5 mỹ nhân có sức mạnh đặc biệt nhất phim Hàn: Gong Hyo Jin may mắn tìm được "ý trung nhân"

Yếu tố huyền ảo đã giúp nhiều bộ phim Hàn lãng mạn đột phá, rời khỏi lối mòn nhàm chán. Có không ít nhân vật nữ nhỏ bé, xinh đẹp nhưng lại sở hữu trong mình sức mạnh vô cùng đặc biệt. Những mỹ nhân này đã dùng sức mạnh để đi tìm công lý, thậm chí có được "ý trung nhân" của riêng mình.

"Cô nàng mạnh mẽ" Do Bong Soon

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu siêu năng lực của màn ảnh Hàn thì Do Bong Soon chính là cái tên đầu tiên. Trong phim, Do Bong Soon (thể hiện bởi Park Bo Young) có sức mạnh thể chất hơn người. Cô dùng năng lực "trời ban" của mình vào công việc vệ sĩ, bảo vệ chủ tịch công ty game điển trai Min Hyuk (Park Hyung Sik).

Điều khiến nhân vật này trở nên thu hút đó là dù sở hữu sự khoẻ khoắn khó tin, Do Bong Soon vẫn là một cô gái trẻ đáng yêu, có hoài bão to lớn. Ngoài ra, chi tiết sức mạnh này được di truyền và chỉ được dùng vào mục đích tốt cũng đặt tiền đề để cốt truyện trở nên tươi sáng, ngọt ngào và hài hước thay vì quá phức tạp như phim siêu anh hùng Hollywood.



"Kẻ mơ thấy tương lai" Hong Joo

Ngay cả "tình đầu quốc dân" Suzy cũng không bỏ lỡ cơ hội trở thành một "siêu nữ" trên màn ảnh. Trong Khi Nàng Say Giấc, Suzy vào vai nữ phát thanh viên Hong Joo sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai trong giấc mơ. Thế nhưng không chỉ có cô có năng lực này mà còn 2 chàng trai khác nữa.

Bộ ba nhân vật đặc biệt của Khi Nàng Say Giấc đã tìm đến bên nhau để cùng nhau kiểm soát năng lực này. Bên cạnh Hong Joo còn có công tố viên Jae Chan (Lee Jong Suk) và chàng cảnh sát Woo Tak (Jung Hae In). Mỗi người có mỗi cuộc sống khác nhau, song họ hợp lại để ngăn những giấc mơ xấu thành sự thật và lật đổ phản diện chính.

"Cô nàng thấy mùi hương" Eun Seol

Tựa phim đã nói lên tất cả: nữ chính trong phim sở hữu khả năng nhìn thấy mùi hương. Choi Eun Seol (Shin Se Kyung) có được khả năng này sau một vụ sát hại thương tâm tước đi tính mạng cha mẹ cô. Sau 6 tháng hôn mê, Eun Seol thức dậy với một bên mắt hoá xanh lá, và khả năng nhìn thấy mọi loại mùi trên đời.

Mỗi kiểu mùi, mỗi tính chất mùi sẽ có một loại màu khác nhau, và đó là cách để Eun Seol biết được đối phương là người thế nào hay đang cảm thấy ra sao. Đây chắc chắn là nhân vật độc đáo nhất mà Shin Se Kyung từng thể hiện, giúp cô được đề cử giải thưởng truyền hình SBS dù diễn xuất của cô vốn gây tranh cãi.

"Bà bói" Seul Bi

Sự trở lại của "em út SNSD" Seohyun với phim ảnh trong năm 2022 khiến khán giả vô cùng trông chờ, đặc biệt khi nhân vật không hề tầm thường chút nào. Người Tình Của Jinx - Jinx at First kể về mối lương duyên của một chàng trai xui xẻo tên Soo Kwang và cô gái kỳ lạ tên Seul Bi. Cách biệt khỏi xã hội rất lâu, Seul Bi hoá ra sở hữu một sức mạnh đặc biệt - nhìn thấy tương lai của bất kì ai cô chạm tay vào.

Vì lẽ đó, sự xuất hiện của Seul Bi đã vô tình giúp số phận của Soo Kwang thay đổi. Việc thấy trước được tương lai giúp Soo Kwang tránh khỏi những chuyện xui, song lại mang đến cho anh chàng nhiều "tác dụng phụ". Tuy không có sự bùng nổ về tỷ suất người xem nhưng Jinx at First vẫn là một "gia vị" lạ thú vị giữa lúc làn sóng phim "chữa lành" và luật pháp đang dồn dập.

"Con mắt thứ 3" Gong Sil

Không chỉ có Park Bo Young hay Seohyun tìm được hạnh phúc nhờ siêu sức mạnh, mà Gong Hyo Jin trong Mặt Trời Của Chàng Joo cũng vậy, thậm chí thú vị hơn rất nhiều. Sức mạnh mà nữ chính Gong Sil này sở hữu khá đặc biệt, nhưng vô cùng phiền toái - thấy được linh hồn người đã khuất. Nhiều lúc cô lâm vào tình trạng sợ hãi, ám ảnh vì tình trạng này của mình.

Cho đến khi gặp gỡ vị giám đốc ương ngạnh Joong Won (So Ji Sub), Gong Sil mới bắt đầu được cứu nguy. Mỗi khi ở cạnh Joong Won, cô không còn thấy người đã khuất nữa, trở lại làm cô gái vô lo như bình thường. Ngược lại, sự đáng yêu của Gong Sil đã sưởi ấm Joong Won, giúp anh trở thành con người vui vẻ và yêu đời hơn.