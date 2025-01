Bộ phim Love Scout (Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi) kể từ khi lên sóng tập đầu tiên đã trở thành chủ đề hot tại Hàn bởi kịch bản thú vị và nhất là chemistry quá đỉnh của cặp chính Han Ji Min - Lee Jun Hyuk. Về phần nữ chính Han Ji Min, cô cũng gây ấn tượng mạnh với màn lột xác ấn tượng, khác hẳn những hình tượng mà cô theo đuổi trên màn ảnh một vài năm trở lại đây. Theo đó, nếu ở hai bộ phim trước là Our Blues, Behind Your Touch, Han Ji Min vào vai những cô gái có gia cảnh bình thường, lao động vất vả để kiếm sống thì lần này, nhân vật của cô lại là một tổng tài "thét ra lửa", sang chảnh từ thần thái đến tạo hình.

Cụ thể, trong phim, Han Ji Min vào vai Kang Ji Yun, CEO của một công ty chuyên lĩnh vực chiêu mộ nhân tài. Cô là một người cuồng công việc, vô cùng nguyên tắc và nghiêm khắc với nhân viên. Dù tương đối vụng về và lộn xộn nhưng mỗi khi ra ngoài, nhất là khi đi đàm phán công việc, Ji Yun luôn xuất hiện với dáng vẻ vô cùng chỉnh chu, váy áo, phụ kiện, trang sức đều "toát ra mùi tiền".

Hiện tại Love Scout mới chỉ lên sóng 2 tập đầu nhưng Han Ji Min đã gây choáng bởi xuất hiện với quá nhiều outfit khác nhau, mang đến bộ sưu tập thời trang công sở cực ấn tượng. Bên cạnh những bộ vest trơn có kiểu dáng, màu sắc đơn giản thì Han Ji Min còn khiến nhân vật của mình trở nên màu sắc, trẻ trung hơn với những chiếc sơ mi, áo len sáng màu, đi kèm quần ống loe và những cặp kính gọng tròn. Nhìn vào thời trang của Han Ji Min, khán giả có thể phần nào hình dung được tính cách nhân vật, một quý cô thời thượng, chỉn chu ở vẻ bề ngoài, luôn muốn bản thân xuất hiện với dáng vẻ tự tin nhất nhưng thực tế lại không biết cách tự sắp xếp cuộc sống cá nhân của mình.

Một số bộ đồ của Han Ji Min trong 2 tập đầu Love Scout:

Nói thêm về Love Scout, bộ phim xoay quanh Kang Ji Yun, một nhân tài trong giới tuyển dụng nhân sự. Cô là một cấp trên nghiêm khắc, cầu toàn nhưng vì quá tham công tiếc việc lại không giỏi sắp xếp cuộc sống cá nhân nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Sự xuất hiện của chàng thư ký Eun Ho (Lee Jun Hyuk) đã làm thay đổi mọi thứ khi anh là một người hoàn toàn trái ngược với Ji Yun. Không chỉ tài giỏi trong công việc, Eun Ho còn là một người đàn ông của gia đình, luôn tỉ mỉ, chu toàn mọi thứ và rất giỏi sắp xếp cuộc sống cá nhân.

Nguồn ảnh: SBS