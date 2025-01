Vào thời điểm lên sóng, Check In Hanyang vốn không nhận được quá nhiều sự quan tâm bởi lên sóng trên đài Channel A kém tiếng. Đồng thời, sự thất bại của Marry YOU trước đó với rating 0.9% phần nào khiến khán giả nghi ngờ chất lượng về những tác phẩm của nhà đài này. May mắn thay, Check In Hanyang khi phát hành lại có khởi đầu tích cực khi thoát khỏi lời nguyền 0% với rating trung bình trên toàn quốc đạt 1.8%.

Bất ngờ hơn, ở tập 4, rating của bộ phim chạm ngưỡng 3% - tăng gấp 166% so với ngày đầu. Sự bứt phá ngoạn mục của Check In Hanyang không chỉ giúp nhà đài "nở mày nở mặt" mà còn viết nên trang sử mới trong lịch sử phát sóng của Channel A khi đây là bộ phim có chỉ số người xem cao nhất trong số các phim truyền hình lên sóng vào thứ bảy, chủ nhật.

Rating tăng trưởng mạnh mẽ giúp Check In Hanyang lập kỷ lục cho đài Channel A

Đồng thời, phim truyền hình này cũng đang trở nên phổ biến ở nền tảng OTT tại Hàn Quốc. Theo Netflix Hàn Quốc, Check In Hanyang xếp thứ 3 trong BXH Top 10 phim truyền hình hàng đầu hiện nay, sau Squid Game 2 và The Tale of Lady Ok. Tại Netflix Việt Nam, bộ phim đang đứng vị trí thứ 6 sau 2 tuần lên sóng.

Check In Hanyang là một bộ phim cổ trang lãng mạn dành cho giới trẻ lấy bối cảnh triều đại Joseon. Câu chuyện xoay quanh Hong Deok Soo (Kim Ji Eun) - một cô gái thông minh, nghịch ngợm và thành công dùng mưu mẹo để được làm việc ở Long Thiên Lâu - quán trọ hạng sang dành cho các thương nhân. Để thuận lợi cho công việc thì cô buộc phải giả trai. Tại nơi làm việc, cô đã có thêm 3 người huynh đệ tốt. Deok Soo không hề biết một trong số đó là thái tử Lee Eun (Bae In Hyuk), người đang giả dạng dân thường tới Long Thiên Lâu để truy tìm kẻ có mưu đồ phản nghịch.

Bộ phim ghi điểm với người xem bởi câu chuyện hài hước, thú vị. Dù lấy bối cảnh chính trị còn rối ren, nhưng Check In Hanyang lại cân bằng nhịp độ vừa phải, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người xem. Đồng thời, dự án còn thành công chinh phục khán giả bởi diễn xuất đầy quyến rũ, tươi mới của "bộ tứ" Bae In Hyuk, Kim Ji Eun, Jeong Geon Ju và Park Jae Chan.

Trong đó, công đầu thuộc về nữ chính Kim Ji Eun. Màn thể hiện của nữ diễn viên trong 2 tạo hình đối lập nam và nữ nhận về cơn mưa lời khen bởi tính chân thực và đầu tư cho vai diễn. Từ gương mặt, thần thái đến hành động, cô đều cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa 2 giới tính, thay vì để người xem...tự phân biệt. Đặc biệt, trong nhiều phân đoạn "nữ cải nam trang" và xuất hiện cùng dàn mỹ nam, visual "búng ra sữa" và khí chất mạnh mẽ của cô không hề kém cạnh, thậm chí có phần lấn lướt cả cánh mày râu.

Nói thêm về Kim Ji Eun, nữ diễn viên ra mắt vào năm 2016 trong một đoạn video quảng cáo và dần tích luỹ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2021, người đẹp 9x đã đoạt giải Diễn viên tân binh nhờ bộ phim Black Sun của đài MBC. Năm 2024, Kim Ji Eun ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai nữ phụ Jeong Mo Eum trong Love Next Door.