoona, Jisoo, Ryujin, nhất là Shin Se Kyung và Han So Hee. Dù bị so sánh nhưng không thể phủ nhận chính điều này đã giúp cô được quan tâm nhiều hơn.