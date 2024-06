Sao “Sex and the City” đi giày cao gót 18 giờ mỗi ngày

Trong bộ phim "Sex and the City", nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker thể hiện là một cô gái yêu giày, đặc biệt là những đôi giày cao gót. Trong một đoạn thoại, Carrie đã từng nói: "Tôi đã chi 40.000 USD cho đôi giày và tôi không còn nơi nào để sống? Tôi thực sự sẽ trở thành một bà già sống trong đôi giày của mình!".

Câu thoại này đã cho thấy niềm đam mê ấy - có thể không có chỗ ở nhưng giày thì nhất định phải có, bất chấp nó đắt đỏ cỡ nào.

Với vai diễn có niềm đam mê với giày cao gót, kết quả là Sarah Jessica đã phải đi giày tới 18 tiếng mỗi ngày trong suốt quá trình quay "Sex and the City". Đây thật sự là một thách thức to lớn đối với cô và bạn hẳn sẽ còn ngưỡng mộ cô hơn khi biết rằng Sarah đã tham gia trọn vẹn 6 phần phim "Sex and the City" và cô tiếp tục gánh vác nhân vật Carrie trong 3 phần ngoại truyện của chương trình truyền hình nổi tiếng nhất này của HBO.

(Ảnh: HBO)

Bên cạnh câu chuyện về việc đi giày cao gót với số thời gian lên đến 18 giờ mỗi ngày, Sarah cũng còn được biết đến với điều luật nghiêm ngặt cô đặt ra khi tham gia "Sex and the City" - không quay cảnh khoả thân trong phim. Nếu bạn để ý hẳn sẽ thấy rằng Carrie là người duy nhất trong số bốn nhân vật chính luôn mặc áo lót khi quay cảnh trên giường? Đó là bởi vì cô có điều khoản không khỏa thân trong hợp đồng.

Nói về nguyên tắc và điều khoản này, Sarah cho biết: "Tôi không cảm thấy thoải mái với những cảnh khỏa thân, những cảnh có đồ chơi tình dục hoặc ngôn ngữ thô tục. Vì vậy, tôi không thực hiện bất kỳ cảnh khoả thân nào".

"Nhân vật Carrie của tôi đã hôn rất nhiều đàn ông nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó".

(Ảnh: HBO)

"Sex and the City" là bộ phim truyền hình nổi tiếng vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu tình dục và các mối quan hệ mà 4 nhân vật nữ chính đã trải qua khi sống ở Manhattan. Trong suốt thời gian phát sóng đầy ấn tượng của mình, "Sex and the City" đã quy tụ được một lượng lớn khán giả yêu thích nhờ nội dung liên quan đến tình dục lén lút, yếu tố kịch tính và lãng mạn. Với những yếu tố trên, "Sex and the City" đã trở thành một trong những chương trình HBO nổi tiếng nhất vào thời điểm đó (và công thức này vẫn được đánh giá là thành công khi nó được áp dụng vào phần ngoại truyện của phim là "And Just Like That" sau này).

Vào năm 2004, "Sex and the City" đã chính thức kết thúc sau khi phát sóng trên HBO được 6 mùa. Và cho đến nay, sau 20 năm đã qua, sức hút của "Sex and the City" vẫn chưa hề nguội lạnh. Bằng chứng là bộ phim vừa được phát trực tuyến cả 6 phần trên Netflix vào tháng 4 vừa qua.