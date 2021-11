“Ông chú yêu tinh” Gong Yoo bị bắt gặp làm điều này với Taylor Swift khiến fan “rần rần”

Trang Duexmoi đưa tin, Taylor Swift và Gong Yoo bị bắt gặp đến ăn trưa tại một nhà hàng ở Big Apple, New York.

Theo một số nguồn tin, Taylor Swift đang trong giai đoạn chuẩn bị quay MV tiếp theo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Message In A Bottle sẽ là ca khúc xuất hiện trong MV khi bối cảnh của sản phẩm âm nhạc này là phiên tòa. Được biết ca khúc Message In A Bottle nằm trong album RED (Taylor's Version) được phát hành vào 2 tuần trước do Taylor Swift đồng sáng tác với Max Martin và Shellback. Đến nay, ca khúc này đã thu về hơn 1,6 triệu lượt xem và hơn 86 nghìn lượt yêu thích.

Thông tin Taylor Swift và Gong Yoo bị bắt gặp đến ăn trưa.

Theo đó, tin đồn Gong Yoo sẽ góp mặt trong MV này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hiện tại, Gong Yoo và Taylor Swift vẫn chưa lên tiếng xúc nhận thông tin. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn đang đứng ngồi không yên chờ đợi màn kết hợp này. Nếu thông tin là sự thật thì Gong Yoo sẽ trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia vào một dự án âm nhạc quốc tế.

Gong Yoo và Taylor Swift.

Gong Yoo sinh năm 1979, là ngôi sao nổi tiếng được yêu thích tại Hàn Quốc với loạt tác phẩm đình đám như Train to Busan, Goblin, Tiệm cà phê hoàng tử... Trước đó, Gong Yoo từng gây ấn tượng với vai diễn cameo trong bom tấn Squid Game, thu hút sự chú ý tại thị trường Hollywood. Điều này càng trở thành cơ sở khiến người hâm mộ tin tưởng về tin đồn nam diễn viên góp mặt trong sản phẩm của công chúa đồng quê.