Thời điểm hiện tại, bộ phim "Vây hãm trên không" đang thu hút nhiều sự chú ý của các khán giả yêu điện ảnh Hàn. Tác phẩm này nhận nhiều lời khen nhờ nội dung kịch tính từ đầu tới cuối cùng diễn xuất ấn tượng từ dàn cast chất lượng. Một trong số các diễn viên chính của phim là Sung Dong Il, ngôi sao gạo cội từng tham gia rất nhiều dự án lớn.

Sung Dong Il trong phim "Vây hãm trên không" đang chiếu tại rạp

Hành trình từ gương mặt vô danh suốt 8 năm trời đến ngôi sao tên tuổi trong làng giải trí

Sung Dong Il sinh ngày 27/4/1964 tại Bupyeong, Incheon, Hàn Quốc. Khác với nhiều đồng nghiệp khác, Sung Dong Il không học ở một trường đại học về nghệ thuật mà tốt nghiệp trường cao đẳng thiết kế cơ khí.

Nam tài tử ra mắt vào năm 1991 với một vai diễn nhỏ trong phim "Bont Talent" của đài SBS. Tuy nhiên suốt khoảng thời gian 7-8 năm trời, Sung Dong Il vẫn là một diễn viên vô danh với sự nghiệp vô cùng lận đận.

Sung Dong Il thời trẻ

Sung Dong Il bắt đầu được để ý nhờ vai Yang Jung Pal trong bộ phim truyền hình "Eun Shil". Những năm sau đó, anh từng bước đưa bản thân tới vị thế của một trong những diễn viên phụ đáng tin cậy bậc nhất màn ảnh.

Cho đến nay, Sung Dong Il đã tham gia rất nhiều bộ phim dài tập khác nhau, trong đó bao gồm những dự án đáng chú ý như: "Bạn gái tôi là Hồ ly" của Shin Min Ah và Lee Seung Gi, "Lời hồi đáp 1997", "Tình sử Jang Ok Jung" của Kim Tae Hee và Yoo Ah In, "Lời hồi đáp 1994" của Go Ah Ra, "Chỉ có thể là yêu" của Jo In Sung và Gong Hyo Jin, "Người tình ánh trăng" của IU,... Tuy nhiên, với các khán giả Việt thì vai diễn thành nổi tiếng nhất mà Song Dong Il từng thể hiện phải là nhân vật người bố trong siêu phẩm quốc dân "Lời hồi đáp 1988".

Với các khán giả Việt, tác phẩm đáng nhớ nhất của Sung Dong Il là "Lời hồi đáp 1988"

Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim truyền hình mà Sung Dong Il còn là cái tên quen thuộc trên màn ảnh rộng. Nam tài tử vẫn xây dựng được một vị trí riêng cho mình trong làng giải trí đầy cạnh tranh. Anh thường chỉ đóng vai phụ, nhưng cũng đóng chính một số dự án đạt doanh thu tốt. Một vài bộ phim điện ảnh hay Sung Dong Il từng góp mặt mà chúng ta có thể kể đến là "Cú đáp hoàn hảo", "Ngoại già tuổi đôi mươi", "Thám tử gà mơ", "Cảnh sát tập sự", "Kẻ săn đuổi", "Cục nợ hóa cục cưng",...

Sung Dong Il trong phim "Cục nợ hóa cục cưng"

Tình yêu như phim ngôn tình của Sung Dong Il và vợ

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Sung Dong Il từng trải qua rất nhiều khó khăn. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, đến nỗi bố của nam diễn viên từng định không đăng ký giấy khai sinh cho con và gửi anh vào cô nhi viện. Tuy nhiên, mẹ của Sung Dong Il kiên quyết phản đối nên anh vẫn lớn lên bên cạnh gia đình. Dẫu vậy, sự việc này khiến cho mối quan hệ giữa Sung Dong Il và bố rạn nứt. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, Sung Dong Il càng trở thành một người trọng tình cảm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Sung Dong Il hơn vợ tới 14 tuổi. Cả hai có với nhau một chuyện tình đẹp nhưng cũng lắm thăng trầm. Tuy nhiên sau tất cả, giờ đây họ vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau

Lần đầu tiên Sung Dong Il gặp người vợ hiện tại Park Kyung Hye là vào mùa hè năm 2002. Ngay từ lúc ấy, trái tim anh đã bị chinh phục. Sự nữ tính, chu đáo của Park Kyung Hye, cái cách cô xếp khăn ăn và đặt đũa muỗng khiến anh rơi vào lưới tình. Thậm chí có lần, anh còn đi quãng đường dài từ Seoul tới Ulsan để gặp cô.

Ở chiều ngược lại, Park Kyung Hye ban đầu lại không có ấn tượng quá tốt về người sau này sẽ trở thành chồng của mình. Cô cảm thấy anh có phần phô trương danh tiếng. Tuy nhiên, sự chân thành của Sung Dong Il khiến Park Kyung Hye dần siêu lòng.

Sung Dong Il và các con cùng tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" hồi năm 2013

Sung Dong Il và Park Kyung Hee yêu nhau, thế nhưng họ không đi đến hôn nhân một cách dễ dàng. Vào thời điểm đó, việc Sung Dong Il hơn Park Kyung Hye tới 14 tuổi là một rào cản. Ban đầu, anh không dám nói tuổi thật cho cô biết. Chỉ đến khi gặp mặt bố vợ tương lai, nam tài tử mới thú thực mọi chuyện và khiến cho Park Kyung Hye bị sốc. Thậm chí, cô còn cho rằng Sung Dong Il đã lừa dối mình. Để có thể dỗ dành cô, anh đã đưa cô đi du lịch khắp đất nước. Đây chắc chắn là một kỷ niệm vô cùng lãng mạn và đáng nhớ của hai người.

Sung Dong Il hiện tại cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều viên mãn

Tình yêu giữa hai người ban đầu bị gia đình phản đối. Tuy nhiên, họ đã kiên trì thuyết phục và chứng minh cho tất cả thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cả hai kết hôn từ năm 2003 và giờ đây sau hơn 2 thập kỷ, Sung Dong Il và Park Kyung Hye vẫn hạnh phúc bên nhau. Họ có với nhau 3 người con là Sung Joon, Sung Bin và Sung Yuri.

Bộ phim "Vây hãm trên không" có sự tham gia của Sung Dong Il hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.