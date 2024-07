"Sex and the city" là một trong những series phim truyền hình làm nên tên tuổi của HBO. Tác phẩm kinh điển này từng tạo nên cơn sốt toàn cầu vào thời điểm phát sóng nhờ những câu chuyện cuộc sống và tình yêu đầy hấp dẫn của 4 người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes.

Mỗi người trong số họ đều có sức hấp dẫn riêng đối với phái nam, từng trải qua không ít mối tình. Thế nhưng bạn có bao giờ thắc mắc liệu trong 4 nhân vật nữ chính, ai là người có nhiều đàn ông nhất?

Trong series phim "Sex and the city", Miranda Hobbes là nhân vật phát sinh quan hệ với nhiều người đàn ông nhất.

Đáp án cho câu hỏi này là Miranda Hobbes do Cynthia Nixon thủ vai. Trong series phim "Sex and the city", Miranda Hobbes đã phát sinh quan hệ với 42 người đàn ông tất cả.

Điều này được hé lộ ở chi tiết Miranda Hobbes phát hiện mình bị bệnh Chlamydia nên đã thông báo cho tất cả những ai từng "ân ái" với mình. Tuy nhiên, thời điểm cô lập danh sách này chỉ là ở mùa 3 mà thôi.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai với 41 người đàn ông và 1 phụ nữ. Nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker đảm nhận hẹn hò với 28 người (quan hệ với 18 người) nên xếp ở vị trí thứ 3. Đứng ở vị trí cuối cùng là Charlotte York do Kristin Davis thể hiện. Nhân vật này có quan hệ với 18 người.