Carrie Bradshaw là nhân vật chính và cũng là người kể chuyện của bộ phim "Sex and the City" của HBO. Vai diễn Carrie (do Sarah Jessica Parker thủ vai) có một cuộc sống mà ít ai có thể mơ ước. Với lối sống đầy khát vọng, đây có lẽ là lý do tại sao Carrie Bradshaw là một nhân vật hấp dẫn như vậy, mặc dù những điểm không hoàn hảo của cô ấy - trong số đó, thói quen hút thuốc - khiến cô ấy trở nên dễ thương không thể cưỡng lại được.



Sau thành công của 6 mùa đầu tiên, cuộc phiêu lưu của Carrie được tiếp tục với "And Just Like That". Loạt phim mới ra mắt vào năm 2021, theo chân Carrie, Charlotte và Miranda khi họ bước vào tuổi 50. Tuy nhiên, có rất nhiều điều bạn có thể chưa biết về Carrie Bradshaw - nhân vật chính của "Sex and the City".

Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

Carrie Bradshaw là ai?

Carrie Bradshaw là nhân vật chính hư cấu trong loạt phim "Sex and the City". Chương trình được đặt tên theo chuyên mục giới tính của Carrie trên tờ The New York Star, mặc dù sau đó cô bắt đầu làm việc tự do cho tạp chí Vogue.

Nhân vật Carrie được dựa trên nhân vật có thật ngoài đời là Candace Bushnell, người đã viết một chuyên mục có thật tên là "Sex and the City" cho The New York Observer. Bushnell đã biên soạn các bài báo của mình thành cuốn sách cùng tên năm 1996, làm nền tảng cho loạt phim đình đám của HBO như mọi người đã biết sau này.

Carrie Bradshaw bao nhiêu tuổi?

Carrie 32 tuổi trong mùa đầu tiên của "Sex and the City". Điều này có nghĩa là cô ấy có thể sinh năm 1966. Carrie già đi khoảng một tuổi mỗi mùa, khi cô ấy bước sang tuổi 35 trong phần bốn. Vào cuối loạt phim gốc, Carrie đã 38 tuổi. Điều này tương quan với phần sáu có tựa đề "Catch-38".

Trong phần đầu tiên của bộ phim khởi động lại "SATC" của HBO, "And Just Like That", Carrie đã 55 tuổi. Loạt phim mới diễn ra 11 năm sau các sự kiện của bộ phim "Sex and the City" thứ hai, ra mắt năm 2010.

Cung hoàng đạo của Carrie Bradshaw là gì?

Sinh nhật của Carrie là ngày 10 tháng 10, điều này sẽ khiến cô ấy trở thành Thiên Bình. Những người có chung cung hoàng đạo này được biết đến là những người có lý tưởng, quyến rũ và lãng mạn đến vô vọng - những đặc điểm cốt lõi hoàn toàn phù hợp với tính cách của Carrie.

Carrie Bradshaw đến từ đâu?

Như đã viết trong phần tiền truyện năm 2010 của Bushnell cho "Sex and the City", "The Carrie Diaries", Carrie đến từ Castlebury, Connecticut. Castlebury không phải là một địa điểm có thật nhưng Bushnell đến từ một thị trấn tên là Glastonbury, Connecticut.

Căn hộ của Carrie ở đâu?

Theo bộ truyện, địa chỉ của Carrie là 245 E 73rd Street, nếu nó tồn tại thì địa chỉ này sẽ nằm ở Upper East Side của Manhattan. Tòa nhà bằng đá nâu được mô tả là tòa nhà của Carrie thực ra nằm ở West Village, số 66 phố Perry.

Mặc dù bạn có thể nhìn thoáng qua ngôi nhà nổi tiếng của Carrie từ xa, nhưng đừng mong đợi được nhìn thoáng qua bên trong tòa nhà, vì nó hiện là nơi ở riêng tư.

