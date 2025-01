Dù lên sóng vào cùng thời điểm When the Phone Rings lên sóng tập cuối, nhưng điều đó cũng không thể cản bước Love Scout bùng nổ mạnh mẽ. Theo thống kê Nielsen Korea, tập 2 của bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6.5%, cao hơn 1.3% so với tập đầu tiên là 5.2%. Mức tăng trưởng của Love Scout quá ấn tượng khi tăng tận 125% chỉ sau 1 tập. Với nội dung ngày càng cuốn hút, dự án mới của đài SBS còn được kỳ vọng sẽ trở thành "thế lực mới" oanh tạc màn ảnh nhỏ vào tối thứ 6-7 hàng tuần.

Dù chỉ mới lên sóng được 2 tập, song Love Scout đã ghi điểm với người xem bởi cốt truyện đầy hấp dẫn cùng diễn xuất nhiệt huyết của cặp đôi chính Han Ji Min và Lee Jun Hyuk. Trong đó, tính cách của chàng thư ký Eun Ho (Lee Jun Hyuk thủ vai) khiến khán giả không khỏi "đổ đứ đừ". Trong phim, Han Ji Min vào vai nữ giám đốc Kang Ji Yoon - thông minh cũng nhưng có phần tính toán. Tuy nhiên, vì thứ nhân vật này theo đuổi chỉ có công việc nên những khía cạnh xung quanh về việc chăm sóc bản thân, môi trường sống cô đều vụng về, cẩu thả.

Điều này hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa hoàn hảo của Yoo Eun Ho - một thanh niên vừa là ông bố đơn thân, đồng thời là thư ký của nữ chính. Người xung quanh đều phải thảng thốt khi một mình Eun Ho có phải "cân" được cả việc chăm sóc con cái, nhưng vẫn làm tốt công việc chuyên môn. Đồng thời, anh còn được người xung quanh yêu quý bởi tính cách ấm áp và sự chân thành. Khi hai con người với cá tính đối lập ở bên nhau, họ liên tục xảy ra những mâu thuẫn nhưng đồng thời cũng nảy sinh những rung động không thể kiểm soát.

Ở 2 tập đầu tiên, Eun Ho đã khiến hội chị em thi nhau nhận làm chồng bởi loạt hành động tinh tế, ga lăng dành cho cấp trên. Trong đêm tối, Eun Ho đã chiếu đèn điện thoại di động của mình vào Ji Yoon đang đi xuống cầu thang để tránh cô bị vấp ngã, chu đáo gắn miếng bảo vệ vào góc bàn nơi Ji Yoon va phải. Thậm chí, anh còn sửa lại cửa và chuẩn bị hoa tươi khi thấy những bông hoa "héo queo" bị Ji Yoon vứt ở một góc. Bên cạnh đó, nam chính Lee Jun Hyuk còn sở hữu gương mặt điển trai chuẩn soái ca. Việc anh hội tụ tất cả mọi yếu tố từ ngoại hình đến nhân cách khiến bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước có một người hùng đáng tin cậy như thế ở bên cạnh.

Phản ứng mê mẩn của khán giả về nam chính Yoo Eun Ho - Thư ký hay tạp vụ vậy trời! Đến cửa còn lọ mọ đi sửa không cần gọi thợ lun. Làm như ổng khối người mất việc. - Trai 1 con trông mòn con mắt. - Chồng mới của chúng ta xuất hiện rồi ư. Còn chưa kịp quên Baek Sa Eon thì Yoo Eun Ho đã tới. - Một người đàn ông chỉ có trong mơ, còn ngoài đời thì nếu có cũng không thuộc về mình. - Yoo Eun Ho đã cho chúng ta biết thế nào là người đàn ông hoàn hảo nhưng không có thật. - Ở ngoài đời có ai như Yoo Eun Ho không ạ? Để em bắt về làm chồng chứ say đắm ảnh quá rồi. - Anh ấy U50 và anh ấy thuộc về tôi!

Ở cảnh cuối của tập 2, sự tốt bụng của Eun Ho đã dần lay động được sự băng giá của Ji Yoon. Cảnh hai người ôm nhau với phản ứng hoá học bùng nổ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Với phong độ khởi đầu đầy tích cực ở tuần đầu tiên, Love Scout hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thời gian tới.