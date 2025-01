5 mỹ nhân phim Hàn 18+ đẹp nhất trước giờ: Một mỹ nhân đang khuynh đảo màn ảnh, tạo cơn bão rating cực đỉnh

Những bộ phim 18+ Hàn Quốc luôn có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Bên cạnh những giá trị nội dung và nghệ thuật, sự xuất hiện của các mỹ nhân xinh đẹp cũng góp công lớn trong việc tạo ra sức hút cho tác phẩm. Bây giờ, cùng điểm qua danh sách 5 mỹ nhân phim Hàn 18+ đẹp nhất từ trước đến nay.

Kim Go Eun

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Kim Go Eun. Cô từng góp mặt ở phim 18+ "Nàng thơ" với vai nữ chính Eun Gyo. Eun Gyo là một cô gái trẻ mang vẻ đẹp trong trẻo, nhưng đằng sau đó là tâm hồn bị tổn thương vì bạo hành gia đình.

"Nàng thơ" chính là tác phẩm đầu tay của Kim Go Eun và mỹ nhân sinh năm 1991 đã làm rất tốt. Không chỉ mang tới vẻ đẹp đúng chuẩn "nàng thơ" như tên phim, mà Kim Go Eun còn khắc họa tâm lý nhân vật đầy ấn tượng. Nhờ vậy, cô được vinh danh là Nữ diễn viên mới xuất sắc tại những giải thưởng uy tín, nổi bật nhất là giải Đại Chung.

"Kim Go Eun" bước chân vào làng giải trí với bộ phim Hàn 18+ "Nàng thơ".

Lim Ji Yeon

Tiếp theo, chúng ta có Lim Ji Yeon. Cô từng được biết đến như một "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Hàn với loạt cảnh quay thiêu đốt màn hình trong 2 bộ phim "Vương triều dục vọng" và "Ám ảnh dục vọng".

Ở phim "Vương triều dục vọng", Lim Ji Yeon có nhiều cảnh nóng cùng các bạn diễn cả nam lẫn nữ, trong đó phải kể đến tài tử hàng đầu Joo Ji Hoon. Còn với "Ám ảnh dục vọng", cô và Song Seung Hun không chỉ gây ấn tượng nhờ cảnh nóng mà còn cùng nhau mang tới một câu chuyện tình giàu cảm xúc.

Lim Ji Yeon trong các phim "Ám ảnh dục vọng" và "Vương triều dục vọng".

Sau "Ám ảnh dục vọng", Lim Ji Yeon không tiếp tục đóng những bộ phim "nóng" mà chuyển hướng sang mảng truyền hình. Vài năm gần đây, cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn nặng đô, nổi bật nhất phải kể đến nhân vật phản diện Park Yeon Jin trong bom tấn "The glory".

Hiện tại, tác phẩm "The tale of lady Ok" do cô đóng chính đang gây sốt màn ảnh nhỏ. Tập mới nhất của phim ghi nhận rating lên tới hơn 11%, vượt mặt tất cả các phim chiếu cùng khung giờ bất chấp việc lên sóng vào cuối tuần, thời điểm vốn luôn cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Kim Min Hee

Nhan sắc ấn tượng của Kim Min Hee khi thủ vai tiểu thư Hideoko.

Nhắc đến những mỹ nhân phim Hàn 18+ xinh đẹp nhất thì không thể bỏ qua Kim Min Hee. Trong tác phẩm "Người hầu gái", Kim Min Hee khiến khán giả choáng ngợp với nhan sắc độc lạ và đậm chất điện ảnh khi thủ vai tiểu thư Hideoko, một nữ quý tộc Nhật Bản mang thân phận cao quý. Thế nhưng, cuộc sống nhìn bề ngoài tưởng như đáng mơ ước của cô thực ra lại không phải như vậy.

Vai tiểu thư Hideoko trong "Người hầu gái" đã đưa Kim Min Hee lên ngôi Ảnh hậu Rồng Xanh. Đây là sự vinh danh xứng đáng cho màn thể hiện của cô trong phim. Kim Min Hee đã góp phần tạo nên thành công to lớn cho tác phẩm này. Nó không chỉ được khán giả đón nhận, mà còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao, tham gia nhiều liên hoan phim ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc. Thậm chí, "Người hầu gái" còn có 1 chiến thắng và 2 đề cử tại LHP Cannes danh giá.

Jo Bo Ah

Jo Bo Ah đẹp mê mẩn trong phim "Nữ sinh quyến rũ".

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng mỹ nhân xinh đẹp Jo Bo Ah cũng từng "trút xiêm y" trên màn ảnh rộng, và đó là ở bộ phim "Nữ sinh quyến rũ". Ở tác phẩm này, Jo Bo Ah hợp tác cùng với tài tử Jang Hyuk. Cả hai cùng nhau mang tới một mối tình cấm kỵ giữa thầy và trò.

Trong phim, Jo Bo Ah đảm nhận vai nữ sinh Young Eun, người được giáo viên thể dục Joon Ki cứu khỏi đuối nước và đem lòng yêu anh. Mặc cho Joon Ki đã có gia đình, Young Eun vẫn tán tỉnh, ve vãn anh bất chấp. Cả hai đã có những giây phút bùng cháy bên nhau. Thế nhưng sau cùng, chuyện tình này lại dẫn tới một bi kịch vô cùng đau thương.

Kang Han Na

Kang Han Na hóa thân thành nàng kỹ nữ xinh đẹp Ga Hee trong phim cổ trang "Vương triều nhục dục".

Cuối cùng, chúng ta có Kang Han Na. Cô từng đóng phim Hàn 18+ "Vương triều nhục dục". Ở tác phẩm này, cô hợp tác cùng những nam thần thực lực hàng đầu xứ Kim Chi là Shin Ha Kyun, Jang Hyuk và Kang Ha Neul.

Trong phim, Kang Han Na đảm nhận vai kỹ nữ Ga Hee quyến rũ, xinh đẹp. Cô mang trong mình một bí ẩn khó lường và tìm cách tiếp cận với vị tướng quân dũng mãnh Kim Min Jae. Thế nhưng, chính Ga Hee cũng không thể ngờ rằng trái tim của hai người lại rung động vì nhau.

Ga Hee là một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của Kang Han Na. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng của mình qua các tác phẩm "Người tình ánh trăng", "Người vợ thân quen", "Tổng thống 60 ngày", "Thanh xuân ký sự", "Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho" và "Chuyện nhà bánh xếp". Cho những ai chưa biết, "Chuyện nhà bánh xếp" hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc, được đánh giá là một bộ phim hài hước, nhân văn và cực kỳ đáng xem về tình cảm gia đình.