Căn hộ của Carrie Bradshaw rộng bao nhiêu?

Carrie sống trong một căn hộ studio cực kỳ rộng rãi có tủ quần áo không cửa ngăn. Trong loạt phim này, cô chỉ trả 700 USD một tháng cho tiền thuê nhà. Thực tế là không thể tìm thấy một nơi thực tế có thể so sánh được như thế ở Thành phố New York. Ngày nay, một căn hộ như căn hộ của Carrie sẽ có giá khoảng 3.000 USD một tháng.

Mặt tiền căn hộ của Carrie Bradshaw trong phim “Sex and the City”. (Ảnh: UCG/UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA G)

Đồ uống yêu thích của Carrie Bradshaw là gì?

Món cocktail thường dùng của Carrie là Cosmopolitan - một loại đồ uống làm từ rượu vodka được làm từ nước ép nam việt quất, Cointreau và chanh. Được phát minh bởi nhà hàng The Odeon ở New York vào những năm 1980, loại cocktail này không trở thành xu hướng cho đến một thập kỷ sau - khi người ta chụp ảnh Madonna đang thưởng thức Cosmo tại The Rainbow Room.

Cosmopolitan được phổ biến rộng rãi hơn nhờ "Sex and the City", nhưng Carrie không phải là nhân vật chính duy nhất uống chúng. Samantha, Miranda và Charlotte cũng thưởng thức những ly martini màu hồng trong suốt chương trình.

Làm thế nào để Carrie có đủ khả năng chi trả cho lối sống của mình?

Mức lương của Carrie không bao giờ được tiết lộ, nhưng có thể nói rằng hầu hết người dân New York thuộc tầng lớp lao động không đủ khả năng mua căn hộ studio của riêng họ và mua sắm thoải mái thường xuyên tại Bergdorf Goodman như Carrie.

Vào năm 2022, Bushnell nói với tờ New Yorker rằng cô ấy được trả 5.000 USD một tháng để viết chuyên mục của mình, vì vậy nếu số tiền đó phù hợp với mức lương của Carrie, cô ấy có thể dễ dàng kiếm được 700 USD tiền thuê nhà và vẫn có một số thu nhập khả dụng để mua giày mới (và Cosmopolitans ).

Carrie Bradshaw đã gặp bạn bè của mình như thế nào?

(Từ trái sang) Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kim Cattrall trong một cảnh phim “Sex and the City” (2008). (Ảnh: WIREIMAGE)

Theo bộ phim "Sex and the City" đầu tiên, Carrie đã gặp Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) và Miranda (Cynthia Nixon) sau khi chuyển đến thành phố New York vào năm 1986.

Lần đầu tiên Carrie gặp Charlotte "trên toa tàu điện ngầm lúc 2 giờ sáng" vào năm 1987. Hai năm sau, Carrie làm quen với Miranda trong phòng thay đồ của Bloomingdale. Không rõ chính xác khi nào Carrie gặp Samantha, nhưng vào thời điểm đó, Samantha "đang phục vụ tại quán CBGB".

Carrie Bradshaw có hút thuốc ngoài đời thực không?

Carrie là một người nghiện thuốc lá trong suốt loạt phim gốc và trong "And Just Like That". Theo một cuộc phỏng vấn năm 2004 với Larry King, Parker thường xuyên hút thuốc "trong những năm đầu đóng vai Carrie". Nhiều năm sau, vào năm 2013, Parker dường như đã bỏ thói quen này và nói rằng cô ấy "nói chung không phải là người hút thuốc".

Sách của Carrie Bradshaw có thật không?

Tính đến phần phim thứ hai, Carrie là tác giả của 5 cuốn sách: "Sex and the City", "Menhattan", "A Single Life", "Love Letters" và “I Do! Do I?”.

Thật không may, không ai trong số chúng có sẵn để mua. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có được bản sao "Sex and the City" của Bushnell.