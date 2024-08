Sáng nay (8/8), truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin, "Ảnh hậu" Han Ji Min hiện đang hẹn hò với nam ca sĩ Choi Jeong Hoon - người kém cô 10 tuổi.

Theo đó, cả hai đã phát triển mối quan hệ sau khi cùng xuất hiện trong một chương trình talkshow về âm nhạc trên đài KBS khoảng 1 năm trước. Khi đó, Han Ji Min xuất hiện trong chương trình với tư cách khách mời. Cô cùng nam ca sĩ Choi Jeong Hoon đã song ca một bài hát nhạc phim "Blues nơi đảo xanh". Đây là bộ phim có sự tham gia của Han Ji Min.

"Ảnh hậu" Han Ji Min thừa nhận chuyện hẹn hò

Ngay sau đó, phía BH Entertainment - công ty quản lý của Han Ji Min đã lên tiếng xác nhận thông tin này: "Han Ji Min và Choi Jeong Hoon gần đây đã bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi mong muốn sự ủng hộ từ người hâm mộ".

Theo đó, đây là mối quan hệ hẹn hò công khai đầu tiên của Han Ji Min kể từ khi nữ diễn viên bước chân vào ngành giải trí.

Han Ji Min bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ năm 1998 với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, Han Ji Min nhanh chóng ra mắt với vai trò diễn viên khi tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Một cho tất cả, Lee San, Hoàng tử gác mái, Người vợ thân quen, The Light in Your Eyes, Spring Night, Our Blues và Be Hip.

Han Ji Min nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim "Cô Baek" tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Về phần Choi Jeong Hoon, anh ra mắt vào năm 2014 với vai trò trợ lý và trưởng nhóm Jannabi. Các bài hát tiêu biểu bao gồm: Suy nghĩ về một đêm mùa thu, Đêm mùa hè nóng bỏng đã qua và Những gì còn lại là khó coi, Dành cho những người tình do dự và Cô ấy.