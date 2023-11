Mỹ nam nức tiếng gây sốt với nhan sắc 20 năm không đổi, diện đồ như "bà thím" vẫn cứ đẹp bất chấp

Mới đây một khán giả may mắn đã vô tình bắt gặp ekip bộ phim The Trunk ghi hình trên phố. Người này đã ghi lại khoảnh khắc Gong Yoo và Seo Hyun Jin đối diện với nhau, chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả.



Seo Hyun Jin và Gong Yoo bị bắt gặp đang quay phim The Trunk

Nếu Seo Hyun Jin nhận về hàng loạt bình luận ngợi khen tạo hình trẻ trung, giúp cô trông trẻ hơn hẳn so với bộ phim gần đây Why Her thì Gong Yoo lại trở thành tâm điểm của sự bàn tán bởi trang phục của mình. Chiếc quần ống rộng có vẻ là màu đỏ trầm kết hợp với áo khoác len trông khác hoàn toàn với kiểu trang phục thường thấy của Gong Yoo ở những bộ phim trước đây. Nhiều bình luận hài hước còn cho rằng Gong Yoo trông giống như... bà thím hàng xóm trong bộ trang phục này.

Bình luận của khán giả

Dĩ nhiên dù là bộ đồ này hay trang phục lịch lãm thường thấy thì cũng chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ phong độ và đôi chân dài miên man của "chú yêu tinh". Khán giả vẫn dành rất nhiều lời khen cho diện mạo của nam diễn viên và đặc biệt mong chờ Gong Yoo trở lại với thể loại phim tình cảm sau một thời gian dài quá "lười đóng phim".

Gong Yoo bắt đầu nổi tiếng từ những năm đầu 2000 với series phim đình đám School. Ngay từ những năm ở độ tuổi đôi mươi, anh đã theo đuổi hình ảnh lịch lãm, phong trần, trưởng thành. Tới giai đoạn tứ tuần, sự phong trần, lịch lãm không hề giảm bớt. Dù rất ít đóng phim nhưng anh luôn lọt top nam thần được yêu thích bậc nhất màn ảnh Hàn bởi diện mạo cuốn hút của mình.

Diện mạo 20 năm gần như không đổi của Gong Yoo

Nguồn: Naver