"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình mang tính biểu tượng của HBO, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Tác phẩm này mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn về bốn người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes.

Cho đến thời điểm hiện tại, những chi tiết xoay quanh "Sex and the city" vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu một thông tin rất thú vị: Đâu là mỹ nhân giàu nhất "Sex and the city".

Miranda Hobbes là mỹ nhân giàu nhất phim "Sex and the city".

Theo bài tổng hợp được đăng trên trang Screen Rant, mỹ nhân giàu nhất "Sex and the city" là Miranda Hobbes do nữ diễn viên Cynthia Nixon thủ vai. Điều này rất dễ hiểu bởi Miranda Hobbes là hình mẫu người phụ nữ của sự nghiệp điển hình.

Cô tốt nghiệp trường luật Havard và là đối tác của công ty luật lớn, sở hữu mức thu nhập "khủng" 450.000 - 500.000 USD/năm. Con số này cao hơn rất nhiều so với ba nhân vật nữ chính còn lại là Samantha Jones (150.000 USD/năm), Charlotte York (50.000 - 70.000 USD/năm) và Carrie Bradshaw (50.000 USD/năm).

Nhân vật Miranda Hobbes trong "And just like that", phần tiếp nối của "Sex and the city".

Cho những ai chưa biết, ở bộ phim "Sex and the city", Miranda Hobbes không chỉ có thu nhập cao nhất trong số bốn nữ chính mà còn là người phụ nữ trải qua nhiều cuộc tình nhất. Ở bản truyền hình, Miranda Hobbes có cuộc sống hạnh phúc bên con trai, người chồng Steve Brady và mẹ chồng Mary.